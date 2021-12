T-Mobile vient de fixer un salaire minimum de 20 $ de l’heure à l’échelle de l’entreprise

Bien que la plupart des employés gagnent déjà plus que cela

Les postes de débutant chez T-Mobile pourraient bientôt voir une vague de candidatures. Hier, le nouveau PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a annoncé que l’entreprise fixerait un nouveau salaire minimum plus élevé pour les employés à temps plein et à temps partiel aux États-Unis. Bien que l’entreprise affirme que la plupart de ses employés gagnent déjà plus que cela, T-Mobile a imposé un nouveau salaire minimum de 20 $ l’heure.

Sievert affirme que l’entreprise a testé cette augmentation de salaire au sein de son groupe de service client au cours des derniers mois et a constaté une augmentation de plus de 1 200 % des candidatures. T-Mobile offre également à tous ses employés des allocations d’actions annuelles (après « après un an ou moins » d’emploi), parmi une liste assez complète d’autres avantages, y compris des congés payés et une aide pour les frais de scolarité – bien que certains de ces avantages varient probablement selon le rôle .

« Chaque employé de T-Mobile, même les nouveaux membres de notre équipe qui commencent tout juste à développer leur base de compétences, devrait avoir un salaire compétitif. Nous avons donc décidé de mettre en œuvre un salaire minimum national chez T-Mobile d’au moins 20 $ par heure. Cela s’appliquera désormais à chaque employé, quel que soit son rôle, son statut à temps plein ou à temps partiel. La vérité est que la grande majorité de nos employés gagnent déjà bien au-dessus de ce niveau, en particulier si l’on inclut la rémunération incitative. l’inclusion, et nous voulions tracer une ligne qui s’assure qu’aucun employé n’est laissé pour compte. » -Mike Sievert

En comparaison, le salaire minimum fédéral (que suivent environ la moitié des États américains) reste de 7,25 $ l’heure, un chiffre fixé en 2009. Certaines régions imposent en outre leur propre salaire minimum plus élevé. La Californie a augmenté son salaire minimum à 13-14 $ l’heure cette année, avec une augmentation à 14-15 $ prévue pour l’année prochaine. À l’heure actuelle, le salaire minimum de Washington DC est le plus élevé à 15,20 $. Cela signifie que la vague minimale nationale de T-Mobile est désormais supérieure de 31 % à celle de l’État/du district le plus élevé et de 175 % supérieure au minimum fédéral.

Même Costco, une entreprise souvent louée pour son traitement des employés, vient tout juste d’augmenter son salaire minimum à 17 $ l’heure. Amazon, généralement critiqué pour l’exact opposé, a récemment augmenté à un minimum de 18 $ (avec jusqu’à 22,50 $ dans certains endroits).

Parmi une « pénurie de main-d’œuvre » persistante que certains attribuent à des facteurs tels que les bas salaires, ce changement garantit presque une vague de demandes d’emploi et de nombreux employés heureux de T-Mobile.

