T-Mobile vous montre enfin où trouver son insaisissable 5G ultra-rapide

T-Mobile s’est concentré sur l’expansion de son réseau Ultra Capacity 5G à travers le pays, franchissant un jalon après jalon dans le nombre de personnes couvertes. Le seul problème était qu’il était presque impossible de dire si vous étiez couvert par ce réseau 5G plus rapide à moins que vous n’ayez creusé dans le menu de diagnostic de votre téléphone. Tel que rapporté par PCMag, T-Mobile inclut Ultra Capacity 5G sur sa carte de couverture afin que le client puisse dire où il peut profiter de cette connexion 5G rapide.

Selon une mise à jour de T-Mobile, Ultra Capacity 5G couvre 165 millions de personnes avec une vitesse de téléchargement moyenne de 350 Mbps. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport aux vitesses que les gens obtenaient auparavant sur le LTE bien développé et la gamme étendue 5G.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sur la carte de couverture de T-Mobile, Ultra Capacity 5G est affiché dans une couleur beaucoup plus foncée pour le différencier de la gamme étendue 5G. Cette mise à jour se reflète également sur la carte de couverture de Metro by T-Mobile. Il est démontré que de nombreuses villes et villages ont une couverture Ultra Capacity 5G, la majorité de la couverture étant concentrée sur les zones densément peuplées.

Comme son nom l’indique, Ultra Capacity 5G utilise un spectre de 2,5 GHz et est idéal pour gérer un grand nombre de connexions à la fois tout en offrant une grande vitesse.

La portée étendue 5G atteindra beaucoup plus loin sur la même tour grâce à son spectre inférieur à 600 MHz. Les fréquences plus basses peuvent voyager plus loin car elles ne sont pas aussi affectées par les interférences. Des choses comme les arbres, les bâtiments et même la vapeur d’eau dans l’air peuvent affecter négativement la couverture des téléphones portables. Cela peut être vu dans certaines zones rurales avec des poches d’Ultra Capacity 5G et Extended Range 5G sur la même tour.

T-Mobile a continué d’étendre sa couverture 5G et couvre 305 millions de personnes dont 165 millions ont accès à Ultra Capacity 5G. Pour accéder à Ultra Capacity 5G, votre téléphone devra prendre en charge la bande n41 de T-Mobile. La plupart des téléphones 5G vendus par T-Mobile prennent en charge cette bande, et de nombreux téléphones 5G déverrouillés le font également.

T-Mobile propose certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir, mais heureusement, tous les forfaits T-Mobile ont accès au réseau 5G complet de T-Mobile, y compris ceux d’un opérateur prépayé basé sur T-Mobile comme Mint Mobile.

Excellente prise en charge de la 5G

Samsung Galaxy S21

Déverrouillé avec prise en charge de Ultra Capacity et Extended Range 5G

Le Samsung Galaxy S20 est l’un des meilleurs téléphones 5G que vous puissiez obtenir, avec une excellente prise en charge des bandes basse, moyenne et mmWave 5G.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ça continue et continue

Test du Samsung Galaxy A42 5G : Prêt pour l’aventure

Samsung semble avoir une saveur de série A pour tous les jours de la semaine, et le Galaxy A42 est absolument la saveur pour les dimanches paresseux de spectacles binging au lit, même si vous avez oublié de facturer la nuit dernière.

Nous avons un gagnant

OnePlus Nord 2 vs POCO F3 GT : lequel acheter ?

Le OnePlus Nord 2 et le POCO F3 GT sont actuellement deux des meilleures options du segment milieu de gamme. Avec les deux appareils dotés d’un matériel presque identique, examinons ce qu’ils ont à offrir et quel téléphone vous devriez acheter.