T-Mobile vous remboursera jusqu’à 5 000 $ si vous passez d’AT&T ou de Verizon

T-Mobile a une autre offre intéressante si vous envisagez de remplacer votre opérateur actuel. L’Uncarrier remboursera votre smartphone jusqu’à 1 000 $ par ligne si vous passez de ses rivaux, notamment Verizon et AT&T.

La nouvelle promotion fait partie de son programme Keep & Switch, et vous pouvez commencer à l’utiliser dès aujourd’hui en apportant votre téléphone actuel avec une photo de votre facture la plus récente. Vous recevrez ensuite jusqu’à 1 000 $ par ligne via MasterCard prépayée virtuelle pour régler le solde de votre ancien opérateur. Si vous souhaitez amener toute votre famille à Magenta, la promotion couvre « jusqu’à 1 000 $ pour chacun des cinq appareils au maximum », ainsi qu’une couverture 5G améliorée.

Faire le changement est un processus simple. Tout d’abord, vous devez confirmer que votre téléphone est éligible, puis vous devez afficher le solde actuel de votre plan de paiement de l’appareil. Vos remises vous seront envoyées par e-mail dans les 15 jours.

Cependant, l’offre n’est valable que pour un nombre limité d’appareils. La plupart des meilleurs téléphones Android sont éligibles, y compris la série Samsung Galaxy S20 jusqu’à la gamme Galaxy S8 et la série Galaxy Note 10 jusqu’aux appareils Galaxy Note 8. La promotion est également compatible avec la série Google Pixel 2 jusqu’aux téléphones Pixel 4, ainsi qu’avec les iPhones d’Apple. Une liste complète des combinés éligibles peut être trouvée ici.

T-Mobile acceptera les appareils éligibles d’opérateurs autres qu’AT&T et Verizon, notamment Spectrum, Xfinity, US Cellular, Claro et Boost. Si vous souhaitez changer d’opérateur mais ne voulez pas payer votre téléphone actuel, l’offre de Magenta n’est pas une mauvaise option.

