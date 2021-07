T.Rex ‘Get It On’ pour la deuxième fois en 1971

C’était en mars 1971 lorsque le producteur de disques Tony Visconti arriva à Los Angeles. Il était là avec Marc Bolan et T.Rex pour travailler sur de nouveaux morceaux, dont « Get It On », qui est devenu le prochain single du groupe, et, rapidement, leur deuxième numéro 1 au Royaume-Uni, le 24 juillet 1971. Tony reprend l’histoire…

« J’ai dû lui montrer mon permis de conduire avant qu’il ne me croie »

«Je marchais sur Sunset Boulevard, portant des lunettes de soleil et transpirant dans mon t-shirt», se souvient-il. «Je suis allé chez Tower Records; à l’époque, c’était le plus grand magasin de disques au monde, où j’entendais « L’homme qui vendait le monde » de Bowie retentir dans les haut-parleurs. Au milieu du magasin presque vide, un vendeur jouait de l’air bass sur ma partie de basse sur She Shook Me Cold. Je n’ai pas pu résister : ‘Je suis Tony Visconti, le producteur et bassiste de cette chanson.’ ‘Certainement pas!’ J’ai dû lui montrer mon permis de conduire avant qu’il ne me croie.

Visconti et Marc Bolan étaient à LA pour enregistrer avec Howard Kaylan et Mark Volman qui avaient été les chanteurs des Turtles, le groupe qui a connu un succès mondial avec “Happy Together” en 1967. Après avoir quitté les Turtles, ils ont dû changer de nom pour Flo et Eddie, comme contractuellement leur ancien label possédait leurs noms. Ils continuent à se produire en duo à ce jour.

“T.Rex est devenu toutes ces harmonies à haute voix”

Selon Mark Volman : « En fait, nous avons rencontré Marc pour la première fois lorsqu’il était sur Fly Records avec Tyrannosaurus Rex. Il est venu aux États-Unis en première partie de Flo et Eddie. Alors on a traîné avec lui. Lorsque nous avons tourné au Royaume-Uni avec [Frank] Zappa nous l’avons recherché. Il faisait des choses comme “Seagull Woman”, je pense, et puis il avait “Hot Love”. Nous avons fini par enregistrer beaucoup avec Mark, nous avons contribué aux voix aiguës, et T. Rex est devenu toutes ces harmonies à voix aiguës. Nous avons fait Electric Warrior, ‘Jeepster’ etc et sommes apparus sur 10 ou 12 de ses disques. Y compris ‘Bang A Gong’.

“Bang A Gong” était le nom du single “Get it On” de T.Rex en Amérique car il y avait déjà un single R&B de ce nom et on pensait que cela éviterait toute confusion. Tony Visconti se souvient de l’histoire de l’enregistrement de « Get It On » :

« Avant d’entrer en studio, nous avons répété le nouveau matériel dans la maison de Laurel Canyon de Howard Kaylan (Eddie). Toutes ses fenêtres et portes étaient ouvertes et nous pouvions sentir les orangers qui entourent sa piscine. Je n’avais jamais rencontré quelqu’un avec une piscine dans son jardin. Mickey Finn et Steve Currie ont mis en scène une fausse fusillade au ralenti au bord de la piscine, que j’ai filmée avec ma caméra de cinéma Super 8, avant de nous retirer à l’intérieur pour programmer les chœurs d’une nouvelle chanson intitulée “Get It On”.

« Marc était un auteur-compositeur prolifique »

« Répéter dans une maison aussi luxuriante, près d’une piscine privée était une expérience surréaliste. Marc était un auteur-compositeur prolifique. Il avait un cahier d’écolier rempli de paroles et de symboles d’accords. Il ouvrait le livre au début d’un album, puis quand nous avions suffisamment de pistes enregistrées – disons environ 17 – il fermait le livre. “Get It On” n’était que l’un des 50 ou 60 qu’il avait dans le livre à l’époque.

“Quand je l’ai entendu pour la première fois, la veille de son enregistrement, cela m’a semblé être un hit. Le lendemain, nous avons parcouru ce qui semblait être des kilomètres et des kilomètres (typiques des distances à Los Angeles) jusqu’aux studios Wally Heider et avons enregistré “Get It On” – le soleil nous semblait insupportable, avec nos teints d’asticots de Londres gris. Notre ingénieur était un Rik Pekkonin très serviable et enthousiaste; J’avais vu son nom sur de nombreuses pochettes de disques. Nous l’avons fait en une soirée, avec des choeurs overdub de Flo et Eddie – nous savions que nous avions notre prochain single.

« De retour à Londres, nous ajoutions mon arrangement de cordes à ‘Cosmic Dancer’ aux Trident Studios lorsqu’une pensée m’est venue. ‘Marc, tu te rends compte que les deux derniers singles ont des cordes dessus et qu’il n’y en a pas sur ‘Get It On’ ?’

« Il est devenu pâle sur-le-champ. « Tony, nous devons les avoir, peux-tu écrire quelque chose ? » Avec les joueurs à cordes patiemment assis dans leurs sièges, j’ai rapidement dicté les trois notes que les cordes devaient jouer sur le chœur. Sans partition à lire, je leur ai simplement indiqué quand ils étaient censés jouer les trois notes et les répéter si nécessaire. Ils ont dû me surveiller attentivement pour arrêter de jouer les trois notes car la répétition était différente à chaque refrain.

“‘Get It On’ les a emmenés dans un endroit complètement différent”

« Le contrepoint au travail sur T.Rex a été mis en évidence encore plus en juillet avec la sortie de ‘Get It On’ ; c’était le début de [the fan mania that became known as] T. Rextasy. Bien que les deux gros succès aient catapulté Marc et le groupe sur plusieurs échelons, ‘Get It On’ les a emmenés dans un tout autre endroit; elle est devenue universellement la chanson la plus populaire de T. Rex.

Enfin, quelques anecdotes. La dernière ligne de “Get it On” de T.Rex, “Pendant ce temps, je pense toujours…” était un clin d’œil à Chuck BerryLa chanson de “Little Queenie”, qui comprend les mêmes paroles et inflexions. Le saxophoniste sur le disque est Ian McDonald de King Crimson. Nous voudrions également dissiper un mythe entourant Rick Wakeman jouer du piano sur ce disque. Le pianiste était, en fait, Blue Weaver, qui avait été à Amen Corner et Fairweather et devait bientôt rejoindre les Strawbs ; Le bleu était plus tard dans le Bee Gees groupe depuis de nombreuses années. Il nous a dit en 2014 : « Oui, c’est vrai. Bien qu’il ait été cité que Rick jouait, Tony Visconti a dit que c’était moi et j’ai aussi fait le piano gliss sur ‘Telegram Sam’. Le plus grand coup était de regarder Elton [John] mime mon rôle dans Top Of The Pops.

Les extraits de Tony Visconti proviennent de son livre, Tony Visconti : The Autobiography : Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy.

