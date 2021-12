T. Rex perd les nouveautés festives

Marc Bolan ne se serait probablement pas attendu à ce que ses rivaux pour la prestigieuse place de Noël n ° 1 du Royaume-Uni en 1972 comprennent un ancien Beatles ou un disque de nouveauté d’un rock’n’roller de 46 ans. Ou que le T. Rex Célibataire, John & Yoko’s « Joyeux Noël (la guerre est finie) », et Chuck Berry‘s « Mon Ding-A-Ling » seraient tous perdants face à un enfant de neuf ans.

Le petit Jimmy Osmond a peut-être remporté cette bataille avec « Long Haired Lover From Liverpool », mais « Solid Gold Easy Action » de Bolan and co a remporté une place durable dans le catalogue T.Rex, après être entré dans le classement le 9 décembre.

Finalistes à nouveau

« Solid Gold Easy Action » est ainsi devenu le deuxième single consécutif de Bolan et du groupe à atteindre la deuxième place en moins de trois mois. « Children Of The Revolution » avait été écarté de la première place par « Mama Weer All Crazee Now » de Slade, puis « How Can I Be Sure » ​​de David Cassidy.

Quatre des six précédents singles de T.Rex étaient passés au n°1 ; les exceptions étaient la réédition n°7 de « Debora »/ »One Inch Rock » de Tyrannosaurus Rex et « Jeepster », également maintenue au n°2 l’année précédente. Cela aussi a souffert d’un nouveau succès qui est devenu le No.1 de Noël, « Ernie (Le laitier le plus rapide de l’Ouest) » de Benny Hill.

Une connexion ELO ?

Telles étaient les excentricités du classement des singles britanniques, mais « Solid Gold » était un ajout vivant à un canon qui, étonnamment, ne produirait que deux autres singles dans le Top 10 avant que Bolanmania ne commence à s’affaisser quelque peu. Selon le jefflynnesongs.com website, le leader d’Electric Light Orchestra a joué de la guitare sur le single, écrit par Bolan et produit comme d’habitude par Tony Visconti.

Il y avait un autre candidat moins connu pour les charts de Noël cette année-là, sous la forme de Visconti lui-même. Le producteur américain et son épouse de l’époque, la star de la chanson galloise Mary Hopkin, ont enregistré le traditionnel « Mary Had A Baby » juste avant qu’elle ne donne effectivement naissance à leur fils Delaney (qui a ensuite changé son nom en Morgan). Il est sorti en tant que single festif, mais n’a pas dérangé les compilateurs de charts.

Écoutez le meilleur de T.Rex sur Apple Music et Spotify.