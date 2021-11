T Stock est un investissement solide pour les investisseurs conservateurs

Cela n’a pas été une bonne année pour AT&T (NYSE :T) Stock. Les actions ont chuté de 14% cette année, Wall Street désapprouvant la cession par le conglomérat de son unité WarnerMedia et sa décision ultérieure d’annoncer une future baisse des dividendes.

Néanmoins, comme je l’ai souligné dans une chronique précédente, le désinvestissement a en fait renforcé les perspectives du titre T. En effet, l’accord a permis à l’entreprise de se retirer de WarnerMedia, une activité très problématique et stagnante (au mieux), tout en améliorant considérablement le bilan d’AT&T.

Dans le même temps, je pense que Wall Street néglige le grand avantage que l’entreprise est susceptible de retirer du projet de loi sur les infrastructures récemment adopté. Suite à l’adoption de la législation susmentionnée et après avoir analysé les résultats d’AT&T au troisième trimestre, je suis devenu nettement plus optimiste sur les actions du conglomérat.

Le projet de loi sur les infrastructures devrait booster le stock de T

Le projet de loi sur les infrastructures, qui a été récemment promulgué par le président Joe Biden, alloue 65 milliards de dollars plutôt substantiels « à l’extension de la disponibilité du haut débit à travers le pays », a récemment rapporté Fortune.

AT&T est l’un des plus grands fournisseurs de services haut débit aux États-Unis et, depuis l’année dernière, il couvre environ 40 % de la population américaine. Il est tout à fait naturel qu’AT&T cherche à obtenir une part de ce gâteau de 65 milliards de dollars pour étendre davantage ce pourcentage de couverture de service et sa clientèle potentielle.

Forte mobilité au troisième trimestre et données haut débit

Les résultats d’AT&T au troisième trimestre, publiés le 21 octobre, indiquent que ses activités de mobilité et de haut débit se portent bien.

Le chiffre d’affaires de l’activité de mobilité a bondi de 7 % en glissement annuel (GA) à 19,1 milliards de dollars et son résultat d’exploitation (OI) a grimpé de 4,6 % en glissement annuel à 6 milliards de dollars. Au troisième trimestre de 2019, avant le début de la pandémie, les ventes de l’unité et l’OI se sont élevées à 17,7 milliards de dollars et 5,7 milliards de dollars, respectivement. Il est donc clair que l’activité de mobilité s’est considérablement améliorée à la fois par rapport à la période précédant la pandémie et par rapport au troisième trimestre de 2020, lorsque la pandémie était plus intense qu’elle ne l’est maintenant.

De plus, l’unité de mobilité a déclaré 1,22 million d’ajouts nets d’abonnés postpayés au dernier trimestre, contre une perte de 217 000 au troisième trimestre de 2019 et un gain de 1,08 million au troisième trimestre de 2020.

Quant à l’unité filaire grand public, qui comprend le haut débit grand public, son chiffre d’affaires a augmenté de 3,4% en glissement annuel à 3,1 milliards de dollars au dernier trimestre, tandis que son EBITDA, hors certains éléments, a augmenté de près de 4% en glissement annuel à 1 milliard de dollars.

En raison d’une réorganisation, il n’y avait pas d’unité filaire grand public en 2019. Mais le trimestre dernier, un total net de 289 000 abonnés haut débit grand public a été ajouté, tandis que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) était de 55,16 $. Au deuxième trimestre de 2019, 318 000 abonnés nets à large bande grand public ont été ajoutés à un ARPU de 50,82 $.

Ce que je retiens de ces chiffres, c’est que le secteur du haut débit grand public continue de générer une croissance significative et conserve un pouvoir de tarification significatif.

WarnerMedia s’affaiblit

En raison des différences dans les tendances publicitaires et dans le nombre d’événements sportifs au troisième trimestre de 2020 par rapport au dernier trimestre, je pense qu’il est inutile de comparer les résultats de WarnerMedia du dernier trimestre à ses performances au cours de la même période un an plus tôt.

Il convient toutefois de noter que les résultats globaux de l’unité se sont considérablement détériorés au dernier trimestre par rapport à la même période en 2019. Il est vrai que le chiffre d’affaires de WarnerMedia s’est élevé à 8,4 milliards de dollars au dernier trimestre, contre 7,85 milliards de dollars au troisième trimestre de 2019. Mais son résultat d’exploitation, à l’exclusion de certains éléments, est tombé à 2 milliards de dollars contre 2,53 milliards de dollars.

Ce qui se passe probablement, c’est que HBO Max, le service de streaming payant de l’unité, augmente les ventes de la division. Cependant, comme c’est le cas avec de Disney (NYSE :DIS) Disney+, la chaîne de streaming perd probablement une importante somme d’argent.

Une dette réduite et un rendement de dividende élevé

Lorsque l’accord de cession de WarnerMedia a été annoncé en mai, AT&T a annoncé qu’il « recevrait 43 milliards de dollars (sous réserve d’ajustement) sous la forme d’espèces, de titres de créance et de la rétention de certaines dettes par WarnerMedia. Il est donc difficile de savoir exactement dans quelle mesure la transaction permettra à AT&T de réduire son importante dette. Cependant, même une réduction de 20 milliards de dollars de sa dette de plus de 200 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre serait utile.

Et, pour paraphraser l’ancienne ligne, « 20 milliards de dollars ici et 20 milliards de dollars là-bas, et bientôt vous parlez d’argent réel. » En d’autres termes, alors qu’AT&T continue de vendre des entreprises, sa dette devrait continuer à devenir plus gérable.

En ce qui concerne le dividende, un autre chroniqueur d’InvestorPlace, Mark Hake, a récemment estimé que le dividende d’AT&T après la cession sera de 1,15 $ par action, ce qui équivaut à un « nouveau rendement de dividende implicite [of] 5,68 % au prix d’aujourd’hui pour l’action T. »

C’est bien en deçà du rendement nominal actuel de l’action de 8,53 %, mais c’est quand même un rendement assez élevé.

Évaluation et résultat net sur l’action T

Les actions se négocient à environ huit fois le bénéfice moyen par action estimé par les analystes en 2022 pour la société. Et puisqu’il semble que les analystes n’aient pas encore pleinement discerné la réduction de la facture d’infrastructure d’AT&T. Je dirais qu’ils sous-estiment probablement de manière significative dans quelle mesure AT&T profitera de la facture d’infrastructure.

Ensuite, il y a le fait que le nouvel AT&T sera dominé par deux activités fortes, stables et très rentables : la mobilité et le haut débit. Ajoutez ensuite le rendement élevé des dividendes et la réduction de la dette.

Mettez tout cela ensemble et vous obtenez une action très attrayante pour les investisseurs conservateurs.

