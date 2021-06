T Stock n’est pas un endroit évident pour l’argent intelligent cette année

in

Certains investisseurs recherchent des opportunités basées sur le potentiel futur. D’autres investissent dans de bonnes histoires en cours. AT&T (NYSE :T) le stock manque sur les deux fronts, il n’est donc pas surprenant de le voir lutter pendant des années.

Cela ressemble à des déclarations dures, mais elles ne font que refléter la réalité. Ils disent que le prix est la vérité et dans ce cas, le graphique boursier soutient cette notion baissière. Cela pourrait constituer un bon pari à long terme pour les optimistes et les investisseurs extra-patients. Je dis qu’il y a des centaines de meilleures opportunités ailleurs.

Le stock T est dans un canal descendant depuis plus de cinq ans. Il oscille sauvagement entre un optimisme extrême et de grandes déceptions en son sein. Cela ne devrait pas arriver à une entreprise mature comme celle-ci. Récemment, le titre a chuté de 15 % en raison des inquiétudes liées aux dividendes. La perte de cette carotte pourrait avoir un impact important sur la demande. Dans cet environnement de taux bas, les revenus fixes de dividendes sont très importants.

Il y a deux ans, j’avais l’habitude d’écrire positivement sur les opportunités de hausse des actions T. À l’époque, les choses étaient différentes à la sortie du crash de décembre 2018. Maintenant, je ne vois pas l’enthousiasme suscité par son avenir, principalement à cause de mauvaises décisions de gestion.

En 2019, le potentiel de hausse s’est concrétisé après un rallye de 25 %. Malheureusement, la disgrâce qui a commencé avec la pandémie a été trop violente.

La crise du virus a paralysé le monde et l’ensemble du marché boursier s’est effondré. Les indices se sont redressés assez rapidement au cours de l’été. AT&T, en revanche, a échoué début juin et a retesté les creux pandémiques. Depuis lors, il a violemment fait des allers-retours mais s’est toujours embourbé plus près de sa plage de cinq ans.

Seule la direction peut économiser le stock de T

La direction essaie de faire des mouvements stratégiques et de faire la une des journaux ces derniers temps. D’abord la menace du dividende, et aussi l’annonce de la scission de Warner. Ce fut une tournure rapide des événements car l’accord Warner est encore frais. Ils ont même combattu le gouvernement pour que cela se produise. Maintenant, ils le font déjà tourner dans la frange. Seul le temps nous dira s’il s’agit de recentrer AT&T sur ses compétences de base en télécommunications. Ou ce que je pense, c’est la panique face aux remords de l’acheteur suite à une mauvaise décision.

Dans tous les cas, je pense que l’entreprise a du mal à s’adapter. La consommation des médias a complètement changé en grande partie grâce à ce que Netflix (NASDAQ :NFLX) a fait au cours des CINQ dernières années. La coupe de cordon n’est plus une mode mais plutôt une tendance mondiale. Les géants des médias et de la communication comme AT&T ont dû s’adapter rapidement, mais celui-ci semble être sur le dos. J’ai utilisé leurs services dans le service cellulaire, le câble et la ligne fixe. J’ai détesté chacun pour des raisons différentes.

Mon expérience personnelle en tant que client se répercute sur mon opinion sur l’action T. La carotte d’un dividende élevé est tentante. Cependant, il existe de meilleurs stocks pour fournir cela. Je ne fais tout simplement pas confiance à l’entreprise qui se cache derrière. Cela ne me dérange pas de négocier l’action à court terme sur la base de graphiques, mais ce ne serait pas mon choix d’investissement à long terme.

Définir la mission pour attirer les investisseurs

General Electric (NYSE :GE) a vécu une situation similaire il y a quelques années. Il leur a fallu plusieurs changements au niveau de la c-suite avant de le réparer. Les efforts de réparation sont toujours en cours là-bas, mais au moins ils ont un plan et une base de référence à partir desquels jaillir. AT&T n’est pas encore là et ils sont toujours en mode panique. Il leur incombe d’abord de définir leurs objectifs à long terme. De plus, cela aiderait s’ils partagent un plan d’action ou un chemin pour y arriver.

Le stock T étant par conséquent aussi bas et ayant perdu autant si rapidement, cela soulève des doutes. Il est trop proche d’un catalyseur technique potentiel. Si les ours peuvent passer en dessous de 28,50 $, ils peuvent accélérer la vente pour tester à nouveau les creux pandémiques. Tout cela pour dire que le fond n’est pas encore clair. Ce matin, les indices tentent d’atteindre de nouveaux plus hauts, ce qui met en évidence le décalage de T. Cela ajoute également un risque extrinsèque lié à l’altitude globale du marché.

Même si l’opportunité de l’action AT&T est grande, elle doit fonctionner au sein du marché dans son ensemble. La moindre correction des indices fera chuter tous les titres, y compris celui-ci, quelle que soit leur opportunité individuelle. La façon la plus flagrante de le dire est qu’il y a de meilleurs poissons dans la mer des stocks. Pour les actions à dividendes, je préférerais Chevron (NYSE :CVX) ou alors Exxon (NYSE :XOM). Les deux directions ont concentré leurs missions et se sont engagées à défendre le paiement à tout prix. Du point de vue de la croissance, je préfère répartir le risque dans Disney (NYSE :DIS), Netflix ou même Fubo (NYSE :FUBO).

L’histoire du stock T n’est pas jolie, et les experts ne sont pas en désaccord. Les analystes de Wall Street qui le couvrent sont en attente. De plus, leur objectif de cours moyen correspond à peu près à la position actuelle de l’action.

