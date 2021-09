T Stock profitera du changement positif d’AT&T sur la bonne voie

La première étape de la reconfiguration de l’héritage AT&T (NYSE :T) le 2 août, lorsque leur unité DirecTV et d’autres entreprises de vidéo ont été scindées en une société privée distincte. La séparation comprenait environ 15 millions d’abonnés à la vidéo.

Source : Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

AT&T détiendra 70 % de la nouvelle entreprise dérivée tandis que la société de capital-investissement TPG Capital en détiendra 30 %. À la clôture, AT&T a reçu 7,1 milliards de dollars en espèces dans le cadre de la transaction. Cela servira principalement à réduire l’endettement élevé de l’entreprise.

La société a fourni des prévisions mises à jour pour 2021 avant la scission sur une base pro forma à l’exclusion de DirecTV.

ATT&T s’attend à une croissance du chiffre d’affaires dans une fourchette de 2 % à 3 % et un bénéfice ajusté par action à une croissance entre les chiffres faibles et moyens. Les dépenses en capital devraient être de l’ordre de 17 milliards de dollars. Le cash-flow libre en année pleine devrait être d’environ 27 milliards de dollars.

Bien que ce faible niveau de croissance du BPA puisse sembler peu, mais lorsqu’il est combiné à un rendement de dividende de 7%, des rendements à deux chiffres peuvent être obtenus au cours des 12 prochains mois. (Cependant, ce dividende sera réduit après le spin-off de WarnerMedia, qui devrait avoir lieu à la mi-2022.)

Les propriétaires de T Stock voient une fusion

Le 17 mai, AT&T a annoncé son intention de fusionner sa division WarnerMedia avec Communication de découverte (NASDAQ :DISCA). Cela survient moins de trois ans après l’acquisition par AT&T de WarnerMedia (anciennement Time Warner) pour 85 milliards de dollars.

Les actionnaires T détiendront 71% de la nouvelle société et les actionnaires de DISCA en recevront 29%. La nouvelle société portera 15 milliards de dollars de dette de Discovery et 43 milliards de dollars de dette d’AT&T. La société nouvellement formée sera un géant des médias et du contenu qui générera plus de 50 milliards de dollars de revenus.

HBO continue d’être un puissant moteur de croissance pour WarnerMedia, en particulier son offre HBO Max lancée en mai 2020. HBO Max est la version en streaming de la chaîne câblée pionnière HBO qui comptait 67 millions d’abonnés dans le monde. Environ 47 millions sont des abonnés nationaux (États-Unis). Le 10 août, le directeur financier d’AT&T a déclaré qu’il continuait de connaître une forte demande pour HBO Max sur les marchés nationaux et internationaux. Les prévisions de fin d’année ont été relevées entre 70 et 73 millions d’abonnés à l’échelle mondiale.

Fait intéressant, WarnerMedia a choisi de ne plus proposer HBO en abonnement sur les chaînes Amazon. Cependant, cette décision était déjà prise en compte dans les prévisions d’abonnement de la société pour l’année entière.

Pour rappel, T devrait recevoir environ 43 milliards de dollars de la transaction et une participation de 71% dans la nouvelle société. La société nouvellement fusionnée devrait générer 52 milliards de dollars de revenus et 14 milliards de dollars d’EBITDA d’ici 2023, la première année complète après la clôture de la transaction. La conversion des flux de trésorerie disponibles devrait être très élevée, à environ 60 %.

Le dividende

L’action T paiera un dividende inférieur à la clôture de l’accord WarnerMedia pour s’adapter à la nouvelle réalité du profil financier actuel de l’entreprise.

Bien que le rendement du dividende d’aujourd’hui soit excessivement élevé à environ 7,6 %, je m’attends à ce qu’il soit réduit à la fourchette de 3 % à 4 % en 2022.

Une entreprise mondiale de télécommunications recentrée sur les services sans fil, fibre et télécommunications sera probablement une bonne chose pour AT&T à long terme. La société fonctionnera sans le fardeau et la distraction de la gestion de sociétés de médias complexes.

La somme des retombées de WarnerMedia et de DirecTV, combinée à la valeur à long terme du reste de l’activité principale d’AT&T, est probablement beaucoup plus élevée que le prix actuel.

Morgan Stanley a produit un cas cible haussier de 46 $, un cas de base de 32 $ et un cas baissier de 26 $. Avec la négociation d’actions T proche du scénario baissier, cela en fait l’une des meilleures opportunités d’investissement sous-évaluées sur le marché boursier.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University. Il a également créé le blog d’aventure pour enfants 406dad.com.