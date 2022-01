T Stock se remet toujours de l’avion 5G Kerfuffle

AT&T (NYSE :T) se remet d’un différend avec une agence gouvernementale menaçant de ralentir le déploiement des services 5G. En tant que tel, de nouveaux gains en stock T seront difficiles à obtenir.

Source : Jonathan Weiss/Shutterstock

La Federal Aviation Administration (FAA) avait fait part de ses inquiétudes concernant les interférences entre les fréquences de la «bande C» achetées par AT&T lors de la vente aux enchères de spectre de l’année dernière et les fréquences utilisées par les avions dans les principaux aéroports. Le spectre est compris entre 3,7 et 3,98 GHz.

Au plus fort du conflit en décembre, l’action T s’échangeait autour de 22 $/action. Il devait ouvrir près de 26 $ par action le 7 janvier, après que des accords aient été conclus sur un retard de six mois dans la mise en service autour des principaux aéroports.

Stock T: Retour à Pipes

AT&T et rival Verizon Communications (NYSE :VZ), l’autre grand gagnant de la vente aux enchères du spectre 5G de l’année dernière, se sont recentrés sur leurs activités sans fil, dénouant les accords de contenu conclus au cours de la décennie précédente.

À un moment donné, Verizon possédait à la fois les anciennes entreprises America Online et Yahoo, tandis qu’AT&T dirigeait DirecTv et WarnerMedia. Verizon a vendu ses actifs en ligne au capital-investissement. AT&T a placé ses actifs sous le contrôle de private equity et Découverte (NASDAQ :DISCA) tout en conservant une participation.

L’action AT&T a été martelée depuis l’accord de Discovery, passant de plus de 32 $ par action à son niveau actuel. L’accord comprenait une nouvelle formule de dividende qui devrait réduire le paiement de 43 % à 1,15 $ par an. Cela fait chuter le rendement à son prix actuel à environ 4,4%. C’est toujours respectable, mais l’ancien dividende de 2,08 $ par action rapportait plus de 8 %.

Le noyau Apple et le métaverse

Plutôt que de parler de compagnies aériennes ou de contenu, les dirigeants d’AT&T veulent maintenant parler de Pomme (NASDAQ :AAPL) et le métaverse sans fil.

La stratégie consistant à lier les services d’AT&T au financement des nouveaux iPhones d’Apple n’est pas compliquée et fonctionne. AT&T a gagné 1,3 million de nouveaux abonnés au quatrième trimestre, plus de 300 000 de plus que prévu. Pour l’ensemble de l’année, la société a ajouté 3,2 millions de clients sans fil postpayés. Cela compense la croissance plus lente que prévu de la fibre, où ses lignes ont traversé 1,7 million de nouveaux foyers mais n’ont capté que 270 000 nouveaux clients.

AT&T intègre également son réseau sans fil avec le Microsoft (NASDAQ :MSFT) Azure cloud, tandis que les entreprises comme Qualcomm (NASDAQ :QCOM) travaillent sur des lunettes prenant en charge les applications de réalité augmentée (RA).

Les larges fréquences 5G offriraient également une latence plus faible pour les applications de jeu et une bande passante plus large afin qu’AT&T puisse rivaliser pour les services haut débit à domicile contre sa propre fibre. Les analystes s’attendent à ce que le marché du métaverse croît à un taux annuel de 41,7% au cours de cette décennie. Mais AT&T ne fait que vendre les tuyaux à travers lesquels ces services circulent.

La dette

De nouveaux revenus sont impératifs si AT&T veut compenser le coût de la dette de son entrée dans la 5G. AT&T a dépensé près de 37 milliards de dollars lors de deux enchères de spectre et dépense des milliards de plus en équipement pour développer ses services. AT&T avait une dette de 177 milliards de dollars dans ses livres fin septembre.

L’accord de Warner Discovery fournit à la fois des liquidités et un allégement de la dette de 43 milliards de dollars, les actionnaires actuels recevant également des actions de la nouvelle société. Les régulateurs européens ont approuvé l’accord et les régulateurs américains devraient l’approuver bientôt.

La ligne de fond

Le nuage est de l’eau sous le pont pour AT&T.

Microsoft exploite désormais le cloud AT&T, à la fois pour l’entreprise et ses clients.

Tout ce que vous achetez avec l’action T est son dividende, qui sera désormais calculé en pourcentage des flux de trésorerie plutôt qu’en tant que paiement trimestriel fixe. Si AT&T rencontre des problèmes avec la 5G, que ce soit pour créer des services ou les vendre, le paiement pourrait encore baisser.

Même si le métaverse s’avère aussi génial qu’on le dit, les actionnaires d’AT&T ne seront pas de grands gagnants.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur MSFT et AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.