T Stock semble être une bonne affaire avant la transition d’AT&T

Investir dans AT&T (NYSE :T) était une décision assez claire, donnant aux actionnaires une exposition à l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du pays. Les choses sont devenues plus sombres lorsque l’ancien PDG de l’entreprise, Randall Stephenson, a fait plusieurs acquisitions liées au divertissement, imposant à l’entreprise une dette massive. En fait, l’achat de 85 milliards de dollars de la société, plus la dette, de Time Warner en 2018 a été décrit comme « l’une des plus grandes erreurs de stratégie d’entreprise de ces dernières décennies ». Et l’action T a sous-performé ses pairs depuis la clôture de l’opération.

Source : Sfio Cracho / Shutterstock.com

Mais sous la direction du PDG actuel de l’entreprise, John Stankey, AT&T cherche à revenir à ce qu’il fait de mieux. Elle se concentre davantage sur l’Internet sans fil et fibre tout en se départissant de ses actifs médias récemment acquis. La société s’est séparée de DirecTV et est en train de fusionner sa division de divertissement WarnerMedia avec Découverte (NASDAQ :DISCA).

Les investisseurs ne semblent pas s’attendre à une transition en douceur. Depuis l’annonce de la fusion en mai, l’action T est en baisse d’environ 24%. Cependant, il y a plusieurs raisons d’envisager un investissement ici.

Alors que le géant des télécommunications cherche à revenir à ses racines, l’entreprise affiche la plus forte croissance de sa clientèle depuis plus d’une décennie. Cela me porte à croire que les prix d’aujourd’hui représentent une excellente affaire.

De plus, lorsque WarnerMedia et Discovery fusionneront l’année prochaine, les actionnaires d’AT&T recevront des actions Warner Bros. Discovery représentant 71% de la nouvelle société.

AT&T écrase la concurrence sans fil

Bien que l’incursion d’AT&T dans le monde du divertissement ait pu être malavisée, l’activité sans fil de l’entreprise est solide comme un roc.

AT&T a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 21 octobre. Les ajouts nets postpayés pour le trimestre ont totalisé 928 000, le plus élevé pour un trimestre en plus d’une décennie. Selon FactSet, les analystes n’en attendaient que 560 000. Et AT&T avait un taux de désabonnement de seulement 0,72 %.

Les gains de clients d’AT&T ont également largement surpassé ses concurrents. Pour le troisième trimestre, T Mobile (NASDAQ :TMUS) a ajouté 673 000 nouveaux clients de téléphonie, tandis que Verizon Communications (NYSE :VZ) a gagné 699 000. De plus, un analyste de la Deutsche Bank a noté que 47% des nouveaux clients de téléphonie postpayée au cours des neuf premiers mois de l’année sont allés à AT&T, affirmant que cela aurait été « presque inconcevable il y a quelques années à peine ».

Les revenus du troisième trimestre ont également dépassé les estimations, bien qu’ils aient diminué de 5,7% d’une année sur l’autre à 39,9 milliards de dollars en raison des retombées de DirectTV. Le chiffre d’affaires de la division mobilité de l’entreprise a augmenté de 7 % par rapport à il y a un an pour atteindre 19,1 milliards de dollars. Cela s’explique en grande partie par une augmentation de 4,6% des revenus du service sur les ajouts d’abonnés et par l’augmentation des revenus d’itinérance internationale à mesure que les voyages reprennent.

Enfin, AT&T en est aux premiers stades de son déploiement 5G, ce qui pourrait offrir une piste de croissance saine grâce à la vente de nouveaux équipements 5G.

Les actionnaires d’AT&T vont prendre une participation dans un nouveau géant des médias

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, lorsque l’accord WarnerMedia et Discovery sera conclu à la mi-2022, les actionnaires d’AT&T recevront des actions de Warner Bros. Discovery. La nouvelle société sera l’une des plus grandes sociétés de médias aux États-Unis. En plus du studio de cinéma et de télévision Warner Bros., la nouvelle société possédera HBO, CNN, TBS, TNT, Discovery Channel, Animal Planet, TLC et Food Network.

Alors que WarnerMedia a lutté pendant la pandémie, il est de retour sur la bonne voie. Dans le rapport du troisième trimestre d’AT&T, la société a noté que la division avait enregistré une augmentation de 14,2% de ses revenus en glissement annuel pour atteindre 8,4 milliards de dollars. Et le bénéfice d’exploitation a augmenté de 15,2 % par rapport à il y a un an pour atteindre 2 milliards de dollars.

Le retour de WarnerMedia s’explique en partie par le succès de son service de streaming HBO Max. Depuis sa mise en service à la mi-2020, le nombre d’abonnés et les revenus directs aux consommateurs de WarnerMedia ont augmenté. Grâce à une forte croissance internationale, la société a terminé le troisième trimestre avec 69,4 millions d’abonnés mondiaux à HBO Max et HBO, en hausse de 2,8 % par rapport au trimestre précédent et de 22 % par rapport à il y a un an.

Discovery se remet également de la pandémie avec des revenus et des clients en hausse suite au lancement de son propre service de streaming.

La combinaison de Discovery et de WarnerMedia est bien plus logique que la confrontation entre Warner et AT&T. Les investisseurs devraient profiter des synergies naturelles et du potentiel de croissance de l’entreprise.

Le résultat sur T Stock

Bien que je sois optimiste sur les actions T, je m’attends de tout cœur à ce que l’entreprise rencontre des ralentisseurs pendant sa transition. La scission de WarnerMedia est la bonne décision à long terme. Mais cela rendra des comparaisons difficiles d’une année sur l’autre au cours des trimestres suivant immédiatement la clôture de l’accord, similaire à ce que nous voyons après le spin-off de DirecTV.

De plus, il y a la dette d’AT&T. La fusion à venir devrait permettre à AT&T de réduire son endettement de 43 milliards de dollars. Cependant, la construction du réseau 5G de l’entreprise sera coûteuse. Par exemple, plus tôt cette année, il a été révélé qu’AT&T avait dépensé 23,4 milliards de dollars en licences pour le spectre sans fil.

AT&T a terminé le troisième trimestre avec une dette de plus de 179 milliards de dollars. Cependant, la société génère des flux de trésorerie disponibles colossaux, qui devraient atteindre 26 milliards de dollars cette année.

L’action T est un investissement qui devrait récompenser les investisseurs à long terme alors que l’entreprise sort plus forte de sa rationalisation.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.