T-Systems MMS exploite Polkadot et achète des jetons DOT

T-Systems Multimedia Solutions (MMS) a acheté un nombre non divulgué de jetons DOT, la devise native de la blockchain Polkadot.

Avec cet achat, Polkadot est le quatrième projet Blockchain, dans lequel la société investit. Auparavant, T-Systems MMS avait également investi dans Chainlink, Dapper Labs et CELO.

Soit dit en passant, Deutsche Telekom est l’une des principales sociétés de télécommunications intégrées au monde. Avec 242 millions d’abonnés mobiles, 27 millions de lignes fixes et 22 millions de lignes haut débit.

De même, la filiale T-Systems, forte d’environ 28 000 salariés, propose des solutions informatiques intégrées de bout en bout. Conduire la transformation numérique des entreprises de tous les secteurs et du secteur public. Par conséquent, son approbation de Polkadot démontre un intérêt croissant pour l’écosystème.

Curieusement, l’annonce n’inclut pas d’informations sur le nombre de jetons DOT acquis par T-Systems MMS.

Selon CoinMarketCap, DOT, le jeton natif du réseau Polkadot, est classé n ° 10 par capitalisation boursière. Avec une valorisation actuelle de plus de 27 milliards de dollars.

T-Systems MMS, investit dans DOT

En particulier, Deutsche Telekom a annoncé dans un communiqué de presse que sa filiale T-Systems MMS utilisera son infrastructure pour participer au réseau public Blockchain Polkadot en tant que validateur. Raison pour laquelle il a acquis la crypto-monnaie DOT, admettant l’interopérabilité entre les réseaux Blockchain décentralisés.

Résoudre le manque d’interopérabilité

Par conséquent, Polkadot vise à résoudre le manque d’interopérabilité entre les Blockchains, qui sont aujourd’hui souvent des silos de données. En effet, la chaîne centrale de Polkadot et sa chaîne relais coordonnent les interactions entre différents réseaux parallèles, appelés Parachains.

Ainsi, en participant au réseau Polkadot en tant que validateur, T-Systems MMS prend en charge l’échange sécurisé et fiable de messages entre des Blockchains indépendantes.

Open Telekom utilisé pour protéger l’infrastructure

En effet, Deutsche Telekom utilisera le service Open Telekom Cloud pour assurer le fonctionnement sécurisé de l’infrastructure. Surtout, Open Telekom Cloud respecte les exigences légales strictes en matière de sécurité et de conformité en Europe.

À cet égard, Frank Leibiger, Head of Cloud Computing Communication a déclaré : « T Systems MMS utilisera Open Telekom Cloud. Qui respecte des exigences de sécurité strictes et le respect du cadre juridique européen. De plus, qui, avec son indépendance, assurera la décentralisation, principale caractéristique d’un réseau Blockchain.

De même, le Dr Andreas Dittrich, directeur du Center for Blockchain Solutions chez T-Systems MMS, a déclaré : « En tant que Deutsche Telekom, nous avons toujours soutenu la collaboration des personnes et des entreprises, désormais également avec des technologies décentralisées.

En outre, il a ajouté : « Polkadot est un réseau hétérogène de plusieurs chaînes. Cela permet à plusieurs Blockchains de caractéristiques différentes d’effectuer des communications arbitraires entre les chaînes sous une sécurité partagée. Nous croyons pleinement en cette vision future d’un monde connecté.

