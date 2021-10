T1 Oner décompose la méta de la jungle du monde, les difficultés lors du premier match EDG et plus

Oner a joué un rôle déterminant dans la croissance de la jeune équipe T1 League of Legends.

Fidèle au merveilleux héritage de l’équipe coréenne de League of Legends, T1 a fait une entrée explosive au Mondial 2021. La jeune équipe débordante de talent sous la direction vétéran de Lee « Faker » Sang-hyeok est prête à faire des progrès sur la scène internationale.

Dans cette interview exclusive, ESTNN a eu l’occasion de parler à son jungler Moon « Oner » Hyeon-Joon de ses débuts aux Mondiaux 2021, de son opinion sur la méta de la jungle actuelle, ses choix intéressants de champion de la jungle, des problèmes dans le match EDG vs T1 et Suite. A noter, cette interview a été prise après que le T1 ait terminé son troisième match de la phase de groupes contre 100 Thieves.

Félicitations pour la victoire d’aujourd’hui, Oner ! Comment vous sentez-vous après avoir remporté le match contre 100 Thieves ?

C’est le match que nous pensions devoir absolument gagner. Je pense que nous avons remporté une victoire assez convaincante aujourd’hui, donc je suis content des résultats.

Pouvez-vous nous parler un peu de votre choix surprise Poppy jungle aujourd’hui ?

Nous avons donc interdit de nombreux niveaux élevés dans le projet de phrase, notre plan était donc de protéger nos revendeurs (de dégâts), c’est pourquoi la jungle Poppy a été choisie.

C’est tes débuts aux Mondiaux. J’aimerais savoir si les nerfs ont joué un rôle dans votre performance jusqu’à présent ou êtes-vous assez à l’aise aux Mondiaux ?

J’ai vraiment confiance en ce que je peux faire, mais je suis du genre à devenir nerveux assez facilement. J’ai donc vu à quel point je suis parfois fragile et j’essaie de gagner.

Jungle Meta aux Mondiaux 2021 expliqué

Vous faites partie de ces junglers qui aiment escarmoucher et contrer l’équipe ennemie. Comment aimez-vous la méta de la jungle jusqu’à présent aux Mondiaux 2021?

Je pense donc qu’il y a deux types de junglers qui peuvent être joués en ce moment dans cette méta. L’un est constitué d’assassins comme Talon qui peuvent faire une différence agressive dans le jeu et le second est le type de jungler que j’ai joué aujourd’hui. [Poppy] où vous jouez un rôle de soutien pour l’équipe.

Crédit d’image: Riot Games

Lors de votre premier match contre DFM, vous avez joué à Talon jungle avec Keria exécutant Yummi avec vous. C’était un plaisir absolu de voir ces gros jeux dominer l’adversaire. Quelle est votre opinion sur la puissance de Talon dans la jungle ?

Je pense que Talon est un bon jungler, mais je pense que vous avez besoin d’un champion de soutien comme Yummi pour les aider, sinon ce ne sera pas un choix très viable.

S’adapter à la scène des Mondiaux

Contrairement à ce que nous avons vu lors du premier match, EDG vous a fortement ciblé lors du deuxième match du tournoi pour le T1. Selon vous, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour vous en particulier lors de ce match ?

Donc, pour le premier match, nous nous sentions à l’aise avec tout sur la scène, l’environnement, l’éclairage et tout. Mais pour le deuxième match, nous avons ressenti une légère différence dans l’environnement, donc nous nous sentions un peu mal à l’aise. Et à cause de cela, nous parlions de lumières et de ce qui est différent et nous n’avons pas pu nous concentrer davantage sur les choix et les interdictions. Je pense qu’à partir de là, nous nous sommes en quelque sorte piégés en ne faisant pas de notre mieux.

La Corée en tant que région est considérée comme l’une des régions les plus dominantes dans les sports électroniques de League of Legends. Qu’est-ce qui distingue votre région des autres grandes régions comme la Chine, l’Europe et l’Amérique du Nord ?

Je pense que la LCK a globalement d’excellents fondamentaux par rapport à d’autres régions.

Avant de venir au Mondial 2021, vous avez dit [in an interview with Ashley Kang] que vous aimeriez rencontrer RNG Wei dans la jungle. Y a-t-il d’autres junglers ou équipes dans votre esprit que vous aimeriez affronter lors du tournoi ?

Je voulais jouer contre EDG donc je pense que j’ai de la chance que nous soyons placés dans le même groupe. Mais en termes de joueur, je ne pense pas avoir quelqu’un en particulier.

Pour conclure l’interview, avez-vous des mots pour les fans ?

J’ai l’impression qu’il y aura beaucoup plus de familles mondiales qui me regarderont maintenant que je suis aux Mondiaux, une scène mondiale. Alors je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir !

T1 s’est depuis qualifié pour la phase à élimination directe des Mondiaux 2021 en tant que première tête de série du groupe B. Vous pouvez regarder l’interview initialement publiée sur notre YouTube ci-dessous!