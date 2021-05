T10 un début, Sebastian Vettel veut que la chicane de Barcelone passe ensuite

Sebastian Vettel espère que le prochain changement de disposition sur le circuit de Barcelone-Catalunya sera la suppression de la chicane.

Au fil des ans, ce site a acquis la réputation de produire des courses plutôt ennuyeuses, en grande partie en raison d’un manque d’opportunités de dépassement.

Donc, pour 2021, le virage 10 a été fortement modifié, produisant une longue épingle à cheveux radicale similaire à la disposition précédente qui, on l’espère, ajoutera un peu de piquant au Circuit de Barcelone-Catalunya.

Lando Norris a déjà qualifié le nouveau Turn 10 de «bizarre», mais Vettel a hâte de l’essayer et de voir les avantages que le nouveau design apporte, espérons-le.

Et maintenant que cette partie de la piste a été traitée, Vettel veut que la chicane à l’arrière du secteur 3 soit supprimée.

“C’est en fait assez excitant, la piste a également changé, le virage 10 a un nouveau tracé, donc nous allons essayer et voir comment ça se passe”, a déclaré Vettel aux journalistes avant le Grand Prix d’Espagne.

«Cela semble différent de toutes les années que nous avons passées ici, alors nous verrons quand nous serons sur la bonne voie.

«Le seul que je suppose à régler serait cette chicane dans le dernier secteur pour ramener les deux derniers virages, mais oui, certainement pas pour cette année mais j’espère [so] pour le futur.”

George Russell, récemment nommé nouveau directeur de la Grand Prix Drivers Association, a déclaré qu’il ferait pression pour que la chicane soit retirée.

Et aux côtés de Vettel, il a un autre supporter en Carlos Sainz qui estime que la chicane n’a pas généré plus d’occasions de dépassement lors de sa course à domicile.

«Depuis l’introduction de la chicane, je ne pense pas que les dépassements se soient vraiment améliorés», a-t-il admis.

«Je ne pense pas que cela ait vraiment aidé les dépassements, alors j’opterais pour la version la plus amusante pour les pilotes et probablement aussi pour les fans.

«Je pense que la course a changé depuis, maintenant nous avons le DRS, peut-être que la puissance du DRS serait un peu plus puissante si vous sortiez un peu plus vite du virage.

