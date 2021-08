T1419 présente la vidéo « FLEX » – Regardez la vidéo ICI

Nevarez Communications T1419 publie la vidéo “FLEX”

Le groupe de garçons K-pop T1419 savoure le succès avec seulement huit mois de ses débuts. Ce lundi 23 août, le groupe composé de garçons – Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Leo, On, Zero, Kairi et Kio – a présenté en avant-première son nouveau clip “FLEX” sur sa chaîne YouTube. En moins de 24 heures, la vidéo a été vue 3 millions de fois.

En janvier dernier, le groupe a fait ses débuts musicaux avec “BEFORE SUNRISE Part 1- ASURABALTA”. Le groupe a une base de fans fidèles dans le monde qui ont été officiellement baptisés du nom d'”Edelweiss”. Suivi de la chanson “BEFORE SUNRISE Part 2- Exit”, qui démontre la polyvalence du groupe, en faisant des créanciers à succès dont les chansons totalisent plus de 53 millions de vues sur YouTube. Le morceau, intitulé «FLEX», est présenté en première AUJOURD’HUI sous MLD Entertainment et est disponible sur toutes les plateformes numériques et la vidéo sur la chaîne YouTube officielle du groupe T1419.

Le morceau « FLEX » a été co-écrit par Bull $ Eye et Keepintouch, qui ont tous deux travaillé avec le groupe depuis sa création. Le morceau, qui contient des fusions d’EDM (musique house) et de hip-hop, prend un tournant radical par rapport à la musique classique en incorporant des échantillons de la célèbre « Sonate pour piano n°8 de Beethoven ». pour ré-implémenter plus tard EDM et Hip-hop dans le travail musical exaltant. Le thème représente un message profond sur l’amour de soi et la conscience de soi. Ci-dessous, vous pouvez voir la nouvelle vidéo de T1419.

Le clip a été tourné à Séoul, en Corée du Sud et a été réalisé par PurpleStrawFilm Company, et met en évidence le désir que ses membres veulent exprimer et est “d’être entendu et de se diriger vers le bon endroit”. La vidéo est un véritable chef-d’œuvre qui met parfaitement en évidence le contraste entre classique et moderne. Dans les transitions des scènes du clip vidéo, les gens sont observés dans un théâtre historique puis se dirigent vers une salle à manger. Le groupe de jeunes garçons T1419 se démarque de la foule avec ses pas audacieux et met en évidence l’idée de montrer sa véritable essence dans “FLEX”.

Gunwoo surprend avec ses talents de boxeur dans la vidéo « Flex

Le membre du groupe Gunwoo a participé à la scène de boxe dans la vidéo officielle. A la surprise de toutes les personnes présentes, le jeune artiste a affronté un boxeur professionnel pour la scène de la boxe et les personnes présentes ont été surprises par ses dons habiles et exceptionnels pour le sport. “… c’était comme si tout le monde sur le plateau regardait une vraie compétition de boxe”, ont exprimé les membres de T1419, à travers un communiqué.

Suite à la montée en popularité sur les marchés hispanophones, le groupe de jeunes coréens prévoit de se connecter plus directement avec son public en Amérique latine.