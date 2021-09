TA: Bitcoin imprime un modèle haussier, pourquoi fermer au-dessus de 44 000 $ est essentiel

in

Le prix du Bitcoin a commencé une augmentation décente au-dessus du niveau de 42 000 $ par rapport au dollar américain. BTC envisage maintenant une cassure haussière clé au-dessus de la zone de résistance de 44 000 $.

Bitcoin a lancé une vague de reprise au-dessus des niveaux de résistance de 42 000 $ et 43 000 $. Le prix se négocie toujours en dessous de 44 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il y a eu une cassure au-dessus d’une ligne de tendance baissière majeure avec une résistance proche de 42 500 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD (flux de données de Kraken). La paire pourrait accélérer à la hausse s’il y a une cassure nette au-dessus de 44 000 $.

Le prix du Bitcoin entame une nouvelle reprise

Le prix du Bitcoin est resté bien au-dessus du niveau de 42 000 $. BTC a formé une base de support et a commencé une augmentation décente au-dessus du niveau de 42 500 $.

Il y a eu une cassure au-dessus d’une ligne de tendance baissière majeure avec une résistance proche de 42 500 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD. La paire a grimpé au-dessus des niveaux de résistance de 43 000 $ et 43 500 $. Il a même testé le niveau de 44 000 $.

Cependant, les taureaux ont du mal à se renforcer au-dessus de 44 000 $. Bitcoin se négocie toujours en dessous de 44 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Un sommet se forme à près de 44 024 $ et le prix consolide maintenant ses gains.

Il a même testé le niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente augmentation, passant du plus bas de 39 579 $ au plus haut de 44 024 $. À la hausse, une résistance immédiate est proche du niveau de 44 000 $. La première résistance majeure est proche du niveau de 44 200 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures.

Source : BTCUSD sur TradingView.com

Une cassure nette au-dessus des niveaux de 44 000 $ et 44 200 $ pourrait amorcer une forte augmentation. La prochaine résistance majeure est proche de la zone de 45 000 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait augmenter vers la résistance de 47 000 $.

Dips limités en BTC?

Si le bitcoin ne parvient pas à franchir la zone de résistance de 44 000 $, il pourrait amorcer une nouvelle baisse. Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 43 000 $.

Le prochain support majeur est proche de la zone de 42 000 $. Le niveau de retracement de 50 % de fibres de la récente augmentation, passant du plus bas de 39 579 $ au plus haut de 44 024 $ est également proche de la zone de 42 000 $. Une cassure à la baisse en dessous de la zone de 42 000 $ pourrait amorcer une nouvelle baisse. Dans le cas indiqué, le prix pourrait même revoir le niveau de 40 000 $ à court terme.

Indicateurs techniques :

MACD horaire – Le MACD s’accélère lentement dans la zone haussière.

RSI horaire (indice de force relative) – Le RSI pour BTC/USD est maintenant au-dessus du niveau 50.

Niveaux de support majeurs – 43 000 $, suivis de 42 000 $.

Niveaux de résistance majeurs – 44 000 $, 44 200 $ et 45 000 $.