Ta Boutique va lancer la collection pour femmes de Martens pour Diesel – WWD

Telsha Anderson se sent chanceuse.

La fondatrice et propriétaire de la boutique pour femmes Ta dans le Meatpacking District de New York a non seulement réussi à survivre à l’ouverture de son magasin physique pendant une pandémie, mais maintenant, elle a obtenu l’exclusivité pour vendre la collection de défilés pour femmes du printemps 2022 de Diesel conçue par la marque nouveau directeur créatif Glenn Martens avant qu’il n’arrive dans les rayons de Diesel au printemps 2022.

Anderson, 28 ans, a ouvert sa boutique West 13th Street en juillet 2020 et l’a remplie d’une quinzaine de marques contemporaines et de créateurs provenant du monde entier. Bien que Diesel soit peut-être plus grande que la plupart des autres marques qu’elle propose à Ta, Anderson a déclaré qu’elle était une “grande fan” de Martens et de son travail chez Y/Project et lorsqu’il est passé à Diesel l’année dernière, elle était impatiente de voir comment il s’avérerait.

Telsha Anderson, fondatrice de Ta

Une fois qu’elle l’a vu, elle a décidé de l’ajouter à son mix. “Nous n’avons pas encore travaillé avec une marque à ce niveau”, a-t-elle déclaré. « Mais nous nous sentons privilégiés d’être l’une des rares entreprises à le proposer en Amérique du Nord. En tant que petite entreprise appartenant à des femmes noires, les grandes marques nous présentent de nombreuses opportunités et nous sommes simplement heureux de pouvoir vendre la collection de défilés.

Pour présenter la ligne – et Ta – à la communauté de la mode new-yorkaise, elle organisera une fête pendant la Fashion Week de New York à Creator House. L’événement marquera également le premier anniversaire de l’ouverture du magasin.

“Nous n’avons pas eu l’occasion de présenter Ta en personne en dehors de l’espace numérique l’année dernière, ce sera donc notre premier événement officiel de la Fashion Week de New York.”

La collection Diesel arrivera dans le magasin Ta le 15 septembre.