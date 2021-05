Ta-Nehisi Coates et d’autres signent une lettre de soutien à Nikole Hannah-Jones ⋆ .

À la suite de la décision de l’UNC Chapel Hill de refuser l’écrivain du New York Times et vainqueur du Pulitzer Nikole Hannah-Jones un poste permanent, un groupe d’écrivains, d’historiens, d’artistes, d’athlètes et d’universitaires ont exploité le pouvoir de la plume dans la solidarité.

La semaine dernière, la nouvelle a été annoncée au sujet de la décision de l’UNC de révoquer son offre de la chaire Knight en course et d’enquête à Hannah-Jones. Au lieu de cela, Hannah-Jones commencera à son alma mater dans un contrat de cinq ans en tant que professeur de pratique cet automne avec la possibilité d’être révisée pour son mandat à la fin de ce mandat, rapporte Policy Watch.

En savoir plus: UNC n’offrira plus le poste permanent à Nikole Hannah-Jones après un contrecoup de “ 1619 ”

La lettre publiée dans The Root et rédigée par un autre boursier MacArthur Genius, Ta-Nehisi Coates, Professeur et historien de l’Université de Yale Dre Glenda Elizabeth Gilmore, et professeur à l’Université Johns Hopkins Martha S. Jones, qualifie la décision de l’UNC «d’un manque de courage de la part du Conseil d’administration à suivre la recommandation des pairs d’Hannah-Jones».

(Crédit: .)

La lettre a été signée par de nombreux sommités; parmi eux sont Ryan Coogler, Dr Brittney Cooper, Dr Kimberlé Crenshaw, Dr Angela Davis, Ava DuVernay, Barry Jenkins, Dr Greg Carr, Dr Hazel Carby, Jelani Cobb, Henry Louis Gates Jr. Dr Cornel West, Jesmyn Ward et Dwayne Wade.

Depuis sa publication en 2019, le projet 1619 a été attaqué par des politiciens de droite, notamment Newt Gingrich, Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, et ancien président Donald Trump. Comme le souligne la lettre, l’un des aspects les plus troublants de la réaction contre le travail d’Hannah-Jones réside dans les tentatives menées par les républicains pour museler l’enseignement historique transparent dans les écoles.

«Bien que le refus d’occupation soit flagrant, il ne s’agit pas d’un incident isolé. La même pensée anti-démocratique qui a bloqué la nomination d’Hannah-Jones à son alma mater a également alimenté les efforts des législatures étatiques et locales pour interdire l’enseignement des histoires de l’esclavage et de ses héritages à travers le projet 1619.

Un nombre croissant d’États, dont l’Arkansas, le Dakota du Sud, l’Indiana, le Tennessee et le Texas, ont proposé ou déjà adopté une législation qui restreint l’enseignement de la théorie critique des races dans les écoles publiques.

Une femme tient une pancarte «Protéger les femmes noires». (Photo par Michael B. Thomas / .)

Lire la suite: Le président du corps étudiant de l’UNC rédige une lettre d’indignation contre Nikole Hannah-Jones

Dans leur lettre, les signataires ont laissé entrevoir les moyens de résister à ce qu’ils croient être une atteinte à la liberté académique. Ces efforts consistent à faire pression sur les institutions auxquelles ils sont affiliés pour faire connaître leur soutien à «la liberté des idées dans la salle de classe», à dissuader les organisations philanthropiques de donner aux institutions réprimantes, à refuser les invitations à prendre la parole et à responsabiliser les élus.

«Nous acclamerons Nikole Hannah-Jones lorsqu’elle entrera dans sa salle de classe à l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill cet automne. Mais nous ne nous détournerons pas des circonstances regrettables dans lesquelles elle le fera », déclare l’illustre groupe dans la lettre. «Le conseil d’administration de l’Université n’a pas réussi à défendre les valeurs de premier ordre de la liberté académique et du libre échange d’idées.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager