Ta-Te-Ti de Canelo avec Plant et Bivol, pendant que Lefty attend

Si le troisième fait le charme, Saúl Canelo Alvarez devrait s’unir contre Caleb Plant en novembre, mais personne ne le sait. Canelo ne le sait même pas, Reynoso ne le sait pas, encore moins Eddie Hearn.

Un Eddie Hearn qui semble aujourd’hui très éloigné de cette image d’« employé du mois » prêt à se battre avec les représentants de l’Usine dans des négociations qui, tout porte à croire, ont été un échec.

Maintenant, c’est Eddy Reynoso qui a repris le contrôle de la Franchise et c’est ainsi que cela s’est passé. Bivol leur a envoyé un seau d’eau froide quand ils ont accepté le combat, mais…. s’ils lui laissaient le temps d’arriver dans des conditions pour ne pas être un sac de pommes de terre. Quelque chose qu’il pensait peut-être lui arriver s’il acceptait la clause d’atteindre en dessous de la limite moyenne-lourde sur le solde du 18 septembre.

Ce combat est tombé et ils ont repris les négociations avec les représentants de Caleb Plant, mais, pour une raison inconnue, ils gardent leur intérêt pour Bivol lié, alors que «c’est une histoire qui est racontée seule» ou un acte d’innocence exagérée d’imaginer que Canelo accepterait de se battre contre Bivol en novembre. En d’autres termes, permettre au Russe cette nuit-là d’être le Russe. Dans la vidéo j’explique ce raisonnement, avec des cheveux et des signes.

Dans la vidéo, je parle également de ce que signifie frapper à nouveau à la porte d’Al Haymon et de ce à quoi le champion mexicain est exposé s’il veut garder son héritage à flot. Je commente aussi la raison qu’a eue aujourd’hui Oscar de la Hoya lorsqu’il a fait remarquer à son ex-élève que c’est une chose d’être bien ou mal dirigé par les autres et quelque chose de très différent de vouloir – pour son propre compte – être un libre agent, promoteur et champion invaincu pour toujours et à jamais. Et cerise sur le gâteau, je parle de Lefty. Si de Gilberto Ramírez qui, bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, peut-être, a beaucoup à voir avec cette gestion ratée de Canelo & Hearn.

Tout est dans une autre vidéo, sans filtre et sans script, mais cette fois avec une aide écrite à l’écran. Plus que tout pour les anxieux qui sont pressés d’aborder le sujet en passant le curseur. Bon week-end à tous.