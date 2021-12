TAAI exhorte le gouvernement à assouplir les normes pour les agents de voyages accrédités par l’IATA et à automatiser l’enregistrement

TAAI, dans son document » Focus 2022 » soumis au secrétaire au Tourisme Arvind Singh, a également demandé au ministère de procéder à l’enregistrement par l’État des membres du commerce pour l’accréditation du ministère du Tourisme ainsi que de l’organisme des agents de voyages, a indiqué jeudi un communiqué.

L’Association des agents de voyages de l’Inde (TAAI) a exhorté le ministère du Tourisme de l’Union à assouplir les normes pour ses plus de 1 400 agents accrédités IATA et à automatiser le processus d’enregistrement.

Le document met en évidence les points clés pour l’année 2022 et comment, avec le soutien et les encouragements du ministère, le tourisme et le tourisme se stabiliseront et se maintiendront, a déclaré TAAI dans le communiqué.

Le secteur des services est le plus grand contributeur au PIB et le commerce des voyages est le plus important parmi tous, selon le communiqué citant le président de TAAI, Jyoti Mayal. « La fraternité du commerce du voyage doit être éduquée et améliorée en permanence. »

Mayal, selon le communiqué, a souligné le point clé de l’accréditation auprès du ministère du Tourisme. Il a également demandé d’entreprendre une campagne d’enregistrement au niveau de l’État avec TAAI pour que les membres commerciaux s’enregistrent auprès du ministère, en plus de rechercher un assouplissement des normes pour plus de 1 400 agents accrédités par l’IATA qui sont membres de TAAI et d’automatiser le processus d’enregistrement, selon le communiqué. e

Le vice-président de TAAI, Jay Bhatia, a déclaré que l’Association souhaitait lancer des programmes éducatifs certifiés pour ses membres et l’ensemble du commerce sur Incredible India.

« La formation sur les nouvelles capacités de distribution (NDC), le système de distribution mondial (GDS), les règles de visa et les forfaits agrotouristiques, entre autres, sont quelques-uns des programmes qui pourraient être conçus par TAAI sur la base de l’expérience et de l’expertise de ses membres, » il ajouta.

