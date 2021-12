Taapsee Pannu rejoint LAIQA en tant que co-fondateur

La marque a également annoncé le lancement de son application mobile ‘Period Pal’

La marque de soins menstruels LAIQA a engagé l’acteur Taapsee Pannu en tant que co-fondateur, directeur de l’innovation. La marque a également annoncé le lancement de son application mobile ‘Period Pal’. « Nous tenons pour acquis la santé menstruelle depuis de nombreuses années et nous sommes amenés à croire aux concepts erronés de l’hygiène menstruelle. Personnellement, je voulais arrêter ça. Pour moi, LAIQA n’est pas seulement mon entreprise, mais aussi quelque chose que je veux changer dans la société et la société et je souhaite que les femmes me soutiennent dans la période de normalisation », a déclaré Pannu.

Pannu partagera ses expériences dans ‘Taapsee’s Corner’ sur l’application nouvellement lancée, pour mieux se connecter avec la communauté. L’application permettra également à chaque menstruel de personnaliser la boîte et de s’abonner pour plus de commodité. « Je pense également que la connexion à des experts tels que des gynécologues, des experts en bien-être mental, des diététiciens via Period Pal fournira aux menstruations les meilleurs conseils en temps opportun », a-t-elle ajouté.

Dans sa nouvelle entreprise, Pannu travaillera également en étroite collaboration avec Monica Bindra, co-fondatrice de LAIQA, et son équipe pour présenter des produits innovants pour l’année à venir dans le cadre de la philosophie de la marque « bon pour elle et bon pour la terre ».

« Taapsee est une femme motivée qui veut faire du bien aux femmes et à la société. Nous partageons la même vision et souhaitons faire des périodes une expérience positive. Period Pal nous a permis d’élargir notre horizon et de permettre aux femmes du monde entier de prendre le contrôle total de leur cycle. Créer un produit innovant mais durable et bon à utiliser était ma principale préoccupation, et j’ai hâte d’atteindre les objectifs souhaités avec le soutien de Taapsee. LAIQA est ce en quoi je crois et en quoi je fais confiance et je vise à ce que la communauté autour de moi ressente la même chose », a déclaré Binda.

