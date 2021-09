Taapsee Pannu-starrer Rashmi Rocket obtient la date de sortie du 5 octobre sur ZEE5

in

Rashmi Rocket met également en vedette Supriya Pathak, Priyanshu Painyuli, Abhishek Banerjee et Supriya Pilgaonkar. (C’EST À DIRE)

Rashmi Rocket avec Taapsee Pannu arrivera sur les ondes de ZEE5 le 15 octobre, a annoncé le streamer.

Situé dans la région de Kutch au Gujarat, Rashmi Rocket présente Taapsee en tant qu’athlète doué dans le rôle principal. Produit par Mango People Media et RSVP de Ronnie Screwvala, le film est réalisé par Akarsh Khurana, qui était auparavant réalisateur, parolier et scénariste pour Karwaan. Le film est basé sur l’histoire originale de Nanda Periyasamy.

Selon un synopsis de ZEE5, l’histoire suit une “fusée” qui réalise enfin son rêve de concourir professionnellement, pour se rendre compte que de nombreux obstacles parsèment la course jusqu’à la ligne d’arrivée. Ce qui semblait à l’origine être une compétition sportive se transforme finalement en une bataille pour l’honneur, le respect et son identité même.

Le directeur commercial de ZEE5 Inde, Manish Kalra, a déclaré que Rashmi Rocket était une histoire de courage et de détermination et raconte la bataille d’une femme pour trouver sa propre place dans une arène dominée par les hommes.

Taapsee a qualifié Rashmi Rocket de “film spécial” et a déclaré que le sujet la fascinait depuis qu’elle avait entendu une idée d’histoire en une ligne.

Elle a dit qu’elle avait toujours été approchée soit avec un script, soit lorsque le réalisateur était prêt à tourner. Cependant, cette fois, seule une ligne de l’histoire lui est parvenue à Chennai. Depuis ce moment jusqu’à la fin du film, elle n’a jamais connu de tels sentiments avec aucun film avant celui-ci.

Taapsee a ajouté que tout le monde était sûr de l’histoire dès le premier jour et qu’il n’a jamais été difficile de convaincre les parties prenantes de faire de leur mieux. Elle a admis que le résultat de Rashmi Rocket l’affecterait beaucoup plus que n’importe lequel de ses autres films.

Khurana a déclaré que le film comportait des éléments de sport, de romance mature et un drame d’audience.

Il a dit qu’il avait toujours été attiré par les personnages en voyage. Ce film lui a donné l’opportunité de travailler sur quelque chose qui avait ces éléments et une distribution d’ensemble formidable.

