Taaramäe, leader en l’absence d’ambition

16/08/2021 à 19:26 CEST

Il faut monter dans le train vélo le moment venu. Les occasions ne doivent pas être manquées, surtout lorsqu’une étape n’a été gagnée ni sur le Tour ni sur le Giro et depuis octobre dernier, avec Marc Soler Gagnant dans la Vuelta, Movistar ne réalise rien de remarquable s’il remporte une victoire d’Alejandro Valverde, toujours le même, dans le Dauphiné.

Le manque d’ambition du groupe téléphonique a mis sur un plateau le cadeau infini qu’un cycliste estonien nommé Rein Taaramäe a reçu aujourd’hui au sommet de Picón Blanco pour remporter la victoire et en plus, s’habiller avec le maillot rouge de leader.

Toutes les équipes, lors de la première arrivée en altitude de la course, sur les routes de Burgos où l’été a soudainement disparu pour plonger dans un automne précoce, froid, venteux et même brumeux, elles ont laissé une fuite qui a duré jusqu’à 9 minutes.

Ils voulaient tous que le Jumbo de Primoz Roglic a pris la barre de la Vuelta. Mais Roglic ne voulait pas porter le sien sachant que se déshabiller en rouge était un plaisir, comme se baigner dans la mer sur une plage naturiste ; de nombreux jours, 18 étapes encore, fous, fous d’être aux avant-postes de la course jusqu’au contre-la-montre final à Santiago.

Mais le Movistar n’est pas là pour les cadeaux, surtout lorsque 2021 n’est pas l’année la plus brillante pour la principale équipe espagnole ; Les victoires ne viennent pas, les podiums ne sont pas atteints, tous les jeunes à l’avenir prometteur qui partent dans d’autres équipes s’échappent et Soler, qui allait être la référence du groupe avant l’embauche de Mas, a signé pour Emirates pour devenir dans la sociabilité. de Tadej Pogacar.

Enric Mas avait la victoire d’étape sur ses jambes hier. Miguel Ángel López, “Superman” de l’équipe, pouvait profiter d’une certaine liberté pour attaquer de loin et même Valverde, à qui on ne peut rien exiger, a semblé gravir le Picón Blanco, voulant avoir des problèmes et avec cette force qu’ils ont encore. pas perdu leurs jambes depuis 41 ans.

Le peloton a fait une sieste en route vers la première arrivée haute de la Vuelta tandis que les évadés atteignaient des minutes de différence qui leur semblaient à la gloire. Et ce n’est qu’à la fin que Bahreïn a réagi lorsque Mikel Landa a donné l’ordre de se débarrasser d’une attaque du cycliste d’Alava qui a préféré garder pour un autre jour.

Egan Bernal se cachait tandis que son coéquipier Richard Carapaz, avec 2,48 minutes délivrées à la ligne d’arrivée, beaucoup de Tour et beaucoup de titre de champion olympique, a dit au revoir au triomphe du Tour de la troisième étape.. Et le Movistar ? Où étiez-vous? Aucun grégaire n’a agi pour réduire le temps avec beaucoup de route plate avant Picón Blanco.

Ils ont donné de l’oxygène, de la joie et même de l’énergie aux évadés pour croire ce qui semblait impossible et ce qui ne serait jamais arrivé avec un minimum d’ambition : le triomphe de Taaramäe.

Roglic ne semblait pas se soucier de l’alarme d’atteindre les derniers kilomètres sans compagnons. Landa a demandé le calme à Damiano Caruso et seul Mas, à 250 mètres, a décidé de s’élancer, trop tard, avec Superman à son volant, un mouvement aussi un peu étrange, pour laisser le sentiment qu’une victoire d’étape avait été manquée.

Taramäe, un cycliste né en Estonie et qui a couru pendant de nombreuses années en France, n’y croyait pas, une victoire curieusement survenue six ans après avoir remporté la Vuelta a Burgos. Demain, en route pour Molina de Aragón, il pourra rendre grâce dans le peloton.