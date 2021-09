table de jeu extensible avec des extras

in

Tableau de bord spacieux en fibre de carbone laminé, avec porte-gobelet et support pour casque.

Drift élargit son catalogue de tables de jeux et présente DZ75, un bureau professionnel élégant, à l’esthétique soignée. Mais le DZ75 est bien plus qu’une table de jeu, c’est un bureau fonctionnel qui permet de jouer, de travailler ou d’étudier avec un maximum de confort. Construit avec des matériaux haut de gamme, sa structure solide assure la stabilité, tandis que le panneau stratifié en fibre de carbone offre une plus grande durabilité : le DZ75 peut supporter jusqu’à 100 kg de poids.

Extensible

Il s’agit d’une table de jeu d’une taille de 100 x 60 x 75 cm, extensible jusqu’à un total de 113 cm grâce aux supports d’extension qui intègrent ses côtés, s’adaptant aux différents besoins qui peuvent survenir. Le DZ75 comprend un tapis de souris extra-large de 80 x 30 cm qui offre la précision et le contrôle des mouvements dont chaque joueur a besoin.

Crochet pour casque et porte-gobelet

La table de jeu ergonomique Drift DZ75 intègre deux extras : un crochet pour accrocher les écouteurs et également un porte-gobelet, pour que rien ne s’oppose à la victoire. De plus, pour plus de confort, les pieds de la table sont réglables, ce qui permet de l’adapter à l’espace de jeu ou d’étude de manière confortable. Le DZ75 est une table très facile à installer : en seulement quatre étapes faciles, vous êtes prêt à assembler votre bureau de jeu, prêt pour la bataille.

99,90 euros

www.driftgaming.eu