Table ronde BFW : Best XI, édition Euro 2021

Alors que nous attendons que le Bayern Munich entre vraiment en action et que les Euros soient terminés et dépoussiérés, j’ai appelé des membres du personnel de BFW pour qu’ils se présentent et présentent leurs meilleurs choix XI de la compétition. La seule condition à respecter était l’inclusion d’au moins quatre défenseurs, pour donner un certain équilibre à la formation, car il est facile de se laisser emporter par les milieux de terrain et les attaquants, laissant trois défenseurs à l’arrière. Les formations avec des ailes arrière et trois CB sont autorisées, cependant.

Sinon, la flexibilité est totale dans le choix de l’équipe et de la formation. Dans cet esprit, regardons les files d’attente :

Fergus25

Fergus a opté pour une formation 4-1-2-1-2 avec un diamant au sommet, Busquets tenant le fort avec un double pivot devant lui et une défense à quatre CB qui se choisit.

Un solide 4-1-2-1-2 avec un diamant en haut.

Le milieu de terrain espagnol était tout simplement une joie à regarder tout au long du tournoi avec le vieux Busquets montrant à quel point il est toujours le meilleur du jeu et Pedri étant complètement exquis dans toutes ses actions. De plus, le Danemark était la véritable équipe remarquable du tournoi et devait avoir quelques joueurs dans cette équipe. Le cœur que Schmeichel, Maehle et Hojbjerg ont montré tout au long de la compétition était exceptionnel. De plus, Schick, pour être le meilleur buteur, mérite sa place ici – mais vraiment, il mérite la place pour cette but seul – une frappe de l’ordre le plus élevé et l’un des plus grands que j’ai jamais vu.

Originaire d’Italie, alors qu’il était plus au chaud sur le banc au début des matchs, Chiesa a vraiment montré ses qualités avec des performances inspirées en haut des Azzuri. Chiesa s’est démené à chaque match et a toujours semblé prêt à entrer dans le ballon et à être un catalyseur. De plus, Chiellini était son meilleur cultivé tout au long et a inspiré cette équipe d’Italie. De plus, la conversation de son capitaine avant les tirs au but avec Jordi Alba l’a sûrement fait aimer de tous les fans… Enfin pour les vainqueurs, Jorginho doit être de ce côté. Le maître des passes était délicieusement métronomique, dictant le tempo de l’Italie et a également contribué férocement à la défense avec d’innombrables interceptions. Pour compléter l’équipe, les défenseurs anglais ont été solides et méritent leur place dans l’équipe.

Chuck Smith

Chuck opte pour notre favori de confiance, le 4-2-3-1. Wow, regarde ça.

Un 4-2-3-1 très équilibré (on n’aime pas le voir !)

J’ai aimé ce 4-2-3-1 en capturant le meilleur XI des Euros (du moins pour moi).

Patrick Schick et Federico Chiesa ont été deux des vedettes du tournoi, tandis que Cristiano Ronaldo a remporté le Soulier d’or. Emil Forsberg a également réalisé un tournoi fantastique en aidant à porter la Suède. J’ai vraiment – ​​et je veux dire vraiment – ​​considéré Raheem Sterling parce que je pensais qu’il faisait la différence tout au long, mais il a juste raté la coupe pour moi.

Pierre-Emile Højbjerg et Pedri se sont démarqués pour leur jeu extrêmement régulier et enivrant et je suis allé avec les quatre joueurs de la ligne de fond que je pensais les meilleurs. Je sais que Harry Maguire attrape beaucoup de chaleur en Angleterre, mais il a été formidable dans le tournoi.

Giorgio Chiellini était un joueur absolument vital pour l’Italie et vient de devancer Leonardo Bonucci pour une place. Joakim Mæhle et Luke Shaw étaient les deux meilleurs arrières extérieurs/ailiers du tournoi. J’ai longuement réfléchi à Yann Sommer plutôt qu’à Gianluigi Donnarumma, mais j’ai finalement opté pour Donnarumma pour sa performance sur la plus grande scène.

Schnitzel01

J’ai choisi un 4-3-3 standard, qui a une belle symétrie.

Un 4-3-3 classique.

Nous commençons avec Patrik Schick comme non. 9 (il n’y avait aucun doute), à ​​la suite d’une brillante campagne à l’Euro. Chiesa est un verrou pour LW, car il était électrique chaque fois qu’il était sur le terrain et est en passe de devenir l’un des principaux visages de l’Italie à l’avenir. Chez RW, j’ai choisi Shaqiri avant Ronaldo et Sterling (!!) parce qu’il a joué pour une équipe avec beaucoup moins de qualité individuelle et qu’il a quand même brillamment joué. Il a brillé pour les Suisses et a été l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont atteint les QF.

Les choix de milieu de terrain sont très simples. Pedri était vraiment bon et ébloui pour l’Espagne dans ce large rôle de milieu de terrain. Nicolo Barella était le meilleur milieu de terrain italien et offrait beaucoup en attaque (1 but, 2 passes décisives) tout en contrôlant le tempo et en faisant un bon travail défensif. Hojbjerg était exceptionnel en tant que meneur de jeu profond (3 passes décisives) et a également défendu avec résilience, brisant les compteurs à l’origine et récupérant le ballon à des points cruciaux.

Cette défense à quatre n’a pas besoin d’explication… Je suis juste la 3ème personne à choisir exactement la même défense, et pour une bonne raison. Shaw était superbe, Chiellini et Maguire étaient tous les deux des murs humains et Maehle était l’un des joueurs du tournoi pour moi. Il m’a tellement impressionné que je plaide pour que le Bayern le signe depuis un certain temps maintenant.

Nous arrondissons la formation avec Donnarumma dans le but. « Qui d’autre ? », me demanderez-vous, et vous seriez tout à fait justifié, car il était le joueur du tournoi, quelque chose de totalement mérité. Il s’est toujours intensifié lors des tirs au but et a également réalisé le plus d’arrêts de tous les gardiens du tournoi. On dirait que l’Italie a trouvé son prochain Buffon, ou plutôt son premier Donnarumma.

Jack Laushway

Jack opte pour un 4-3-3 axé sur l’attaque qui passe à un 4-1-4-1.

Un 4-3-3 très dynamique (orienté attaque).

Les positions les plus faciles à sélectionner pour moi étaient mes attaquants. Ronaldo et Schick étaient tous deux des verrous absolus avec 5 buts, qu’il s’agisse de pénalités ou non. Chiesa a besoin de peu de réflexion pour être incluse dans cela également.

Le milieu de terrain est l’endroit où les choses commencent à devenir un peu plus difficiles. Pedri pour moi, était peut-être le meilleur milieu de terrain du tournoi et sans aucun doute, le meilleur jeune joueur du tournoi. Je pensais que Hojbjerg était génial, mais ce penalty raté contre la Finlande était important, alors je prends Renato Sanches et Jorginho pour terminer mon milieu de terrain. Renato Sanches a changé la donne lorsqu’il était sur le terrain pour le Portugal et Jorginho a joué un rôle crucial dans le succès de l’Italie.

J’ai pensé que je montrerais un peu d’amour à Jordi Alba qui a été formidable dans la défense de l’Espagne. Chiellini et Maguire étaient tous deux des tueurs absolus pour leurs pays respectifs et méritent tout le crédit qu’ils reçoivent. Denzel Dumfries complète ma ligne de fond car il a une excellente attaque et défense pour les Néerlandais. Le gardien doit être Sommer dans mon esprit. Donnarumma était solide comme un roc dans les plus gros matchs du tournoi, mais Sommer était trop impressionnant pour ne pas être nommé. Des arrêts massifs à plusieurs reprises pour les Suisses.

Jake Fenner

Jake a opté pour une formation standard en 4-3-3 avec un milieu de terrain équilibré.

Je vais travailler mon chemin de l’arrière vers l’avant.

J’ai oublié comment Gianluigi Donnarumma et moi avons le même âge il y a quelque temps et c’est toujours déroutant pour moi maintenant qu’un gardien de 22 ans s’éloignerait pour prendre un rôle de remplaçant au PSG. Néanmoins, l’homme a remporté le titre de joueur du tournoi et il l’a bien mérité.

La ligne de fond peut nécessiter des explications, mais pas pour l’inclusion des personnes dans la finale. Spinnazola est la raison pour laquelle l’Italie n’a pas gagné le match en temps réglementaire. Il a clairement ajouté un niveau de jeu différent et avec lui en dehors du terrain, l’Italie semblait parfois avoir du mal à rester ensemble. Cependant, la ligne de fond italienne a prévalu et Bonucci était une grande raison pour laquelle. Maguire n’a pas joué du tout lors des deux premiers matchs de la campagne anglaise de l’Euro, mais il a commencé les cinq derniers matchs. Il a immédiatement amélioré la défense de l’Angleterre, les aidant à n’accorder que deux buts pendant tout le tournoi.

Ce qui m’amène à Vladimir Coufal. N’hésitez pas à me porter des accusations de parti pris pour avoir choisi un joueur de West Ham et je serai probablement d’accord avec vous. Mais, la performance de Coufal pour la République tchèque les a aidés à aller loin dans ce tournoi. Les Tchèques n’ont accordé que quatre buts aux Euros et Coufal était une grande raison pour laquelle ce nombre n’a pas augmenté. Sans oublier que ses deux passes décisives sont intervenues à des moments cruciaux de la phase de groupes (le premier but de Schick contre l’Écosse) et lors des huitièmes de finale (seul but contre le Danemark).

Le milieu de terrain parle de lui-même, relativement. Pedri était le joueur le plus constant d’une équipe espagnole incohérente et il devrait s’épanouir à l’avenir. Jorginho nous a tous montré pourquoi il est un joueur si important dans le système de Chelsea de Thomas Tuchel en organisant un excellent spectacle box-to-box à chaque fois qu’il entrait sur le terrain. Enfin, l’ancien joueur du Bayern Pierre-Emil Højbjerg a aidé à catapulter le Danemark en demi-finale avec trois passes décisives à des moments cruciaux de la campagne du Danois.

Enfin, les trois premiers. Nous savons tous pourquoi Schick et Chiesa méritent des places ici. Schick a marqué un but mondial et a terminé T-1 pour la plupart des buts du tournoi. Chiesa était la pierre angulaire de l’attaque de l’équipe qui a remporté tout le tournoi. Mais, je ne peux pas croire que je suis le seul sur cette liste à avoir choisi Raheem Sterling à l’avance. Il a marqué les deux seuls buts des efforts de l’Angleterre en phase de groupes et a marqué le premier lors d’un exorcisme contre l’Allemagne à Wembley. Sa seule passe décisive du tournoi – à Harry Kane – a donné le coup d’envoi à un déchaînement de buts contre l’Ukraine. Même lorsqu’il ne marquait pas, il a aidé l’équipe – surtout quand il a remporté son équipe un penalty décisif et controversé contre le Danemark en demi-finale.