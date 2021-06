Table ronde BFW : Euro 2020 – Prédictions des huitièmes de finale

Jack Laushway

Pays de Galles vs Danemark – Vous devez aimer cette histoire du Danemark. Je ne peux pas ne pas soutenir Eriksen et les Danois. Le Danemark gagnera de façon spectaculaire avec un vainqueur tardif. Pays de Galles 1-2 Danemark AET

Italie vs Autriche – L’Italie brûlante sera trop difficile à gérer pour les Autrichiens. Selon les cotes des paris, l’Italie est le plus grand favori de tous les affrontements en huitièmes de finale. Italie 2-0 Autriche

Pays-Bas vs République tchèque – Les Tchèques semblaient avoir une certaine étincelle en eux lors de la phase de groupes, mais les Pays-Bas clôtureront celui-ci. Pays-Bas 3-1 République tchèque

Belgique vs Portugal – Cela devrait être tout à fait le match. Je pense que le Portugal éliminera celui-ci aux tirs au but après 120 minutes. Belgique 1-1 Portugal AET (Portugal gagne dans les stylos)

Croatie vs Espagne – L’Espagne a lutté contre un groupe faible. Morata est loin d’être assez bon pour les emmener loin dans ce concours. Croatie 2-1 Espagne

France vs Suisse – Je pense que la Suisse se battra bien, mais la France ne tombera pas si facilement. France 2-1 Suisse

Angleterre vs Allemagne – L’Angleterre avec le seul avantage à domicile de n’importe quel affrontement en huitièmes de finale. Avec Harry Kane semblant sévèrement absent, je prends le camp des visiteurs. Angleterre 0-2 Allemagne

Suède vs Ukraine – Emil Forsberg a été la lumière vive de cette équipe suédoise. L’Ukraine ne m’a pas encore impressionné. Suède 1-0 Ukraine

Tom Adams

Pays de Galles contre Danemark – Il est beaucoup trop difficile de s’enraciner contre le Danemark à ce stade et je pense qu’ils ont montré le combat dont ils sont capables avec cette brillante performance contre la Russie. Je dirai qu’ils ont battu le Pays de Galles 2-1. Pays de Galles 1-2 Danemark

Italie vs Autriche – L’Italie vient de traverser cette compétition avec un contrôle total de chaque match, le dernier dont ils ont pu reposer les principaux partants. Italie 2-0 Autriche

Pays-Bas vs République tchèque – Les Néerlandais ont marqué le plus de buts de toutes les équipes ce tournoi et ont prouvé à quel point leur attaque peut être meurtrière avec Depay, Weghorst, Wijnaldum et Dumfries sur ce flanc droit. Pays-Bas 2-0 République Tchèque

Belgique vs Portugal – C’est le plus difficile à appeler, mais je pense que l’expérience et l’amour de Ronaldo pour le grand moment permettront au Portugal de se qualifier pour les tirs au but. Belgique 1-1 Portugal 1-1 AET (Portugal gagne dans les stylos)

Croatie vs Espagne – Aller avec un bouleversement ici. Je pense que la Croatie va nous choquer et que le tikki takka espagnol va se déchirer en contre-attaque. Croatie 2-1 Espagne

France vs Suisse – La France a trop à faire, n’est-ce pas ? France 3-1 Suisse

Angleterre vs Allemagne – LE FOOTBALL ARRIVE À LA MAISON ! Angleterre 3-1 Allemagne

Suède vs Ukraine – La Suède a été si impressionnante ce tournoi ! Forsberg commence vraiment à tirer sur tous les cylindres et la présence d’Isak dans le troisième attaquant a été menaçante. Je soutiens la Suède pour celui-ci. Suède 2-0 Ukraine

Samrin

Pays de Galles contre Danemark – Le Pays de Galles et le Danemark ont ​​tous deux réalisé au moins une excellente performance en phase de groupes ; Le Danemark, en particulier, a épaté la Russie lors de la dernière journée de match. Je pense que le Danemark prendra celui-ci. Pays de Galles 1-3 Danemark

Italie vs Autriche – Malgré tout le talent dont dispose l’Autriche, je pense qu’elle a été décevante, malgré deux victoires sur trois en phase de groupes. Marko Arnautovic a l’air plutôt rouillé en tête de la ligne, David Alaba (au moins défensivement) a eu quelques dérapages et l’équipe n’a pas marqué assez de buts compte tenu du talent sur le terrain. L’Italie a, pour moi, ressemblé à l’équipe du tournoi jusqu’à présent. Je vois l’Italie prendre ça. Italie 3-0 Autriche

Pays-Bas vs République tchèque – Les Pays-Bas ont semblé excellents; les Tchèques ont fait un peu mieux que je ne le pensais. Je pense que les Néerlandais prendront celui-ci facilement compte tenu du fait que leur jeu offensif a été synchronisé, à moins bien sûr que Patrick Schick n’atteigne un autre but merveilleux. Pays-Bas 3-0 République tchèque

Belgique vs Portugal – Pour beaucoup, la Belgique a été l’équipe du tournoi jusqu’à présent. Ils ont fait preuve de résilience contre le Danemark pour revenir par derrière et gagner. Le Portugal a été battu par une équipe allemande qui a connu des difficultés dans ce tournoi et a battu les Hongrois, en commençant par une déviation chanceuse de Willi Orban, vers la fin du match. Pourtant, je pense que le Portugal peut l’intensifier et qu’ils ne feront que devancer celui-ci car ils ont affronté plus d’adversité que la Belgique dans un groupe beaucoup plus fort. Belgique 1-2 Portugal

Croatie vs Espagne – Tout ce qui devait arriver pour l’Espagne était que les vannes s’ouvrent. Ils étaient de loin l’équipe dominante dans leurs matchs nuls contre la Suède et la Pologne. Si Alvaro Morata avait mis ses bottes de tir plus tôt, ils auraient facilement leur groupe. La Croatie s’est flattée de tromper jusqu’à présent. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en se battant avec acharnement contre l’Écosse. Je pense que ce sera la fin de leur voyage. Croatie 1-2 Espagne

France vs Suisse – La Suisse est une autre équipe qui n’a pas assez bien fait compte tenu du talent sur le terrain. Ils auraient dû battre le Pays de Galles le jour de l’ouverture et n’ont pas pu le faire, malgré les occasions qu’ils se sont créées. Ils étaient plutôt timides contre l’Italie. Je pense que la France, bien qu’elle n’ait pas eu l’air extraordinaire à ce jour, prendra celui-ci facilement. France 3-1 Suisse

Angleterre vs Allemagne – C’est dur et si difficile à prévoir. Ce jeu me rend nerveux. Je veux dire que l’Allemagne peut le prendre et elle le peut, mais je ne vois pas Joachim Löw faire les changements nécessaires. Je vois Ilkay Gündogan recommencer. Je vois l’expérience du faux neuf se poursuivre. Je vois une attaque lente et laborieuse dépourvue de Léon Goretzka. Je revois Joshua Kimmich comme un ailier. Je vois la jeune force attaquante et Robin Gosens se débattre à nouveau. Je vois cela aller en faveur de l’Angleterre.

Angleterre 1-0 Allemagne

Suède vs Ukraine – La Suède m’a tellement impressionné jusqu’à présent ! Ils ont été excellents à ce jour et même si la Pologne (et Robert Lewandowski) les a ramenés dans leur dernier match de groupe, ils ont trouvé un moyen de gagner, 3-2, avec un but dans les dernières secondes à la pause. L’Ukraine ne m’a pas impressionné jusqu’à présent, malgré son retour contre les Néerlandais. La Suède prendra ça. Suède 2-0 Ukraine

Chuck Smith

Pays de Galles vs Danemark – J’espère que celui-ci est amusant et une fusillade. Les deux équipes ont probablement eu un peu de chance, tout bien considéré, pour en arriver là, mais disons que le Danemark survit un autre jour. Pays de Galles 2-3 Danemark

Italie vs Autriche – Celui-ci sera le match du tour. J’aime beaucoup l’Autriche, mais les Italiens ont peut-être eu la meilleure phase de groupes de toutes les équipes. Italie 3-2 Autriche

Pays-Bas vs République tchèque – Vous ne connaissez pas Schick ! Je vais avec les Tchèques pour provoquer un léger bouleversement contre une équipe néerlandaise surestimée. J’espère cependant que Wout Weghorst marquera. Pays-Bas 1-2 République tchèque

Belgique vs Portugal – Je ne pense pas que le Portugal soit aussi désordonné qu’il n’y paraissait face à l’Allemagne et je ne pense pas que la Belgique soit aussi dominante qu’elle en a l’air dans la phase de groupes. Un peu de magie de Cristiano Ronaldo rendra celui-ci intéressant. Belgique 2-1 Portugal

Croatie vs Espagne – Je ne devrais pas prendre les Croates dans celui-ci. Je ne devrais vraiment pas. Pourquoi je fais ça ? LEEEROOOOYYY JENNNNKINNNNNNS ! Croatie 2-1 Espagne

France vs Suisse – Je m’enracine ouvertement contre la France à ce stade, mais ils vont faire rater les Suisses au prochain tour. France 3-1 Suisse

Angleterre vs Allemagne – Un autre cas où je devrais mieux savoir… mais je suis un idiot. Angleterre 1-2 Allemagne

Suède vs Ukraine – J’aime ces deux équipes. La Suède est plus forte à ce stade et juste plus profonde. Buga pour le kung Marcus Iredahl ! Suède 2-1 Ukraine

Par qui tu passes ?