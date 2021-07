Table ronde BFW : La signature de Leroy Sane était-elle une erreur pour le Bayern Munich ?

Au cours d’environ 18 mois, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic s’est lancé dans un voyage pour débarquer l’ailier prisé Leroy Sane de Manchester City.

Après des centaines (littéralement) d’histoires et de rumeurs, les Bavarois ont finalement eu leur homme et beaucoup de gens pensaient que Sane était en passe de devenir l’Arjen Robben de la prochaine génération.

Après une saison, cependant, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Sane a inscrit 10 buts et 12 passes décisives en 44 matchs dans toutes les compétitions – et il a montré qu’il était plus que capable de revenir constamment sur la défensive (bien qu’après quelques poussées), mais il y avait beaucoup de vallées mélangées avec quelques pics . Et bien sûr, Sane était dans sa première année après la chirurgie du LCA – une année tampon pour 99% des athlètes.

Il y a, cependant, une certaine inquiétude à propos de Sane à la fois sur le terrain – et en dehors de celui-ci. L’accord de Sane aurait bouleversé de nombreuses personnes sur la liste, en particulier Kingsley Coman et Serge Gnabry. L’accord a également bouleversé l’équilibre naturel de la masse salariale du Bayern Munich – qui repose davantage sur une première ligne directrice «prouvez-le».

Donc … avec un contrat riche et une saison moyenne (au mieux), Sane a certains fans qui ont l’impression que l’ensemble du processus de recrutement, de signature et de performance a été plus difficile qu’il n’en a valu la peine. Nous avons demandé à nos écrivains ce qu’ils en pensaient – ​​et s’ils allaient recommencer tout le voyage.

Samrin

Oui, oui, oui, signer Sané était une erreur. Pourtant, je le comprends. Le Bayern, pendant près d’une décennie, s’est appuyé sur un jeu d’ailes intensif pour remporter des trophées. Franck Ribery et Arjen Robben ont été extraordinaires pour le club, prenant rarement le terrain ensemble en raison de blessures, mais causant suffisamment de dégâts malgré tout. Depuis que les deux ont quitté le club, le Bayern s’est appuyé sur Robert Lewandowski pour les buts mais ne gagnait pas le grand, l’UEFA Champions League. Et par conséquent, ils se sont tournés vers quelqu’un qu’ils pensaient être digne de porter le 10 de Robben, Sané.

Le problème, c’est que Sané revenait d’une longue mise à pied ; Le Bayern a également tout gagné sans lui. Au moment où le Bayern s’en est rendu compte, il avait été signé. Il est allemand, ce qui est toujours un facteur important pour un club comme le Bayern ; le prix qu’ils ont payé à Manchester City était inférieur à ce qu’il aurait été si COVID-19 n’avait pas été un facteur et Brazzo semble avoir voulu cette signature.

Mais cela a causé un mal de tête après l’autre. Premièrement, il y a eu des problèmes avec Hansi Flick qui aurait préféré Kai Havertz ou Timo Werner. Deuxièmement, il existe de nombreux problèmes salariaux liés au fait que Sané est payé si généreusement. D’autres joueurs qui ont beaucoup plus de valeur pour l’équipe et qui, franchement, forment la colonne vertébrale, comme Joshua Kimmich et Leon Goretzka, demandent plus d’argent. L’excuse “nous n’avons pas d’argent” ne fonctionne pas lorsque le Bayern parvient à si bien payer Sané.

Sané lui-même n’est pas à blâmer pour ce qu’il gagne. Tout ce qu’il peut faire, c’est faire de son mieux. Il a baissé la tête et a appris à défendre la saison dernière. Il a produit d’assez bons chiffres pour une première saison, surtout une saison pas comme les autres à cause du Covid, et cela aussi, après être revenu de blessure. La profondeur au Bayern n’est pas tout à fait comme la profondeur à Manchester City et les joueurs finissent par jouer beaucoup de matchs.

Si Sané est magique cette saison, si ses contributions sont suffisamment précieuses pour justifier un peu le salaire, peut-être que sa signature ne s’avérera pas être une erreur. Pour l’instant cependant, avec toutes les frictions qu’il provoque et avec le calibre des joueurs que le Bayern risque de perdre, la signature de Sané vient peut-être de mettre le Bayern dans une eau très chaude.

Jean Dillon

Le salaire de 20 millions d’euros que le Bayern Munich a accepté de verser à Leroy Sané pour une blessure au LCA en 2020 (en plus des frais de transfert relativement justes de 45 millions d’euros) pourrait devenir l’une des plus grandes blessures auto-infligées de l’histoire du club. Pour commencer, il ne vaut pas près de ce montant, plus que, disons, Thomas Müller et bien plus que son coéquipier plus précieux Kingsley Coman.

Pratiquement tous les grands tabloïds (et peut-être même la plupart des fans) s’attendaient à ce que Sané pousse Coman hors de la programmation. Si Sané jouait à la hauteur de son salaire, il le ferait sans aucun doute. La réalité a été bien différente. Étant donné que la mauvaise forme de Serge Gnabry a permis à Hansi Flick de jouer à la fois Sané et Coman ensemble la saison dernière, leur contribution brute en buts était très similaire : 8 buts, 15 passes décisives pour Coman et 10 buts, 12 passes décisives pour Sané. C’est un prix élevé pour une production décevante.

Maintenant, sans surprise, Coman a embauché le super agent Pini Zahavi pour exiger un salaire à peu près égal à celui de Sané. Le mérite-t-il ? Eh bien, il a en effet marqué le vainqueur du match lors de la finale de la Ligue des champions 2019/2020 et a prouvé sa valeur au fil des ans. Mais non, le Bayern ne le fera probablement pas et ne peut raisonnablement pas se permettre de lui payer un salaire aussi élevé. Au lieu de cela, il me semble que Coman pourrait vraiment partir pour des pâturages «plus verts» (pour faire un jeu de mots américain – les billets en euros sont en fait de plusieurs couleurs) sur un transfert gratuit.

À moins que Sané ne joue miraculeusement encore mieux qu’il ne l’a jamais fait à Manchester City (et je ne pense pas qu’il le fera jamais), son contrat sera la référence pour tous les joueurs du Bayern qui veulent plus d’argent et peuvent pointer vers des performances plus précieuses et plus cohérentes pour justifier leurs demandes. Je pouvais voir un exode continu de départs à moyen terme, certains potentiellement sur des transferts gratuits (comme déjà Thiago Alcantara, David Alaba), car le Bayern ne s’endettera pas pour répondre à ces demandes exorbitantes. Merci Leroy.

Philippe Quinn

Je pense que Leroy Sané est une excellente recrue, et franchement, le Bayern a de la chance de l’avoir.

Les trucs de Sané sont bien exagérés pour être complètement honnête avec vous. J’ai l’impression que cette même conversation s’est produite au cours de la première année où Lucas Hernández a rejoint le Bayern. “Les joueurs sont tous contrariés qu’il gagne plus qu’eux.”

Bienvenue en 2021. Le marché des transferts est plus mondial que jamais, et si vous voulez des joueurs vedettes établis, vous devrez les payer. Et, ça va vous coûter cher.

L’une des raisons pour lesquelles le Bayern a poussé si fort les équipes de jeunes ces dernières années n’est pas seulement “de trouver le prochain Thomas Müller ou David Alaba”, mais c’est aussi de développer de un à quatre enfants qui peuvent contribuer de solides minutes au premier équipe. Vous vous souvenez du moment où le Bayern a réussi à lancer Diego Contento, Pierre-Emile Højbjerg et Gianluca Gaudino sur le terrain, et vous n’avez pas eu l’impression qu’il y avait une grosse chute ? C’étaient de jeunes joueurs bon marché, plutôt que des joueurs coûteux et médiocres comme Bouna Sarr, Douglas Costa ou Medhi Benatia.

Oui, le Bayern a toujours été et sera toujours un club plutôt frugal par rapport aux géants anglais, espagnol et (parfois) italien. COVID a frappé le Bayern plus durement que les autres, car il compte davantage sur les revenus commerciaux des jours de match que sur l’argent de la télévision comme les clubs non allemands. Tous les joueurs ne seront pas payés une tonne d’argent, et c’est juste la réalité de la situation

Sané a marqué 10 buts toutes compétitions confondues après son retour d’une opération du LCA. C’était assez bon pour être le quatrième meilleur buteur de l’équipe dans toutes les compétitions, et les buts étaient plus systématiquement répartis que, disons, le 11e buteur Serge Gnabry qui a vu 5 de ces buts en deux matchs contre Schalke et Köln.

Accrochez-vous. Les mêmes plaintes vont se produire dans un an ou deux lorsque le Bayern devra dépenser un bras et une jambe pour remplacer Robert Lewandowski de classe mondiale et, si Alexander Nübel ne fonctionne pas pour une raison quelconque, Manuel Neuer.

JTobolt

Bref, non. Cela allait toujours s’avérer être une signature à haut risque et à haute récompense, surtout compte tenu de sa blessure au LCA. Ajoutez à cela que le Bayern l’a eu pour beaucoup moins qu’au départ, c’est toujours une victoire. Le problème était qu’il ne s’entendait pas bien avec Hansi Flick. Grâce à une combinaison de malheurs défensifs et d’hésitation offensive, il a fallu beaucoup de temps à Sané pour trouver une ressemblance de forme.

Cela étant dit, ce qui pose problème, c’est sa structure salariale. Je fais écho aux inquiétudes de John et Phillip sur la façon dont le salaire de Sané a franchement fait exploser la structure salariale du Bayern. Comme John l’a souligné, Kingsley Coman a vu ce que Sané fait et c’est un joueur assez similaire donc c’est parti, 20 millions d’euros deviennent la référence. Maintenant, alors que nous pouvons justifier que Goreztka et Kimmich figurent sur la liste des salaires «de classe mondiale» avec des gens comme Lewandowski et Neuer, le reste de l’équipe n’est pas là.

Ajoutez à cela la mondialisation du football mondial qui a vu les salaires monter en flèche (je vous regarde, Prem League) et le Bayern subir un coup financier COVID-19 plus dur et nous avons une situation dans laquelle nous pourrions perdre plus de joueurs que nous le souhaiterions. Le développement de notre système jeunesse devrait désormais être l’objectif principal car nous ne pourrons plus faire de mouvements sournois comme nous l’avons fait avec Kimmich, Thiago et Goretzka avec autant de fréquence que nous le souhaiterions. Je veux dire, regardez ce que les joueurs recherchent en ce moment. Je préfère que le Bayern fasse ça plutôt que de devenir le FC Barcelone ou le Real Madrid qui sont aux prises avec d’énormes problèmes de plafond.

Alors finalement, non, Leroy Sané ne s’y est pas trompé. Il est simplement un signe que le football mondial est en train de passer comment le Bayern a pu fonctionner pendant notre « ère d’or » et est un signe de la réalité changeante du football mondial.

RLD

Bien trop tôt pour le dire. À la lumière du marché plus large, le prix que nous avons payé pour lui n’était pas anormalement élevé, que ce soit sous forme de frais de transfert ou de salaire. Ses chiffres au cours de sa première année étaient corrects, d’autant plus qu’il était nouveau dans l’équipe et qu’il venait d’une grave blessure au genou. Il ne semble pas encore avoir développé une forte connexion sur le terrain avec ses coéquipiers, mais cela prend du temps, et il semble pire que ce soit parce que nous sommes gâtés par la télépathie de Mullerdowski, et à quel point Kimmich et Goretzka travaillent bien en équipe. Du côté positif, il semble que son taux de travail défensif ait considérablement augmenté pendant son séjour au Bayern et tout le mérite en revient à Hansi Flick. Nagelsmann a fait des choses merveilleuses au cours des dernières années en organisant les défenses et en améliorant les joueurs dans les deux aspects du jeu, nous pouvons donc nous attendre à davantage d’améliorations des deux côtés du jeu de Sané.

Sur la question de l’« échelle des salaires », cela me semble largement exagéré par les médias. Bien qu’il puisse être utilisé comme un outil de négociation, il est très petit. Un agent peut s’étendre longuement sur le fait que son joueur vaut plus que le joueur X de la même équipe et mérite un salaire plus important, mais à moins qu’une autre équipe ne soit disposée à investir cet argent, il ne s’agit que de persuasion morale, ce qui n’est pas le cas. t aller loin dans le sport professionnel. Je m’attends à ce que Kimmich et Goretzka obtiennent tous les deux de grosses augmentations sur leurs propres mérites, et je ne pense pas que leurs demandes seraient un centime de moins si Sané n’était pas venu dans l’équipe. En ce qui concerne les joueurs, le Bayern n’est pas en compétition avec lui-même, mais avec d’autres équipes.

Comme Hernandez, c’est une grande année pour Sané. Nous en saurons beaucoup plus sur la qualité de leur investissement à cette époque l’année prochaine. Dans les deux cas, il y a bien plus de raisons d’être optimiste que pessimiste.