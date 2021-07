Table ronde BFW: le XI prévu de l’Allemagne sous Hansi Flick

Après l’effort maîtrisé de l’Allemagne contre l’Angleterre, l’entraîneur Joachim Löw a tiré sa révérence ; en août, l’ancien manager du Bayern München et sextuple vainqueur, Hansi Flick prendra la relève.

Les membres du personnel de BFW, familiers avec Flick, peuvent peut-être mieux prédire à quoi ressemblera le XI de Flick que les autres fans. Selon une suggestion d’antonl22, nous ferons exactement cela,

Samrin

S’aligner:

De droite à gauche (4-2-3-1) : Manuel Neuer (c) — Ridle Baku, Mats Hummels, Niklas Süle, Christian Günter — Joshua Kimmich, Leon Goretzka — Kai Havertz, Thomas Müller, Serge Gnabry — Kevin Volland, Serge Gnabry — Kevin Volland

Thomas Müller devrait être un joueur important pour Hansi Flick. Photo de Laurens Lindhout/Soccrate/.

Les raisons:

Lorsque Flick était directeur adjoint pour l’Allemagne, lui et Löw semblaient opter pour un 4-5-1 ; lorsque Flick était au Bayern, le Bayern jouait toujours un 4-2-3-1 sans presque aucune exception, passant parfois à un 4-1-4-1 pendant le match. Je pense que Flick s’en tiendra à la même formation. Il semble préférer un #9 traditionnel à l’avant. L’Allemagne avait Miroslav Klose et Mario Gomez pendant le mandat de Flick en tant qu’assistant tandis que le Bayern avait Robert Lewandowski et Eric Maxim Choupo-Moting pendant le mandat de Flick. Quoi qu’il en soit, Flick semble aller avec une option éprouvée à l’avance. Par conséquent, je pense qu’il gardera Kevin Volland en tête.

Il préfère qu’au moins l’un des deux arrières attaque sinon les deux ; par conséquent, le Benjamin Pavard quelque peu conservateur ne s’est pas toujours adapté (à part une baisse de forme également) lors de la saison 2020/2021 pour le Bayern. Je pense qu’il va convertir Ridle Baku en arrière gauche et s’attendre à ce que Kai Havertz remplace Bakou de temps en temps.

L’amour de Flick pour Havertz n’est plus un secret maintenant et je pense que Havertz va commencer. Cela ne veut pas dire qu’il n’ira pas pour Leroy Sané, un joueur à qui il a appris à défendre et qui défend désormais pour l’équipe, si Havertz ne fait pas ses devoirs défensifs. Bien que Flick aime Timo Werner, je doute qu’il existe un moyen d’intégrer à la fois Havertz et Werner dans la formation et de garder l’Allemagne dynamique. De plus, je pense que Flick considère Gnabry comme une option fiable en ce qui concerne un buteur et il jouera plus souvent qu’autrement contre Gnabry. Je doute que Flick jouera Werner à l’avant parce que Werner n’est pas un n°9 traditionnel.

Le reste du line-up est explicite. Kimmich et Goretzka seront un double pivot rêveur; Kimmich ne pourra pas jouer à l’arrière droit et, par conséquent, un arrière droit traditionnel de Günter se verra confier la responsabilité. Müller joue toujours et continuera de jouer pour Flick dans le trou derrière l’attaquant. Flick aime que ses défenseurs centraux soient bons avec le ballon aux pieds, ce qui signifie que Hummels ou peut-être Jerome Boateng, selon son avenir dans le jeu de club, feront partie de la ligne arrière. Süle est rapide, surtout par rapport à Matthias Ginter, et je m’attends à voir le grand défenseur à côté de Hummels en conséquence.

Je m’attends également à voir Jamal Musiala entrer en fonction de la régularité avec laquelle il joue pour le Bayern et de la performance de Havertz ainsi que de Gnabry la saison prochaine.

Nounours Fils

S’aligner:

De droite à gauche (4-2-3-1) : Manuel Neuer (c) — Niklas Süle, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Marcel Halstenberg — Joshua Kimmich, Leon Goretzka — Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sane — Kai Havertz

Kai Havertz était un joueur qui s’est aidé pendant les Euros. Photo de Laurens Lindhout/Soccrate/.

Les raisons:

Dans le but, il ne fait aucun doute qui jouera. Des informations circulent selon lesquelles Manuel Neuer est sur le point de poursuivre sa carrière internationale sous Hansi Flick, et Flick ne manquera pas de faire confiance à son capitaine. Neuer a joué tous les matchs sauf cinq pendant le mandat de Flick au Bayern, dont quatre étaient des matchs en caoutchouc plus ou moins morts. De plus, Flick n’a fait que des éloges sur Neuer au Bayern, et il semble presque certain qu’il continuera à le faire en équipe nationale.

La défense est là où ça devient un peu flou. La configuration dépendra probablement de la retraite ou non de Mats Hummels. S’il continue à jouer, sa présence sera précieuse en ligne arrière. Son partenaire sera soit Matthias Ginter, soit Antonio Rüdiger, que j’ai choisi en raison de sa grande forme la saison dernière. À l’arrière droit, attendez-vous à ce que Niklas Süle s’adapte, car il a montré d’excellentes performances à ce poste pour son club. De l’autre côté de la défense, Robin Gosens perdra probablement sa place de titulaire au profit de Marcel Halstenberg, alors que Flick abandonne les trois arrières infructueux pour ses quatre arrières préférés et éprouvés. Le coéquipier de Halstenberg à Leipzig, Lukas Klostermann, pourrait également être une option à l’arrière droit, mais j’ai choisi Süle en raison de la familiarité que Flick a déjà avec lui.

Au milieu de terrain, le choix est clair. Flick s’en tiendra à son couple de confiance composé de Joshua Kimmich et Leon Goretzka, le duo qui lui a valu le sextuple. Aucune autre explication nécessaire.

Si Thomas Müller décide de poursuivre sa carrière internationale, il sera également un pilier de la formation de Flick. Aucun entraîneur depuis que Jupp Heynckes n’a utilisé Müller aussi bien que Flick, il serait donc idiot de ne pas le jouer. Serge Gnabry prendra une place sur les flancs, malgré ses performances plutôt médiocres à l’Euro, car ses performances sous Flick ont ​​été incroyables dans ses bons jours. L’autre flanc reste un léger mystère – Flick optera-t-il pour Leroy Sané ou Timo Werner ? J’ai choisi Sane parce que, comme avec Süle, Flick a de l’expérience avec lui. Cependant, comme Flick a été un fervent partisan de Werner, ne soyez pas trop surpris s’il finit par commencer.

En ce qui concerne les attaquants, le talent de l’Allemagne est malheureusement à sec en ce moment. Flick ira très probablement pour Kai Havertz dans un faux rôle 9, car il a également un grand fan dans l’entraîneur allemand. Havertz était également le meilleur buteur allemand à l’Euro (même si cela ne veut pas dire grand-chose), il serait donc le choix naturel pour diriger l’attaque de l’Allemagne.

Jake Fenner

S’aligner:

De droite à gauche (4-2-3-1) : Manuel Neuer (c) — Ridle Baku, Niklas Süle, Mats Hummels, Robin Gosens — Joshua Kimmich, Leon Goretzka — Serge Gnabry, Kai Havertz, Timo Werner — [?]

Joshua Kimmich pense reprendre un rôle au milieu de terrain central sous Hansi Flick. Photo par Alexander Hassenstein/.

Les raisons:

Je vais commencer par l’arrière et remonter. Neuer semble être un verrou tant qu’il est debout et en bonne santé. Étant donné que la Coupe du monde n’est que dans un an et non dans quelques années, je dirai que le joueur de 35 ans restera entre les bâtons.

Quant au backline, on sait que Hansi aime son jeune talent. Il n’y a pas de meilleur arrière droit dans le système allemand que Ridle Baku en ce moment, et je pense que Flick le sait. L’ailier opposé sera Robin Gosens. Si nous nous souvenons de la transition d’Alphonso Davies de l’ailier droit à la défense latérale gauche, nous savons que Hansi est capable de tirer le meilleur parti des personnes qui font la transition. Étant donné que Gosens joue déjà ce qui équivaut à LWB à Atalanta, ce ne sera probablement pas un choc de le voir ici. Considérant que Hansi a également laissé Davies pousser le terrain à ses propres désirs, j’imagine que la même clémence sera accordée à Gosens. L’association au centre du dos parle d’elle-même. Hummels est actuellement le meilleur défenseur central d’Allemagne de loin (sa performance dans l’Euro sans but contre son camp l’a confirmé) et Süle est l’un des anciens gars du Bayern de Hansi.

Lorsque vous trouvez quelque chose qui a du succès, il est généralement judicieux de s’y tenir jusqu’à ce que cela prouve que vous avez tort. C’est pourquoi j’ai été confus par la décision du manager précédent de ne pas lancer Goretzka et Kimmich dans un double pivot. Il a dominé le football allemand et européen lors de la saison des clubs 2019-2021 – quelque chose dont Hansi se souviendra bien. C’est pourquoi il restera avec eux au milieu.

La partie la plus difficile à prévoir est le milieu de terrain trois. La décision la plus facile était Gnabry à droite. La mauvaise performance de Serge en Euros pourrait être attribuée au fait qu’il a été joué hors de position et qu’on lui a trop demandé. Un retour à droite lui conviendra ainsi qu’à l’équipe. Je faisais des allers-retours entre Havertz ou Thomas Müller dans le rôle de milieu de terrain offensif central. Pour l’instant, je vais mettre Havertz étant donné qu’il était le meilleur joueur allemand de l’Euro. La seule chose cohérente à propos de Timo Werner était son incohérence. Il n’est pas assez fiable en attaque pour marquer des buts (pour l’instant) et il n’est pas assez doué pour jouer sur l’aile, alors où le mettez-vous ? Beaucoup d’entre vous diront sur le banc, mais je pense que Werner aura une chance de réussir sous Flick.

Ce qui m’amène à la position la plus facile à prédire et la plus difficile à nommer pour – non, ce n’est pas une faute de frappe – la position d’attaquant ; J’y ai mis un point d’interrogation exprès. Le plus grand défi auquel Hansi Flick est confronté est de trouver une solution au poste d’attaquant. Les euros ont révélé les failles critiques du plan de l’Allemagne de courir avec Werner et Gnabry à ces postes. En termes simples, ils ne sont pas assez bons pour les besoins de l’Allemagne. L’équipe a besoin de cette présence dans les airs et au milieu que Mario Gomez et Miroslav Klose avaient. Sans cela, l’attaque est vouée à l’échec dès le départ. Il y a des candidats (Florian Niederlechner, Gian Luca Waldschmidt) qui peuvent remplacer pour le moment, mais dans les cinq prochaines années, Hansi doit mettre les clubs de la Bundesliga de son côté et développer le prochain attaquant allemand mortel.

Chuck Smith

S’aligner:

De droite à gauche (4-2-3-1) : Manuel Neuer (c) — Lukas Klostermann, Niklas Sule, Mats Hummels, Christian Günter — Joshua Kimmich, Leon Goretzka — Kai Havertz, Thomas Müller, Serge Gnabry — Timo Werner

Robin Gosens devra prouver qu’il peut jouer à l’arrière gauche. Photo de Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .

Les raisons:

Ce que nous savons de Flick, c’est qu’il aime les projets de récupération, qu’il aime Werner et Havertz, qu’il n’est peut-être pas un grand fan de Sane, qu’il fait confiance à Müller et qu’il aime le double pivot de Kimmich et Goretzka.

Là où j’ai eu des problèmes à essayer de lire dans les pensées de Flick, c’était avec les positions extérieures arrière. Je ne considérerais pas qu’il est impossible que Flick utilise Niklas Süle comme arrière droit et qu’Antonio Rüdiger revienne ensuite dans un rôle d’arrière central de départ. Des joueurs comme Ridle Baku, Christian Günter et Marcel Halstenberg pourraient également jouer des rôles plus importants, mais j’ai l’impression que Flick laissera Klostermann et Gosens prendre la première place au départ. Gosens, bien sûr, n’est pas aussi défensif que Flick le souhaiterait en tant qu’arrière extérieur, mais il peut fournir ce soutien offensif dynamique que Flick recherche auprès de ses arrières latéraux. Si Gosens ne peut pas faire la transition (et il n’y a aucune garantie qu’il le puisse), je pense que nous verrons Günter ou Halstenberg regarder de plus près assez rapidement.

Offensivement, je pense que Flick aura pour mission de montrer à tout le monde que l’Allemagne peut gagner sans un vrai numéro 9. Flick sait déjà comment déployer Müller et Gnabry, alors qu’il avait des visions de la façon dont il voulait déployer Werner et Havertz au Bayern. Munich. Je ne pense pas que Flick déteste ouvertement Sané, mais il y avait clairement suffisamment de frictions pour que je pense que Sané sera une réserve – du moins au début du mandat de Flick.

Neuer est une évidence.

Alors voilà ! Comment pensez-vous que l’Allemagne s’alignera sous Hansi Flick ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et, comme toujours, merci d’avoir lu !