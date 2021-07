Table ronde BFW : nos souvenirs préférés d’Arjen Robben

Arjen Robben a eu une carrière incroyable pour le club et le pays, marquant une tonne de buts et remportant également quelques trophées. Cependant, on ne peut affirmer autrement que ses meilleures années en tant que footballeur ont été les dix qu’il a passées à Munich. De 2010 à 2019, le Néerlandais a disputé 309 apparitions et marqué 144 buts. Il a également remporté la Bundesliga à huit reprises, le DFB-Pokal à cinq reprises, la Supercoupe de DFL à cinq reprises et une Ligue des champions, cette dernière dont il était le principal responsable.

Désormais, le Flying Dutchman raccroche définitivement ses bottes. À la lumière de sa retraite, les scénaristes de BFW se sont réunis pour partager leurs souvenirs préférés de notre meilleur n ° 10 de tous les temps.

Mandrin

Il est facile de regarder 2013 et de penser à son vainqueur du match d’embrayage, mais s’il y avait un jeu qui incarne tout ce qui a rendu Arjen Robben imparable, c’était le célèbre but de 2017 contre le RB Leipzig. Le Néerlandais a reçu une passe de Thomas Müller, a été propulsé par sa vitesse, sa ruse et – bien sûr – sa capacité à couper et à utiliser son pied gauche pour mettre la touche finale à ce qui était une superbe victoire de retour pour les Bavarois. Je pourrais regarder cette pièce 10 000 000 fois et elle ne vieillira jamais. Chaque jeune joueur devrait regarder cette vidéo comme un exemple de détermination et de volonté. Bravo à une belle carrière !

Samrin

Le vainqueur de la finale de la Ligue des champions 2013 me vient à l’esprit, tout comme tant d’autres buts emblématiques qu’Arjen Robben a marqués au fil des ans. Cependant, le moment qui vivra dans mon cœur pour toujours est ce but, cette volée contre Manchester United. Le Bayern, beaucoup plus faible que Manchester United de Sir Alex Ferguson à l’époque, était dans le désert européen depuis un certain temps, se faisant éliminer en quart de finale ou plus tôt en Ligue des champions depuis sa victoire en 2001. Ils étaient sortis du groupe. étapes avec une victoire surprise le dernier jour contre la Juventus, à peine dépassé la Fiorentina sur des buts à l’extérieur (Miroslav Klose a marqué un but hors-jeu qui n’aurait jamais dû tenir au match aller) et s’est ensuite retrouvé contre sans doute la deuxième meilleure équipe d’Europe à l’époque en quarts de finale.

Ils ont remporté le match aller 2-1 avec un dernier but d’Ivica Olic, puis se sont retrouvés à trois à Old Trafford très rapidement au match retour. Olic a marqué juste avant la mi-temps pour donner un peu d’espoir au Bayern. Et puis, à moins de 20 minutes de la fin, Franck Ribéry a frappé un corner.

Robben observait le vol du ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation ; il s’est aventuré lentement pour rencontrer le ballon à l’intérieur de la boîte. Ce qui suivit fut un moment magique peut-être jamais reproduit depuis. Il l’a frappé avec son pied gauche; il a fallu un rebond et est devenu le moment où le Bayern a annoncé son retour dans la hiérarchie du jeu européen.

Jean Dillon

Plus que n’importe quel moment, je me souviens surtout d’Arjen Robben pour sa combinaison de professionnalisme implacable et d’intégrité personnelle. Ses nombreux temps forts sont incroyables (c’est Manuel Neuer avec Schalke qu’il bat à 2:10-40 !). Mais ce qui m’a toujours frappé chez Robben, c’est la façon dont il travaillait sans relâche sur le terrain tout en menant une vie sans fioritures en tant que père de famille solide comme le roc. En tant que père chauve et gaucher, je ne peux m’empêcher d’admirer cela.

Sa sortie de la Coupe du monde 2014 avec les Pays-Bas est la plus marquante de ma mémoire. Robben a aidé les Pays-Bas à terminer 3e, marquant 3 buts et a remporté le prix individuel du Ballon de bronze. Mais le moment dont je me souviens le plus, c’est quand les Pays-Bas ont été éliminés par l’Argentine aux tirs au but (4-2, Robben a marqué le sien). Robben s’est brièvement rendu sur la touche pour surveiller sa femme et consoler son fils en pleurs. C’était un moment tellement humain.

Et, bien sûr, nous n’aurions pas pu vivre ce merveilleux moment en 2017 sans le majestueux pâté chauve d’Arjen. Prost!Photo de Boris Streubel/.

Tom Adams

Il y a trop de moments fantastiques à retenir de la carrière de Robben au FC Bayern, qui parle de lui-même. Il a tout donné à ce club et son héritage ici vivra pour toujours. Cela dit, je ne pense pas qu’il faille le rappeler à un fan du Bayern, et en tant que footballeur romantique, son but lors de la dernière journée du Bayern de la saison 2018/2019 me vient à l’esprit. Le Bayern a dû battre l’Eintracht Frankfurt pour remporter le titre alors que le Borussia Dortmund nous respirait le cou lors de la dernière journée de cette saison de Bundesliga. Lorsque Francfort a marqué au début, il y a eu un bref sentiment de panique, mais cela a été rapidement réprimé par l’affichage dominant du Bayern. Je n’oublierai jamais Franck Ribéry et Robben qui ont marqué lors de leur dernière performance pour le Bayern avant de passer ailleurs et de voir le chemin vers le reste de l’équipe a célébré ces buts avec eux. Sans oublier, Uli Hoeness réduit à des larmes de joie accablantes dans les tribunes. Je n’oublierai jamais ce moment, car je le tweetais aussi en direct pour nous.

Photo de Matthias Hangst/Bundesliga/Collection Bundesliga via .