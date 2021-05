Table ronde BFW: pour qui nous soutenons la finale DFB-Pokal ce jeudi

Ce DFB-Pokal pourrait produire des sentiments mitigés pour ceux qui soutiennent le Bayern Munich.

Ce sera la première édition de la finale de la coupe d’Allemagne depuis la saison 2016/2017 à ne pas présenter les vainqueurs du record de la compétition. Dans les 10 finales qui ont précédé celle-ci, seules trois ne présentaient pas Die Rekordmeister. Au lieu de cela, le match – qui ne se joue pas un week-end pour la première fois depuis la saison 1984 et un jeudi pour la première fois – met en vedette les deux équipes qui ont mis le plus de pression sur les espoirs de titre de Bundesliga du Bayern ces dernières années.

Photo de Bernd Thissen / alliance de photos via .

D’une part, nous avons la traditionnelle deuxième puissance au Borussia Dortmund. Bien qu’il ait terminé deuxième au cours des deux dernières saisons, l’argenterie n’a pas été facile à trouver pour Die Schwarzgelben. Le dernier trophée majeur de Dortmund est venu sous la forme du DFB-Pokal 2016/2017, quand ils ont battu l’Eintracht Francfort 2-1. Cependant, au cours des quatre saisons depuis lors, Dortmund n’avait pas dépassé les huitièmes de finale pendant trois années consécutives (une fois au Bayern, deux fois au Werder Brême).

Cette saison, Dortmund a bénéficié d’une route considérablement favorable vers la finale. Ils ont franchi rapidement les deux premiers tours – battant MSV Duisburg et Eintracht Braunschweig avant de dessiner le SC Paderborn en huitièmes de finale. Il a fallu plus de temps au BVB pour s’imposer 3-2. Leur match de quart de finale contre la seule équipe de Bundesliga qu’ils ont affrontée dans leur course à la finale – Borussia Mönchengladbach. Une victoire 1-0 contre une équipe de Mönchengladbach entraînée par leur futur patron Marco Rose a conduit à une victoire facile 5-0 sur Holstein Kiel – préparant le voyage de Dortmund à Berlin.

Photo de DANIEL ROLAND / . via .

D’autre part, nous avons les jeunes parvenus au RB Leipzig. Une équipe qui est au bord d’une transition majeure, Die Roten Bullen est sur le point de perdre son entraîneur – Julian Nagelsmann – et au moins un, sinon deux de leurs principaux défenseurs centraux de départ cette année. Malgré tout leur bruit, y compris une course aux demi-finales de l’UEFA Champions League, ils n’ont jamais remporté de trophée majeur au cours de leur courte vie en tant que club.

Contrairement à leurs adversaires, les cinq matchs de Leipzig à Berlin ont comporté trois matchs contre la compétition de Bundesliga. Étonnamment, Leipzig n’a accordé qu’un seul but pendant le tournoi. Leur séquence blanche a commencé par des victoires dans les deux premiers tours contre le 1. FC Nurnberg et le FC Augsburg. Il a continué en huitièmes de finale et en quarts de finale contre les deux principaux VfL du football allemand – Bochum et Wolfsburg respectueusement. Ce n’est qu’en demi-finale, lorsqu’ils ont réussi à battre le Werder Brême 2-1 en prolongation, que leur séquence de zéros s’est terminée. Mais les fins justifient les moyens, et Leipzig a disputé sa deuxième finale Pokal en trois ans.

Sans chien dans ce combat, voici nos pronostics pour la finale:

Tom Adams – Borussia Dortmund

J’ai vraiment le sentiment que BVB a vraiment ressenti les effets de la pandémie de coronavirus la saison dernière et cette saison, en particulier avec le nombre de blessures qu’ils ont subies à des acteurs clés à des moments vraiment cruciaux; à savoir, Erling Haaland et Jadon Sancho pendant de longues périodes. Je ne veux pas dire que tous les clubs ne l’ont pas fait, mais je pense que cela les a autant gênés que pour nous, mais nous avons une équipe plus profonde au Bayern. Je me sens aussi très mal et aigri à propos du but de Jude Bellingham à l’Etihad contre Manchester City qui a été refusé à tort, car je pense que cela aurait vraiment fait pencher cette égalité en faveur de Dortmund et je voulais les voir progresser; cela n’aide pas que je méprise City. Ils sont dans une forme décente et je pense vraiment qu’Haaland et sa compagnie méritent une pièce d’argenterie à la fin de la saison. Leipzig et Nagelsmann méritent toujours des tonnes de crédit, mais je pense que Dortmund a trop de puissance de feu pour les exposer, comme nous l’avons vu au cours du week-end lors de la victoire 3-2 de Dortmund qui a remporté mathématiquement le titre pour le Bayern.

Je me sens également mal pour une partie du bâton par inadvertance que Fear The Wall obtient sur notre chronologie Twitter. De toute évidence, Leipzig n’a pas de page SBN, alors j’espère que le Pokal pourrait donner aux fans de FTW et de Dortmund de quoi se réjouir dans une saison qui a été, en grande partie, relativement décevante et décevante.

Prédiction: Borussia Dortmund 3-1 RB Leipzig

Jake – RB Leipzig

J’ai une petite fascination pour le football est-allemand. Je ne suis pas activement une équipe qui a joué dans l’ancienne DDR-Oberliga (mon équipe ancestrale, je suppose, serait le Dynamo Dresden et je ne les soutiendrai pas pour … des raisons évidentes), mais j’aime l’histoire de la ligue, les succès de son équipe et la chute de la ligue. Il y a une place spéciale dans mon cœur pour l’une des anciennes équipes de l’Oberliga, et j’encourage activement une autre d’entre elles – l’une d’entre elles – à revenir en Bundesliga.

Ce qui m’amène à ce point: depuis la réunification allemande, seules trois équipes de l’Est ont disputé la finale DFB-Pokal, et aucune n’a bien joué. En 1997, Energie Cottbus a été blanchi par Wolfsburg 2-0. En 2001, l’Union Berlin a vu ses tentatives de devenir la première équipe de la capitale à remporter la coupe contrecarrée par Schalke 04, qui a également gagné 2-0. La tentative la plus récente est venue de cette même équipe de Leipzig, qui en 2019 a perdu 3-0 contre le Bayern Munich dans un match beaucoup plus proche que le score ne le suggérait.

Cela semble vraiment être la dernière chance de Leipzig – avec ce groupe – de réaliser quoi que ce soit. Que vous aimiez ou non la façon dont Leipzig a gravi la pyramide du football allemand, vous devez admettre que cela a été passionnant. Maintenant, il semble que tout pourrait disparaître. Nagelsmann et Dayot Upamecano font défection en Bavière. Les rumeurs selon lesquelles Ibrahima Konate déménagerait à Liverpool semblent gravées dans le marbre. Considérez d’autres noms qui auraient laissé dans cette fenêtre: Marcel Halstenberg, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Marcel Sabitzer et Hwang Hee Chan.

Pour ce match, j’ai vraiment le sentiment que Leipzig emportera cette énergie de désespoir en finale. Ils ont mieux joué à chaque étape du Pokal que Dortmund et défendent beaucoup mieux qu’eux aussi. De plus, je pense que la défaite du week-end les aidera à se préparer mentalement pour ce match. Avec Erling Haaland discutable suite à une blessure musculaire, je ne sais pas si Dortmund peut ou non répondre aux attentes du moment. Alors que ce week-end dernier a vu un BVB désespéré essayer de monter dans le top 4, ce jeudi, nous verrons un Leipzig désespéré de gagner quelque chose pour la première fois.

Les roues du bus tombent, et compte tenu du plaisir du trajet, ce serait vraiment dommage de faire tout ce chemin pour rien.

Prédiction: Borussia Dortmund 1-2 RB Leipzig (prolongation supplémentaire)

Samrin – Borussia Dortmund

J’ai commencé la saison en méprisant absolument tout ce que représente RB Leipzig, mais je la termine avec un peu d’amour pour les «outsiders». Les méthodes utilisées par Leipzig pour respecter la règle des «50 + 1» sont au mieux douteuses; en tant que supporter de la Bundesliga et en tant que personne qui aime absolument le fait que les clubs appartiennent à la majorité des membres / fans, Leipzig s’oppose à tout ce que je souhaite.

Et pourtant, l’équipe de Julian Nagelsmann a été une joie à regarder plusieurs jours. Leur victoire 3-2 contre Manchester United et la victoire 2-1 contre le PSG ont peut-être été les performances les plus remarquables; il y en avait plus, y compris une victoire de retour 3-2 sur le Borussia Mönchengladbach. Leur football me fait me lever et faire attention; Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Danny Olmo, Angelino, Christopher Nkunku et Amadou Haidara ont été ravissants à regarder dans certains matchs. Toute l’équipe semble si bien travailler ensemble.

Cela étant dit, le Borussia Dortmund représente ce qu’est le football allemand; le mur jaune est à quoi ressemble la représentation des fans. Ils n’ont pas vraiment été saints cette saison; leur annonce de l’embauche de Marco Rose a mis fin officieusement aux quatre principaux espoirs de Gladbach. Ils ont souvent débauché des joueurs d’autres clubs de Bundesliga alors que le Bayern a été beaucoup plus blâmé pour cela. Cependant, j’ai un faible pour Mats Hummels, compte tenu de ses racines au Bayern et un pour Marco Reus; La carrière de Reus a été déraillée par des blessures et il n’a pas été en mesure d’atteindre les sommets insensés qu’il aurait pu autrement, bien qu’il ait livré les performances de capitaine au cours des deux derniers mois dans presque tous les matchs. Il aurait sûrement eu une Coupe du monde sur son curriculum vitae à tout le moins sinon pour des blessures. J’aimerais voir Hummels et Reus finir avec plus de médailles.

Plus que tout, autant que je veux voir Julian Nagelsmann et son équipe délicatement équilibrée bien faire, Dortmund représente la culture du football allemand; dans une année où le match a failli dérailler par la Super League européenne, je n’ai presque pas d’autre choix que de soutenir le Borussia Dortmund.

Prédiction: Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig (prolongation supplémentaire)

Teddy Son – Borussia Dortmund

Avant de commencer, non, je ne suis pas en faveur de Dortmund parce que je les aime ou quoi que ce soit. Je sais qu’ils ne sont pas nos rivaux traditionnels, et je sais qu’ils nous ont également aidés à remporter la Bundesliga le week-end dernier, mais je n’ai toujours pas d’amour pour BVB. Cela dit, si mes sentiments envers Dortmund sont ceux de l’ambivalence et parfois du dédain, mais mes sentiments envers Leipzig sont ceux de la haine absolue.

Je n’ai pas besoin d’expliquer les racines méprisables du RB Leipzig et leur ascension injustifiée au sommet du football allemand. Ils représentent tout ce contre quoi le football allemand se bat, et vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui ne déteste pas Leipzig en dehors de Leipzig. En fait, j’ai découvert sur la chaîne YouTube de RBL que beaucoup plus de neutres préféreraient voir le Bayern gagner un autre titre plutôt que de voir Leipzig gagner quoi que ce soit. Pour une bonne raison aussi. C’est un club sale géré par de l’argent sale, et ils ne méritent pas de gagner une seule pièce d’argenterie, que ce soit le DFB-Pokal ou une coupe de la ligue des pubs dans un parc local. C’est une équipe qui a contourné une règle qui définissait le football allemand par des moyens louche et prétendait être propre, allant même jusqu’à inventer un mot ridicule et inexistant pour insérer les initiales de leur société mère dans le nom de leur club. C’est un club qui a miné l’influence des supporters dans les affaires d’un club de football, quelque chose de presque criminel en Allemagne. Pathétique. Le jour où RBL remportera quoi que ce soit sera le jour le plus triste de l’histoire du football allemand.

Si je pouvais éliminer définitivement un club de football, ce serait le Red Bull Leipzig. Ils sont une honte pour le football allemand, ils ne méritent pas de jouer avec les grands garçons et ils ne devraient certainement pas gagner la finale Pokal de cette saison. Croisons les doigts pour que Dortmund leur présente la démolition qu’ils méritent.

Prédiction: Borussia Dortmund 3-1 Leipzig