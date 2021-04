Table ronde BFW: Pourquoi le Bayern Munich peut et ne devrait jamais rejoindre une “ Super League ”

Le Bayern Munich a été l’un des grands clubs qui a publiquement rejeté l’adhésion à l’ESL, exprimant son opinion contre cette décision tout en condamnant cette attaque contre le football européen par la soi-disant «élite européenne». Cela justifiait un énorme soupir collectif de soulagement de la part des fans du Bayern et, dans une moindre mesure, des fans de football du monde entier – les clubs de Bundesliga ne l’avaient pas, et donc tout le football européen n’était pas assiégé.

Le groupe du personnel de la BFW, plein de fans de football romantiques, était sans surprise plein de messages et de commentaires exprimant une forte désapprobation contre toute idée ressemblant à une “ Super League ” qui rendrait la ligue et les belles rencontres européennes inutiles. Le football en vaut-il vraiment la peine si vous ne pouvez pas regarder Lyon assommer Manchester City? Imaginez un monde où le Bayern ne pourra pas jouer à des clubs comme Beşiktaş, l’étoile rouge de Belgrade et l’Olympiacos. Les bouleversements potentiels ne rendent-ils pas l’UCL tellement plus excitante et merveilleuse?

J’ai demandé à quelques-uns de mes collègues de BFW de donner leur avis sur le sujet. Voici ce que le rejet par le Bayern de la Super League signifie pour nous:

RLD

En tant que membre, je veux que le Bayern n’ait rien à voir avec une Super League européenne telle qu’elle est actuellement proposée. Le football allemand, comme sa bière, avec ses fans bruyants et passionnés, et la règle des 50 + 1 est la plus pure d’Europe. Alors que l’UEFA va dans la bonne direction avec la création de l’Europa Conference League, une tentative de démocratiser davantage la ligue en permettant à un plus grand nombre de clubs d’accéder à des matches internationaux significatifs, les douze vénaux qui veulent créer cette «ESL» cherchent pour créer une organisation d’élite qui limitera la participation à quelques riches.

Cela va complètement à l’encontre de l’idée que le sport devrait être pour les fans en transformant simplement le jeu en un creux d’argent pour les clubs les plus riches et les plus puissants, laissant tout le reste dans le froid. Je n’ai aucun intérêt à voir Bayern v Madrid une ou deux fois par an, et ne jamais avoir à me soucier d’être contrarié par BATE en phase de groupes. Créer une ESL serait comme verser une tonne de déchets toxiques dans un écosystème dynamique mais magnifique. Cela tuerait toutes les espèces sauf les plus fortes, laissant les autres mourir de faim et mourir. Si l’ESL va de l’avant, je préférerais non seulement que le Bayern reste en dehors de lui, mais aussi aider à mener la guerre contre lui. Je ne vois pas comment un fan qui apprécie les nombreux aspects du football allemand au-delà du bilan pourrait espérer le contraire.

Samrin

C’est un choix vraiment difficile à faire – en tant que fan du jeu, je veux que le Bayern reste dans les compétitions auxquelles il participe actuellement, tandis que, d’un autre côté, mon cœur du Bayern ne veut pas que mon club soit laissé pour compte. Cependant, il y a une raison pour laquelle j’aime le football allemand – je sens un investissement dans mon club parce que mon club est dirigé par d’autres comme moi: les fans.

Les grands matches sont passionnants car ils se produisent si rarement. Le Bayern a joué à Barcelone en 2015 et a dû attendre jusqu’en 2020 pour les jouer à nouveau; c’est ce qui rend le jeu spécial. Si le Bayern et le Barça se rencontraient chaque année, je ne serais pas très excité par le match. Même les affrontements contre le PSG ne semblent pas aussi grands car nous les avons rencontrés assez souvent ces dernières années. Les matchs Bayern-Arsenal ont perdu un peu de glamour parce que l’égalité se produisait trop souvent entre 2010 et 2016. En tant que fan de Bundesliga, les matches de championnat comptent beaucoup pour moi. Je ne cache pas mon amour pour le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen (Leverkusen à cause du style de jeu). Par conséquent, les matchs du Bayern contre Gladbach et Leverkusen ont une signification particulière pour moi.

Lorsque le Bayern débute un vendredi en tant que champion de la saison précédente, je me souviens de ce que signifie Mia San Mia. Lorsque le Bayern a joué à Schalke (avant 2020), les matchs étaient toujours assez spéciaux. La récompense pour le travail acharné tout au long de la saison est une place dans les dernières étapes de la Ligue des champions contre un club tout aussi riche ou plus riche. Pour le bien du jeu et à cause de mon amour pour la Bundesliga et tout ce qu’elle représente, je voudrais que le Bayern rate la Super League et finisse par rester en Ligue des champions.

Retour historique du Bayern 6-1 contre Porto, 2015.Photo de Lukas Barth / Anadolu Agency / .

Fergus25

Je pense fermement que le Bayern ne devrait rejoindre aucune super ligue. C’est une guerre pour le football tel que nous le connaissons et le Bayern a définitivement été placé du bon côté de l’affaire jusqu’à présent. Rejoindre la super ligue irait à l’encontre de tous et chaque valeur que le Bayern a un club; cela sent la cupidité et l’élitisme des entreprises, et va également à l’encontre de toutes les valeurs que le football a toujours été.

L’américanisation de la ligue potentielle, qui est essentiellement un magasin fermé pour un petit nombre de super clubs, est complètement honteuse – une partie des joies du football vient du fait que les résultats comptent, comment chaque club a la chance de gravir les échelons. La super ligue est une broche face à plus de 70 ans d’institution et de tradition dans le football européen et aux fans qui en font le jeu. Sans les supporters, il n’y a pas de match. Le Bayern a toujours montré une approche plus axée sur les fans que les autres super clubs, il est maintenant temps de s’engager à ces valeurs et de rejeter toutes les invitations à cette soi-disant «super ligue».

Phillip Quinn

Je suis à 100% contre la création d’une Super League européenne qui sélectionne ses équipes en fonction de la puissance de la marque et des stars et non sur les performances sur le terrain. La Ligue des champions en elle-même est une belle compétition, et même si elle pourrait être meilleure pour les grandes équipes comme pour les petites équipes, il n’y a aucune raison de la rejeter complètement pour les grandes équipes qui s’affrontent constamment.

Cela dit, si la Super League devait réellement se produire, ce serait une faute professionnelle (et, oui, le Bayern Munich est une entreprise) pour que le club ne le rejoigne pas, et je pense que tout le monde s’en rend compte. Car aussi loin que nos idéaux nous mèneront, l’euro tout-puissant règne en fin de compte.

Pourtant, comme je suis sûr que presque tout le monde sera d’accord, l’une des raisons pour lesquelles nous aimons regarder le football européen est la possibilité qu’une grande équipe tombe. C’est joyeux quand ce n’est pas votre équipe. Pourquoi voudrais-je enlever ça?

Bayern vs Besiktas (le jeu de la renommée du chat roux). Aurions-nous de tels jeux avec l’avènement d’un ESL? Photo de Sven Hoppe / alliance d’images via .

Schnitzel01

L’une des joies d’être un fan du Bayern est le divertissement constant de la Bundesliga et de la Ligue des champions, saison après saison. Je m’en fiche si j’ai l’air partial quand je dis ceci: la Bundesliga est la meilleure ligue du monde, notamment parce qu’elle a une base de fans passionnés, les clubs fonctionnent dans un système où la majorité de chaque club appartient à des fans ( oui, certains ont trouvé des failles, mais le système fonctionne toujours très bien) et la meilleure herbe. Oui, tu dois aimer cette herbe.

Cela étant dit, une «Super League» européenne (rien de super à ce sujet, en dehors de la super cupidité) enlèverait cette joie aux fans. La joie de travailler dur pour décrocher le titre de Bundesliga. La joie de revenir avec des victoires retentissantes après des luttes contre Hoffenheim et Mönchengladbach. L’augmentation du flux de revenus et les énormes transactions télévisées créeraient un plus grand fossé entre les super riches et les moins «élitistes». Nous ne sauverions pas le football, nous le détruirions.

Du point de vue du football européen, les choses empirent encore. Des clubs comme l’Ajax, l’Olympiacos, le Shakhtar Donetsk et la Roma (entre autres) que nous aimons toujours regarder en Ligue des champions n’auront peut-être jamais l’occasion d’affronter «l’élite». Les fans ne seraient jamais traités à la perspective de bouleversements. Le football perdra son charme si le Bayern Munich est tout le temps opposé à Liverpool et au Real Madrid. Aurions-nous plutôt une compétition où plus de ménés à travers l’Europe ont la chance de réussir, ou une compétition où nous voyons les soi-disant géants se battre pour cela tout le temps?

Les fans du monde entier ont montré leur désapprobation et condamné cette décision, et la Super League s’est effondrée avant qu’elle ne puisse se concrétiser en quoi que ce soit de concret. Cependant, en tant que fans du beau jeu, je pense que nous avons le droit de poser certaines questions, comme: cela signifie-t-il qu’il n’y aura jamais une telle ligue à l’avenir? Y aura-t-il des réformes en place pour éviter que ce genre de chose ne se reproduise? Pourquoi les milliardaires ont-ils autant de contrôle? L’UEFA et la FIFA font-elles la même chose, même si elles semblent toutes éthiques et justes?

Les choses doivent changer. Le football est pour les fans, et l’expérience et le soutien des fans devraient être au sommet du sport. Donner tous les contrôles à quelques-uns au sommet? C’est tout simplement faux.