Table ronde BFW : pronostics pour les finales de l’Euro et de la Copa America !

Jack Laushway

Lionel Messi attend depuis longtemps de l’argenterie internationale. C’est bien sûr si l’on ne compte pas son triomphe au Championnat du Monde Juniors de la FIFA 2005. Ce que nous ne sommes pas. Le Brésil a été dominant tout au long du tournoi et je les soutiens pour ramener celui-ci à la maison.

Brésil 3-1 Argentine

Ça ne rentre pas à la maison. L’Italie a été de classe absolue tout au long de ce tournoi et est le vainqueur mérité de ce tournoi. Je n’ai jamais été un grand fan des côtés italiens, mais vous devez être impressionné par ce côté. L’Angleterre, en revanche, n’a pas semblé trop exceptionnelle. Ils n’ont pas encore eu à jouer une équipe de classe mondiale (je ne considère pas l’Allemagne comme une classe mondiale pour le moment), et l’Italie les ramènera sur terre dimanche.

Italie 2-0 Angleterre

Chuck Smith

Cela me fait mal, mais je vais emmener les deux équipes que je préfère voir perdre. Alors, oui, je choisis le Brésil pour vaincre l’Argentine. Pour moi, au moment de choisir un intérêt d’enracinement dans ce match, je préférerais Lionel Messi à Neymar, mais je pense simplement que les Brésiliens sont un groupe plus fort et plus profond dans l’ensemble.

Brésil 3-2 Argentine

Je ne déteste en aucun cas l’Angleterre, mais je tire pour l’Italie… pourtant, je choisis toujours les Trois Lions. Je ne peux pas m’empêcher de penser que tout ce que fait l’Italie n’est essentiellement qu’une longue période de chance qui est sur le point de se terminer. Je n’aime pas ce que je ressens, mais même si j’aime regarder cette équipe italienne, j’ai l’impression qu’elle va s’estomper dans la seconde moitié de ce match.

Italie 1-2 Angleterre

Samrin

Bien que ce ne soit peut-être pas le cas, cela semble être le dernier hourra pour Lionel Messi au niveau international. Il jouera sûrement la Coupe du monde l’année prochaine mais je ne suis pas sûr qu’il jouera une autre Copa America. L’Argentine, pour autant que je sache, ne l’a pas gagnée depuis 1993. Il est peut-être temps qu’elle se présente en finale de la Copa et qu’elle la gagne réellement.

Brésil 1-2 Argentine

L’Angleterre a un peu chevauché sa chance; tout d’abord, ils ont eu une équipe allemande dans le désarroi en huitièmes de finale. Deuxièmement, ils ont affronté l’Ukraine, l’une des équipes les plus faibles de ce tournoi qui a eu la chance de dépasser la Suède et même de sortir de son groupe. Contre le Danemark, le penalty qui leur a valu le match n’était pas celui qui aurait dû être accordé si vous me demandez. Il s’agit de leur première finale d’un tournoi majeur en 55 ans ; cependant, je ne pense pas que ça rentre tout à fait à la maison. L’Italie connaît les tenants et les aboutissants des astuces nécessaires pour gagner le match – c’est une équipe unie qui a battu les grands garçons en Espagne et en Belgique pour arriver ici. Ils ont montré qu’ils pouvaient le faire aussi bien en prolongation qu’aux tirs au but. L’Italie s’en chargera.

Italie 2-0 Angleterre

Pince de Fergus

Je dois avouer que je n’ai pas regardé une seule minute de la Copa. Cependant, d’après ce que j’ai vu des moments forts, et aussi mon grand espoir que le meilleur joueur du monde décroche enfin son titre international, j’irai en Argentine. Cela nécessitera une masterclass Messi, mais il a été superbe en 2021 et tout au long de la compétition.

Brésil 2-3 Argentine

Pas la finale que j’espérais, c’est-à-dire que l’Angleterre y est. Cependant, je pense que le football sera toujours sauvé avec une victoire italienne. Le rythme élevé des Azzuri devrait submerger une équipe anglaise qui a eu de la chance dans le tirage au sort – en jouant à peine contre une seule équipe compétente en dehors des fabuleux Danois. De plus, dans l’histoire, l’Angleterre a l’habitude d’étouffer les gros matchs. Alors que le public local aidera l’Angleterre, cela devrait être une affaire de méfiance. Le football revient à la maison… à Rome.

Italie 2-1 Angleterre

Philippe Quinn

Leo Messi est sans conteste le meilleur joueur de la Copa America. Il a marqué ou aidé sur neuf des onze buts de l’Argentine et les a en finale avec une chance de remporter leur premier trophée international depuis 1993. Malheureusement pour lui, il a reçu peu d’aide de ses coéquipiers (encore une fois), mais ce serait merveilleux pour le grand de tous les temps pour enfin obtenir ce trophée international.

Brésil 1-2 Argentine

Je n’aime pas l’équipe nationale anglaise. Allez l’Italie.

Italie 2-1 Angleterre

À votre avis, qui reviendra avec l’argenterie le week-end de championnat ?