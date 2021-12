Table ronde BFW : Quel est le meilleur – le Bayern Munich de Nagelsmann ou le Bayern Munich de Flick ?

Le Bayern Munich a eu un sacré Hinrunde. Le club est une fois de plus le favori pour remporter le titre de Bundesliga, et est également un sérieux prétendant au titre de l’UCL. Oui, il y a eu cette malheureuse défaite contre Gladbach, mais cela semble plus un incident qu’une préoccupation majeure. Avec une partie de la fanbase pas convaincue par Nagelsmann, il y en a qui semblent vraiment manquer à Hansi Flick.

D’un autre côté, il y en a beaucoup d’autres qui sont très satisfaits de la façon dont Nagelsmann a fait jusqu’à présent, avec de grandes attentes pour le Rückrunde. Cela nous amène à une question intéressante : sur la base des performances de Nagelsmann à Hinrunde jusqu’à présent, quel camp choisiriez-vous – le Bayern de Nagelsmann ou le Bayern de Flick ? Les membres du personnel de la BFW présentent leurs opinions :

Chuck Smith

C’est une question chargée à coup sûr. Le style offensif total de Hansi Flick laissait parfois sa ligne arrière élevée vulnérable, mais je pense que ces tactiques ont complètement débloqué Robert Lewandowski. Un autre facteur étrange est que Flick avait à la fois affaire à Leroy Sane et Niklas Süle lors de leur première saison complète de retour d’une opération du LCA lors de la dernière campagne. Cela les faisait essentiellement travailler à 70% de leurs capacités respectives – pouvez-vous imaginer ce que ces joueurs à pleine puissance auraient été capables de faire sous Flick? L’offensive de Flick était plus intrépide d’une certaine manière pour moi et je crains que la formation hybride de Nagelsmann puisse également causer trop de congestion au mauvais moment.

Au final, je préfère Flick, mais je n’ai rien à redire sur Nagelsmann. Il appuie sur tous les bons boutons à sa manière tactiquement et stratégiquement. Du point de vue de la gestion des joueurs, Nagelsmann a simplement continué les mêmes méthodes que Flick pratique en termes de communication et d’établissement de relations. C’est rare, mais le Bayern Munich a tiré deux as de suite avec ses sélections d’entraîneurs.

Un esprit d’entraîneur de haut niveau avec un esprit de footballeur de haut niveau.Photo d’Alexander Hassenstein – UEFA/UEFA via .

Schnitzel01

J’ai toujours été l’un des ardents supporters de Flick pendant son séjour au Bayern, et ce fut une période très agréable pour nous tous, jouer à un football death metal aussi attrayant et très intense et gagner tant de trophées. Cependant, le style de jeu Flick – la ligne arrière haute, le pressing intense tout au long du jeu et son manque de flexibilité tactique, combinés à une réticence à tourner dans des postes clés (principalement la défense) ont commencé à être exploités lors de sa deuxième saison.

Nagelsmann semble beaucoup plus flexible tactiquement et s’est davantage concentré sur le positionnement et les séquences de passes. La presse est mieux organisée et la défense est bien meilleure. La défense de Nagelsmann avancera au besoin et reculera pour défendre résolument. C’était une chose qui manquait vraiment à la défense de Flick, et c’est l’un des principaux revers pour moi. Il est révélateur que l’équipe ait concédé le moins de buts communs au BuLi et seulement 3 buts en Europe. L’attaque a également été meilleure, l’équipe marquant des buts à volonté.

Une autre chose dans laquelle Nagelsmann semble être meilleur est de faire des ajustements tactiques pour tirer le meilleur parti des joueurs. Il a débloqué Sané (le joueur en a même parlé), déchaîné Davies, permis à Roca de s’insérer dans la rotation du milieu de terrain et a très bien conditionné Musiala. Le reste de l’équipe fonctionne comme d’habitude. Il l’a fait à Leipzig, et il le fait au Bayern en ce moment, et nous n’en sommes que mieux.

Bien sûr, il peut y avoir quelques éléments qui pourraient nécessiter des ajustements, mais le Nagelsball semble certainement un pas en avant dans la bonne direction, et les statistiques sont là pour le confirmer.

Fergus25

Les chiffres mentent ! Le Bayern sous Flick était meilleur. Je ne peux pas penser à un seul match où l’équipe de Flick n’était pas meilleure que l’opposition. Sous Nagelsmann, les performances (malgré ce que les lignes de score peuvent suggérer) sont comparativement moins dominantes et moins convaincantes. Nous ne devons pas oublier que le Bayern de Flick était facilement la meilleure équipe du monde en 2020/21 – dominant le PSG en Ligue des champions sans le meilleur joueur du monde, un témoignage de la force de la configuration de Flick.

Le Bayern de Nagelsmann a des faiblesses stylistiques flagrantes :

Un manque de structure. Un milieu de terrain passif. Une défense très faible surtout contre les contres. Faible création offensive parfois.

Enfin, je voudrais juste ajouter que le Bayern de Flick a joué avec plus d’éclat et de panache. En tant que fervent supporter du pressing suicidaire de Flick et de la ligne haute kamikaze – le football était plus beau – mais à mon avis, contre les plus grandes équipes en particulier – aussi plus efficace.

Hansi Flick : un entraîneur exceptionnel avec un lien particulier avec ses joueurs.Photo d’Alexander Hassenstein/.

RLD

Pour moi, la différence entre Flick et Nags est plus une question de goût que d’efficacité. C’est un peu comme la musique, Flick était plein de « heavy metal », jouant à une vitesse – une attaque complète tout le temps, sans autre équipement. Nags a un répertoire plus flexible, avec plus de nuances et d’options qui s’offrent à lui à tous les niveaux. On pourrait dire qu’il propose quelque chose de plus proche du ska-punk, un style de jeu qui passe d’un style à l’autre avec fluidité.

Je sais que le style de Nags est meilleur pour mon vieux cœur. Je me souviens avoir pensé (plusieurs fois) à quelle distance sur le terrain tous nos joueurs étaient sous Flick et qu’une seule erreur pouvait conduire à de très mauvaises choses. Cela m’a été confirmé dans un article de . où ils ont brisé la finale CL contre le PSG et l’ont montré à la dernière minute du temps réglementaire et en prolongation, nos FB continuaient à monter sur le terrain alors que nous menions 1-0, laissant nos CB en infériorité numérique par les attaquants 3-2. C’était une rupture massive, à haut risque, avec l’orthodoxie des entraîneurs et cela a porté ses fruits. Mais il faut se demander à quelle fréquence on peut laisser deux CB couvrir trois attaquants (surtout Neymar, Mbappe et Di Maria !) et continuer à battre les adversaires. Flick était comme l’Air Coryell du football. Fou, mais bon sang, c’était amusant à regarder.

Nags apporte plus de cohérence et plus d’équilibre au jeu. Bien qu’il reste à voir s’il fournira l’argenterie dont nous aspirons tous, il produira un football gagnant. Par exemple, utiliser une formation de 3 CB contre Dortmund en mode « envoyer un coup de pied à Haaland et prier » est une stratégie logique. Et vous ne pouvez tout simplement pas contester les chiffres précis qu’il produit en termes de buts, de buts autorisés et de victoires.

Flick était comme une étoile filante, traversant le ciel du sud de l’Allemagne pendant une courte période, puis s’éloignant hors de vue. J’espère que Nags sera comme l’étoile du nord. Stable, fort et nous guidant à la maison encore et encore. Le roi est mort, longue vie au roi!

Fils en peluche

Maintenant, je ne dis pas que Flick n’a pas eu ses bas pendant son séjour au Bayern. Cependant, ceux-ci ont été réduits au strict minimum. A part ça, j’avais l’impression que Flick était capable de tirer le meilleur de ses joueurs la plupart du temps, ce qui est prouvé par le sextuple historique. La plus grande force de Flick est qu’il a joué son équipe comme le Bayern a bien joué, un 4-2-3-1 classique caractérisé par des attaques pressantes et rapides. Les trois derniers de Nagelsmann ne m’ont pas vraiment convaincu qu’il s’agit d’une amélioration par rapport à l’approche de Flick. Je ne dis pas qu’un entraîneur qui essaie de laisser sa marque dans une équipe est une mauvaise chose, mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine quand il est prouvé que l’équipe peut mieux jouer d’une manière différente ?

Bien que je pense que Flick aller en équipe nationale était le meilleur choix pour lui, et j’espère sincèrement qu’il pourra donner à l’Allemagne une rédemption attendue depuis longtemps, je ne peux m’empêcher de me demander s’il en va de même pour le Bayern et Nagelsmann.

Leroy Sané a été sensationnel jusqu’à présent sous Nagelsmann.Photo de Sebastian Widmann/.

Le roi des runes Thor

Bien que je continue à rester un grand fan de Flicki-Flacka, je pense que Nagelsmann a, en quelques mois, résolu plusieurs problèmes clés qui tourmentaient l’équipe. Il a retravaillé la défense et resserré la ligne de fond. Le Bayern n’a concédé que 16 buts, à égalité pour le plus bas niveau de la ligue. Sous lui, Leroy Sané s’est épanoui et a bien fait d’être à la hauteur des attentes de son transfert.

Julian Nagelsmann a peaufiné l’attaque pour obtenir plus de ses attaquants et, par conséquent, le Bayern a marqué 56 buts jusqu’à présent dans la saison. Donc, plutôt qu’une comparaison, il serait juste de dire que Nagelsmann est la prochaine étape correcte après Hansi Flick. Sans les fondations de Flick, JN aurait mis beaucoup plus de temps à s’installer. Nags a encore du chemin à parcourir pour obtenir sa formation 3-5-2, qui serait une arme formidable dans l’arsenal du Bayern.

Que ressentez vous? Le Bayern de Nagelsmann est-il un pas en avant, ou est-ce Flick Bayern jusqu’au bout ? Faites le nous savoir dans les commentaires!