Table ronde BFW : Qui de Lionel Messi ou de N’Golo Kante préférerions-nous voir pour le Bayern Munich ?

Alors que nous ne verrons probablement jamais Lionel Messi ou N’Golo Kante au Bayern Munich, l’un de nos écrivains, toux toux, Tom Adams, a suggéré que Kante serait une meilleure signature que Messi dans la chaîne BFW slack. Comme si ce n’était pas assez choquant, un autre était d’accord avec lui ! Par conséquent, nous avons pensé que choisir entre si nous préférions voir Messi ou Kante, dans une situation hypothétique, serait une idée de table ronde amusante parmi les écrivains. Bien sûr, tout cela est hypothétique car il n’y a certainement aucune chance, du moins que Messi signe compte tenu de son récent transfert au PSG…

Chuck Smith

Je ne peux pas croire que Tom ait choisi N’Golo Kante. C’est insondable (points bonus gros mot) ! Si Tom n’était pas complètement génial en tant que Twitter Meister (sérieusement… il est le meilleur qui soit… BAR NONE !), Je l’aurais rétrogradé à la gestion du compte BFW MySpace, mais allez-y… ce tweet :

Avis impopulaire : Je préfère signer N’Golo Kante que Messi… – Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) 11 août 2021

Je respecte N’Golo Kante et pense qu’il est génial, mais donnez-moi Joshua Kimmich n’importe quel jour. Si le Bayern Munich avait le choix entre Kante et Lionel Messi, je prendrais Lionel Messi toute la journée, tous les jours. Je veux dire, nous parlons de la CHÈVRE. Messi a à lui seul gardé une liste assez moyenne du FC Barcelone pertinente pendant au moins les cinq dernières années. Comme le club a fait une mauvaise acquisition après une mauvaise acquisition, Messi était TOUJOURS là pour nettoyer le gâchis.

Désolé Tom Boy, direction Friendster pour vous !

Fergus25

Kanté est l’un des meilleurs milieux défensifs au monde. Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Alors que Joshua Kimmich peut créer un argument de poids pour être meilleur que le Français, personne dans l’équipe du Bayern ne se rapproche de l’Argentin magistralement magnifique. Messi s’intégrerait directement dans cette équipe du Bayern, et un partenariat avec Thomas Muller et Robert Lewandowski serait une joie à voir. Pendant ce temps, Kante en fait à peine un champagne XI – étant donné le style de jeu dominant du Bayern et l’exigence d’une boîte à boîte moyenne, ce qui signifie que Kimmich et Kante ne fonctionneraient pas si bien à mon avis.

RLD

Passer les deux. Je veux Yusuf Demir. Messi a quitté le Barça parce qu’il craignait que le jeune Kampfer ne l’éclipse.

Schnitzeje

Je pense qu’il n’y a qu’une seule bonne réponse ici : Messi. Bien sûr, Kante est un excellent DM, mais nous parlons ici de Messi, probablement le plus grand joueur de tous les temps. Il peut jouer comme ailier, comme milieu de terrain offensif ou même nous aider depuis la 8e position. Imaginez-le faire équipe avec Müller et nourrir Lewandowski. Comment pouvez-vous éventuellement choisir Kante sur lui ? Kante a 30 ans et nous avons déjà la paire de milieu de terrain Kimmetzka, donc Kante ne pourrait jouer que lorsque l’un d’eux est sur le banc, ou si Mueller est déplacé à l’aile (quel blasphème !), donc c’est une décision très facile pour moi. MLM serait un trio tellement incroyable. Peut certainement s’attendre à 130+ g+a d’eux saison après saison. Bien sûr, Kante peut faire le travail en tant que SM, mais j’ai l’impression que la réduction de la qualité dans d’autres postes n’en vaudrait tout simplement pas la peine. Messi en revanche jouerait à la place de Sane ou Coman et on ne ressentirait absolument rien, lol.

JTobolt

Je veux dire, je ne sais pas. Les deux auraient l’air vraiment bon dans le rouge du Bayern. Mais que devient le Bayern… Bay€rn ? Il n’y a aucun moyen que nous obtenions non plus gratuitement. Je veux dire que c’est un gros changement pour ça là. Donc le Bayern serait juste… eh bien, vous comprenez le point.

Bien que pour faire écho au sentiment du Boss Chuck, Messi est le vrai GOAT. Je veux dire bon sang, Lewandowski et Messi. Donnez-nous simplement la Ligue des champions et le Ballon d’Or comme un combo deux pour un à ce stade. Ajoutez le super-saiyan Kimmich et personne ne bat cette équipe. Un homme peut rêver, hein ?

Marcus Iredahl

N’Golo Kanté. Rien n’est intéressant chez Messi la personne. Comment se fait-il qu’un gars qui a grandi pour idolâtrer Diego Armando Maradona soit devenu si impitoyablement ennuyeux ? Sur le terrain, il est sans doute le meilleur de tous les temps, en dehors du terrain, il n’y a rien qui ajoute à son « statut sacré » dans le monde du football. La seule chose respectable chez lui, c’est qu’il est resté fidèle au club qui l’a aidé dans son enfance. Cela s’est terminé après une séance de pleurs dans le pubis et un voyage en première classe en jet privé vers Paris.

Non, je ne veux pas de ces personnalités au Bayern. Donnez-moi les Français toujours souriants. Le gars qui est si altruiste dans son style de jeu, que personne n’a remarqué à quel point il était bon jusqu’à ce que Sir Alex le mentionne à la télévision en direct. Donnez-moi le gars qui est connu pour être les professionnels les plus gentils et les plus humbles qui soient. Donnez-moi N’Golo Kanté.

Tom Adams

Certes, lorsque j’ai engendré ce tweet Kante/Messi il y a quelques jours, j’étais en train d’écouter les débats sur la façon dont le paysage du marché des transferts a radicalement changé. Plus précisément, la richesse sans fin que les rachats qatarien et émirati ont apportée à la fois au Paris Saint-Germain et à Manchester City. Messi est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et, à mon avis, il aura toujours le feu vert dans le débat Ronaldo/Messi. De plus, c’est à mon avis le meilleur joueur à porter le kit Barca.

D’où provenait cet argument, c’était plutôt la moralité financière et les principes de ce qui sépare un grand club comme le Bayern, et disons, pour le bien de l’argument, City ou le PSG. Faute d’une meilleure explication, outre les problèmes financiers du Barça, l’une des seules raisons pour lesquelles il est allé à Paris est qu’ils étaient les seuls à pouvoir se permettre de lui payer son salaire. Le climat actuel chez les Catalans est instable et un accord n’a pas pu se concrétiser pour le maintenir en Liga. La pièce elle-même peut-elle demander une baisse de salaire pour jouer ailleurs ? Aurait-il pu renoncer à un salaire pendant un certain temps pour rester avec le Barça, aussi ridicule que cela puisse paraître ?

Pour moi, cela se résumait au paysage financier et aux effets secondaires dont il est synonyme. En Bundesliga, nous connaissons tous le 50+1, une véritable culture des supporters et une ligue centrée sur la classe ouvrière. L’attrait des salaires gonflés, de l’argent de la télévision, des droits de marketing et de tout ce qui accompagne les grandes superstars peut être attrayant pour le téléspectateur moyen, mais cela enlève ce qui rend la Bundesliga si saine. J’ai assimilé un joueur comme Kante en pensant aux choses à un niveau holistique. Oui, Messi est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais qu’est-ce que Messi venant au Bayern apporterait collectivement à la Bundesliga ? Verrait-on la structure salariale changer complètement, deviendrait-il rapidement plus de « clients » que de « supporters ? » L’appel de la Bundesliga s’effondrerait-il de manière drastique lorsqu’il finira par partir?

Pour moi, Kante incarne l’ADN du Bayern ; une éthique de travail incroyable, un altruisme, une attitude d’équipe et une expérience précieuse. Bien que cela puisse être une discussion entièrement hypothétique, je préférerais de loin qu’un joueur comme Kante vienne au Bayern plutôt que Messi pour toutes ces raisons. Une expérience durable pour tout illustrer serait d’examiner les frais de transfert du Bayern au cours des 10 dernières années et d’examiner leur succès global, puis de les comparer aux structures salariales de grandes superstars comme Messi pour voir à quel point cela confondrait les finances de notre club. Serions-nous en mesure d’équilibrer légalement nos comptes s’il versait des frais record pour Messi et le signait pour un salaire net de 25 millions d’euros par an ? Personne au Bayern ne gagne plus de 20 € par an en ce moment. Peut-être que si Messi acceptait une sérieuse baisse de salaire, je serais prêt à reconsidérer ma position, mais les preuves ne semblent pas suggérer qu’il serait prêt à le faire sans discréditer quoi que ce soit son caractère.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous! Et n’oubliez pas de nous dire pourquoi !