Tableau de profondeur de l’Iowa Hawkeyes, calendrier, aperçu de l’équipe, 2021 Big 10 Football ⋆ 10z viral

N° 18 Iowa Hawkeyes

Bilan 2020 : 6-2

Titulaires de retour : Attaque n° 7, Défense n° 7

Indicateurs clés et personnel

L’entraîneur-chef — Kirk Ferentz

Coordinateur offensif – Brian Ferentz

Coordinateur défensif – Phil Parker

Points/Jeu — 31,8 (31e)

Jeux/Jeu — 69,4 (89e)

Le taux de réussite – 46,67 (64e)

Verges/Att R — 4,6 (48e)

Verges/Att P — 6,4 (98e)

Verges/Att autorisés R — 2,8 (5e)

Yards Att Autorisé P — 6,0 (6e)

Points autorisés/jeu — 16,0 (6e)

Total des victoires à Vegas – 8,5, plus de -105, moins de -115

Remarques

Kirk Ferentz est l’entraîneur-chef de l’Iowa depuis 1999. Son fils Brian Ferentz a pris la relève en tant que coordinateur offensif en 2017. Phil Parker est assistant de Ferentz depuis 21 ans et en sera à sa 10e année en tant que coordinateur défensif.

Classe de recrutement : N° 24

Meilleures recrues :

Connor Colby — OL — n° 225 Justice Sullivan — EDGE — n° 300 Arland Bruce — ATH — n° 329 Beau Stephens — OT — n° 353 Cooper DeJean — S — n° 354 Keagan Johnson — ATH — n° 356

Transferts

Xavier Williams (Nord de l’Iowa – S)

Joueurs Fantasy quotidiens à surveiller

RB Tyler Goodson, WR Nico Rgaini

Carte de profondeur Iowa Hawkeyes

Infraction : 7 partants de retour

QB : Spencer Petras, Alex Padilla

RB : Tyler Goodson, Ivoire Kelly-Martin

WR1 : Tyron Tracy, Arland Bruce

WR2 : Nico Ragaini, Max Cooper

WR3 : Keagan Johnson, Desmond Hutson

TE : Sam LaPorta, Luke Lachey

LT : Jack Plumb, Mason Richman

LG : Justin Britt, Tyler Elsbury

C : Tyler Linderbaum, Matt Fagan

GR : Kyler Schott, Josh Volk

RT : Cody Ince, Nick DeJong

Défense : 7 partants de retour

Bord: John Waggoner, Joe Evans

DT : Noé Shannon

DT : Yahya Noir

Bord: Zach Van Valkenburg

KG: Seth Benson

KG: Jack Campbell, Jestin Jacobs

CB : Matt Hankins

CB : Riley Moss

CB-N Dane Belton

S : Kaevon Merriweather

S : Jack Koerner

Répartition des Hawkeyes de l’Iowa

L’Iowa entre dans la deuxième année du Spencer Pétras expérimenter au quart-arrière. Petras a complété 57,1% de ses passes pour 1569 verges, neuf touchés et cinq interceptions. Il ne fait pas courir le ballon non plus. Il sera soutenu par Alex Padilla et Diable Hogan.

Au retour en courant Tyler Goodson le maintient. Il a couru pour 762 verges en 143 courses en deuxième année et a ajouté 15 réceptions. Il a également couru pour 638 verges en 134 courses en première année. Goodson a reçu 24 réceptions cette année-là et s’est même aligné dans la fente ou à l’extérieur parfois. Sa sauvegarde, Ivoire Kelly-Martin, est un vétéran expérimenté. Gavin Williams et Leshon Williams compléter l’équipe pour la profondeur.

Le receveur n’est pas une force après avoir perdu Ihmir Smith-Marsette au repêchage de la NFL. Brandon Smith également transféré, laissant Nico Ragaïni en tant que chef. Il a 18 attrapés pour 191 verges. Tyrone Tracy est deuxième en ligne après 14 captures pour 154 verges l’an dernier. L’Iowa compte beaucoup de 12 employés et utilise parfois un arrière, ce qui réduit les 11 packages de personnel. Étudiant de première année Keagan Johnson jouera probablement en raison de la faible profondeur du graphique. Arland Bruce, Max Cooper et Desmond Hutson sont des noms à surveiller.

L’extrémité serrée est peut-être la plus grande force de l’Iowa, comme c’est le cas depuis des années. Sam LaPorta est le premier récepteur parmi les retournants. Il a capté 27 passes pour 271 verges. Luc Lachey et Josias Miamen jouer probablement un peu dans des packages de 12 personnes.

La ligne offensive de l’Iowa sera très différente après avoir perdu Alaric Jackson, Coy Cronk, Cole Banwart et Mark Kallenberger. Heureusement, ils retournent au centre de la première équipe All-Big Ten Tyler Linderbaum. Kyler Schott a sept départs à la garde. Cody Ince a six départs à la garde. Justin Britt est également un candidat pour commencer à la garde si Ince se déplace à l’extérieur pour tacler. Jack plomb est le favori pour jouer au tacle gauche après avoir reçu deux départs au tacle droit l’année dernière. Ince ou redshirt freshman Nick DeJong pourrait jouer le tacle droit.

En défense, l’Iowa a perdu ChaunceyGolston,DaviyonNixon,JackHeflin et Nick Niemann. Ils devraient à nouveau être particulièrement forts en défense. Le secondaire est leur force. Sur la ligne défensive Zach Van Valkenburg et John Wagoner devrait commencer sur les bords. VanValkenburg est un partant de retour. Joe Evans donne aussi de la profondeur. Yahya Noir et Noé Shannon homme à l’intérieur avec peu d’expérience de départ. Le secondeur est aussi une force, avec Seth Benson, Jack Campbell et Jestin Jacobs retour. Dane Belton a huit démarrages à nickel, Riley Moss a six au coin et Matt Hankins a 10 au coin. Kaevon Merriweather revient pour commencer en toute sécurité aux côtés du joueur de la deuxième équipe All-Conference Jack Koerner.

Calendrier de football Iowa 2021

4 sept. Indiana 15 h 30 Domicile 11 sept. Iowa State 16 h 30 Absent 18 sept. Kent State 15 h 30 Domicile 25 sept. Colorado St 13 h 00 Domicile 1 oct. Maryland 20 h 00 Absent oct. 9 Penn State 13 h 00 Domicile 16 oct. Purdue 13 h 00 Domicile 30 oct. Wisconsin 13 h 00 Absent 6 nov. Northwestern 13 h 00 Absent 13 nov. Minnesota 12 h 00 Domicile 20 nov. Illinois 12 : 00 h Domicile 26 novembre Nebraska 13 h 30 À l’extérieur

Perspectives des paris sur le football de l’Iowa

L’Iowa a un calendrier difficile dans le Big Ten West. Ils affrontent le Wisconsin sur la route. Ils attirent également le Maryland, l’Indiana et le Penn State de l’Est. Dans le jeu hors conférence, ils ont fait match nul sur la route contre Iowa State. Ils affrontent même Kent State, qui projette de remporter le MAC. Les victoires contre Kent State, Colorado State, Purdue, Northwestern, Minnesota, Illinois et Nebraska ne totalisent que sept. Ensuite, ils doivent remporter deux victoires contre l’Iowa State, l’Indiana, le Maryland, la Penn State et le Wisconsin.

