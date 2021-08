Tableau de profondeur des chevaux de Troie USC, calendrier, aperçu de l’équipe, saison 2021 Pac-12 ⋆ 10z viral

No. 14 chevaux de Troie USC

Record 2020 : 5-1

Titulaires de retour : Attaque n° 8, Défense n° 8

Plus de conférences

Plus d’équipes SEC

Indicateurs clés et personnel

L’entraîneur-chef — Clay Helton (45-23)

Coordinateur offensif – Graham Harrell

Coordinateur défensif — Todd Orlando

Points/Jeu — 33,3 (28e)

Jeux/Jeu — 77,3 (19e)

Le taux de réussite – 60,34 % (4e)

Verges/Att R — 3.2 (115e)

Verges/Att P — 7,2 (65e)

Verges/Att autorisés R — 4.2 (57e)

Yards Att Autorisé P — 6,9 (44e)

Points autorisés/jeu — 26,0 (44e)

Total des victoires à Vegas — 8.5 Plus de -115, Moins de -115

Remarques

Clay Helton a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef à temps plein de l’USC en 2015. Il a perdu une année en 2018, mais il est un candidat au licenciement éternel. Graham Harrell coordonne l’offensive de l’USC depuis 2019. Todd Orlando entame sa deuxième saison en tant que coordinateur défensif.

Classe de recrutement : N° 7

Recrues cinq étoiles :

Korey Foreman — DL — No. 1

Autres meilleures recrues :

Raesjon Davis — LB — No 48 Jaxson Dart — QB — No 68 Miller Moss — QB — No 75 Ceyair Wright — CB — No 79 Julien Simon — LB — No 119 Kyron Ware-Hudson — WR — No 125 Michael Trigg — TE — n° 129 Prophet Brown — CB — n° 162 Brandon Campbell — RB — n° 341

Transferts

Darwin Barlow (TCU — RB) Chris Thompson (Auburn — S) Malcolm Epps (Texas — WR/TE) Tahj Washington (Memphis — WR) Keaontay Ingram (Texas — RB) KD Nixon (Colorado — WR) Xavion Alford (Texas — S) ) Ismaël Sopsher (Alabama — DT)

Joueurs Fantasy quotidiens à surveiller

QB Kedon Slovis, RB Keaontay Ingram, WR Drake London

Tableau de profondeur des chevaux de Troie USC

Infraction : 8 partants de retour

QB : Kedon Slovis, Jaxson Dart

RB : Keaontay Ingram, Vavae Malepeai

WR1 : Drake Londres, Kyle Ford

WR2 : KD Nixon, Gary Bryant

WR3 : Tahj Washington, Josh Jackson

WR4 : Jake Smith, Bru McCoy

LT : Courtland Ford, Jonah Monheim

LG : Andrew Vorhees, Jason Rodriguez

C : Brett Neilon, Justin Dedich

GR : Liam Jimmons, Liam Douglass

RT : Jalen McKenzie, Casey Collier

Défense : 8 partants de retour

Bord: Korey Foreman, Nick Figueroa

DT : Ismaël Sopher

DT : Tuli Tuipulotu

Bord: Drake Jackson

KG: Ralen Goforth

KG: Kana’i Mauga

CB : Chris Steele

CB : Isaac Taylor-Stuart

CB-N Greg Johnson

S : Chase Williams

S : Isaïe Polo-Mao

Répartition des chevaux de Troie USC

L’USC est allé 5-1 l’année dernière, y compris certains disques gagnants orchestrés par Kedon Slovis. Les Troyens ont également été terriblement inefficaces dans la zone rouge alors qu’ils tentaient de marteler le rocher derrière une ligne offensive inefficace.

Au poste de quart, les Troyens renvoient le candidat Heisman Kédon Slovis. L’année dernière, Slovis a complété 67,0% de ses passes pour 1 921 verges, 17 touchés et sept interceptions. En 2019, Slovis a complété 71,9% de ses passes pour 3502 verges, 30 touchés et neuf interceptions. Il n’est pas mobile du tout. Derrière Slovis, l’USC a recruté une paire d’étudiants de première année quatre étoiles dans Jaxson Dart et Miller Moss.

Au demi offensif, l’USC s’améliore, espérons-le, après une terrible année 2020. Ils ajoutent des transferts Keaontay Ingram et Darwin Barlow. Ingram avait 708 verges en première année et 853 en deuxième année. Il a également eu 27 et 29 réceptions au cours de ces saisons. Il vient de se faire battre l’année dernière. Barlow a couru 73 fois pour 483 verges (5,9 verges par course) pour TCU l’an dernier. Il entame maintenant sa troisième saison. USC revient également Vavae Malepeai et Kenan Christon. Ni l’un ni l’autre n’a beaucoup joué, mais Malepaei a mené l’équipe avec 54 courses et 238 verges au sol. Il a également capté 16 passes. Ils ajoutent un étudiant de première année quatre étoiles Brandon Campbell ainsi que.

Le receveur est une position de force pour l’USC malgré sa défaite Amon-Ra St. Brown et Tyler Vaughns. Ils ont également perdu Michael Pittman l’année précédente. Ils retournent le premier récepteur Drake Londres, qui a réussi 33 passes pour 502 verges l’an dernier. Ils reviennent également au quatrième rang des receveurs, Bru McCoy qui a décroché 21 captures pour 406. Ils ont tiré une paire de transferts à Memphis Tahj Washington et du Colorado KD Nixon. Washington a capté 43 passes pour 743 verges l’an dernier et Nixon en a marqué 15 pour 123. Sa meilleure saison a eu lieu en 2018 avec 52 passes pour 636 verges et quatre touchés. Leur profondeur consiste en Kyle Ford, Gary Bryant, John Jackson et Michael Jackson.

L’USC n’utilise pas toujours une extrémité serrée dans son plan de raid aérien. Jude Wolfe et Erik Krommenhoek devrait diviser ces tâches. Ils ont également atterri récepteur/tight end hybride Malcolm Epps du Texas.

La ligne offensive de l’USC n’a perdu que Alijah Vera-Tucker. Ils renvoient six joueurs avec une expérience de départ et 75 débuts de carrière à eux deux. Brett Neilon jouera au centre avec Liam Jimmon et Andrew Vorhees chez les gardes. Jalen McKenzie devrait jouer le tacle droit avec l’un ou l’autre Jonas Monheim ou alors Casey Collier à partir du tacle gauche. Ils se sont classés 37e en blocage de passes l’année dernière. Personne n’a reçu les honneurs All-Conference, mais ils ont subi de nombreuses blessures.

En défense, ils ont perdu Marlon Tuipulotu, Palaie Gaoteote, Talanoa Hufanga et Olaijah Griffon, mais rend une immense production en défense. Nick Figueroa est de retour après avoir mené l’équipe en plaquages ​​pour défaite. Drake Jackson est également une pièce de bord solide. A l’intérieur, Tuli Tuipulotu apporte une expérience de départ et un transfert en Alabama Ismaël Sopher devrait jouer. Ralen Goforth et Kana’i Mauga revenir pour commencer au secondeur. Au corner, Chris Steele et Isaac Taylor-Stuart reviennent au départ. Steele a beaucoup plus d’expérience et était la deuxième équipe All-Pac-12. Greg Johnson a également une première expérience chez nickel. Isaïe Pola-Mao est un démarreur de retour en toute sécurité et Chase Williams a également cinq départs. La défense gagne en expérience mais manque encore de joueurs d’élite.

Calendrier de football USC 2021

4 sept. San Jose St 17 h 00 Domicile 11 sept. Stanford 22 h 30 Domicile 18 sept. État de Washington 15 h 30 Extérieur 25 sept. Oregon St 13 h 00 Domicile 2 oct. Colorado 13 h 00 Extérieur oct. 9 Utah 13 h 00 Domicile 23 oct. Notre Dame 19 h 30 Absent 30 oct. Arizona 13 h 00 Domicile 6 nov. Arizona St 13 h 00 Absent 13 nov. Californie 12 h 00 Absent 20 nov. UCLA 12h00 Domicile 27 nov. BYU 12h00 Domicile

Perspectives des paris sur le football USC

L’USC joue à Notre Dame en dehors des conférences. Ils obtiennent également un État sournois de San Jose dans leur premier match et BYU pour clôturer l’année. En conférence, ils ont attiré l’État de Washington, le Colorado, l’État de l’Arizona et la Californie sur la route. A domicile, ils affrontent l’Oregon State, l’Utah, l’Arizona, l’UCLA et Stanford. Ils esquivent Washington et l’Oregon.

