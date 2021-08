Tableau de profondeur des ouragans de Miami, calendrier, aperçu de l’équipe, 2021 ACC ⋆ 10z viral

No. 16 Hurricanes de Miami

Bilan 2020 : 8-3

Titulaires de retour : Attaque n° 10, Défense n° 9

Indicateurs clés et personnel

L’entraîneur-chef — Manny Diaz

Coordinateur offensif – Rhett Lashlee

Coordinateur défensif — Manny Diaz

Points/Jeu — 34,0 (24e)

Jeux/Jeu — 75,6 (33e)

Le taux de réussite – 49,28 (50e)

Verges/Att R — 4.2 (73e)

Verges/Att P — 8,0 (36e)

Verges/Att autorisés R — 4,5 (77e)

Yards Att Autorisé P — 6,8 (30e)

Points autorisés/jeu — 27,0 (50e)

Total des victoires à Vegas – 9, Plus de -115, Moins de -105

Remarques

Manny Diaz est l’entraîneur-chef de Miami depuis 2019. Il était auparavant le coordinateur défensif de 2016-2018. Rhett Lashlee est le coordinateur offensif depuis 2020. Il était l’ancien coordinateur offensif de SMU. Il dirige des schémas uptempo et pass-heavy. Diaz est également le coordinateur défensif de l’équipe.

Classe de recrutement : N°11

Recrues cinq étoiles :

Leonard Taylor – DL – N ° 10 James Williams – S – N ° 14

Autres meilleures recrues :

Jake Garcia — QB — n° 47 Romello Brinson — WR — n° 143 Jacolby George — WR — n° 174 Laurence Seymore — iOL — n° 181 Elijah Arroyo — TE — n° 214 Brashard Smith — WR — n° 218 Cody Brown — RB — n° 233 Jabari Ishmael — Edge — n° 241 Thad Franklin — RB — n° 245 Chase Smith — ATH — n° 291 Kamren Kinchens — S — n° 329 Michael McLaughlin — OT — n° 337

Transferts

Juge Oluwaseun (UNLV – iOL) Tyrique Stevenson (Géorgie – CB) Charleston Rambo (Oklahoma – WR) DeAndre Johnson (Tennessee – Edge)

Joueurs Fantasy quotidiens à surveiller

QB D’Eriq King, RB Cam’Ron Harris, WR Mike Harley

Tableau de profondeur des ouragans de Miami

Infraction : 10 partants de retour

QB : D’Eriq King, Jake Garcia

RB : Cam’Ron Harris, Don Chaney

WR1 : Mike Harley, Mark Pope

WR2 : Charleston Rambo, Jérémie Payton

WR3 : Dee Wiggins, Keyshawn Smith

TE : Will Mallory, Elijah Arroyo

LT : Sion Nelson

LG : Jakai Clark, Jalen Rivers

C : Corey Gaynor

GR : Navaughn Donaldson

RT : DJ Scaife, Jarrid Williams

Défense : 9 partants de retour

Bord: Jahfari Harvey

DT : Nesta Jade Silvera

DT : Jared Harrison-Hunte

Bord: DeAndré Johnson

KG: Keontra Smith

KG: Bradley Jennings, Gilbert Frierson

CB : Canapé Te’Cory

CB : Tyrique Stevenson

CB-N DJ Ivey

S : Bubba Bolden

S : Salle Gurvan

Répartition des ouragans de Miami

Miami a terminé 2020 avec une fiche de 8-3. Ils ont perdu contre Clemson (42-17), North Carolina (62-26) et Oklahoma State (37-34) dans leur match de bowl. Ils ont également remporté des victoires à un chiffre contre Virginia (19-14) et Virginia Tech (25-24). Les Hurricanes retournent maintenant 10 partants en attaque et neuf en défense.

Au retour du quart-arrière Miami D’Eriq King. King a subi une déchirure du LCA en fin de saison, mais devrait toujours être en bonne santé. Ce sera crucial pour une équipe de Miami qui affrontera l’Alabama lors de la semaine 1. L’année dernière, King a complété 64,1% de ses passes pour 8,2 verges par tentative. Il a terminé avec 2 686 verges, 23 touchés et cinq interceptions en 329 tentatives. Il a également couru pour 538 verges et quatre touchés en 230 tentatives. Derrière King, que ce soit en première année Jake Garcia ou titulaire Tyler Van Dyke sera la sauvegarde.

Au demi offensif, Miami revient en tête de la course Cam’Ron Harris après avoir compté 643 verges et 10 touchés en 126 courses. Il a également capté 18 passes pour 131 verges et un autre touché. Étudiant de première année Donald Chaney également bien performé dans un rôle de changement de rythme. Jaylan Knighton fournira de la profondeur aux côtés des étudiants de première année quatre étoiles Cody Brown et Thad Franklin.

Au récepteur, spécialiste des slots et premier récepteur Mike Harley revient après avoir capté 57 passes pour 799 verges et sept touchés. Ils décrochent également le transfert de l’Oklahoma Charleston Rambo. Rambo sort une mauvaise saison de 25 captures et 312 verges après avoir éclaté en 2019. Au cours de sa deuxième saison, il a enregistré 43 réceptions pour 743 verges et cinq touchés. Il devrait commencer. La dernière place devrait aller à Dee Wiggins ou alors Marc Pape, tous deux déçus l’an dernier. Wiggins a parcouru plus de parcours mais a terminé avec 31 attrapés pour 358 verges. Pope a capté 33 passes pour 43 verges. Jérémie Payton pourrait également jouer plus après avoir capté cinq passes pour 35 verges. Ils ont aussi des étudiants de première année quatre étoiles Jacolby George, Romello Brinson et Brashard Smith. N’importe lequel de ces récepteurs pourrait pousser pour des clichés.

Au bout du fil, les Hurricanes ont perdu Brevin Jordanie à la NFL. Ils ont un solide remplaçant dans Will Mallory. Il a capté 16 passes pour 293 yards en 2019 et 22 passes pour 329 yards en 2020 dans un rôle complémentaire.

La ligne offensive de Miami s’est classée 49e en blocage de passes. Les Hurricanes retournent chaque partant sur la ligne offensive après avoir accordé 11 sacs et 63 pressions au quart l’an dernier. Ils ont trois plaqués avec des départs à deux chiffres en Sion Nelson, Jarrid Williams et DJ Scaife. A l’intérieur, Corey Gaynor, Navaughn Donaldson et Jakai Clark ont également des démarrages à deux chiffres. Transfert UNLV Le juge Oluwaseun a eu 21 départs en trois ans avec les Rebels.

En défense, Miami a perdu Jaelan Phillips, Grégory Rousseau et Quincy Roche. Cela les laisse faibles sur les bords, mais ils ont ajouté le transfert du Tennessee DeAndré Johnson et déplacé Zach McCloud du secondeur au bord lors de leur match de bowl l’année dernière. Jahfari Harvey a également un début, leur donnant quelque chose avec quoi travailler. A l’intérieur Nesta Jake Silvera est une mention honorable de retour All-ACC. Jared Harrison-Hunte et Jonathan Gué ont également une expérience de départ à l’intérieur. Chez le secondeur, Miami renvoie sept de ses huit meilleurs contributeurs. Gilbert Frierson, Bradley Jennings et Sam Brooks joué le plus de snaps l’année dernière, suivi de Keontra Forgeron et Corey Flagg. Dans le champ arrière défensif, Miami renvoie également tous ses partants et ajoute un transfert de marque dans Tyrique Stevenson de Géorgie. Te’Cory Couch, DJ Ivey et Al Lames tous ont plusieurs départs. Aucun n’était de type verrouillé, l’ajout de Stevenson est donc notable. Leurs sécurités seront Bubba Bolden (Deuxième équipe All-ACC) et Salle Gurvan.

Calendrier de football de Miami 2021

4 sept. Alabama 15 h 30 Neutre 11 sept. État des Appalaches 19 h 00 Domicile 18 sept. État du Michigan 12 h 00 Domicile 25 sept. Central Connecticut State 13 h 00 Domicile 30 sept. Virginie 19 h 30 Domicile oct. 16 Caroline du Nord 13 h À l’extérieur 23 oct. État de la Caroline du Nord 13 h Domicile 30 oct. Pittsburgh 13 h À l’extérieur 6 nov. Georgia Tech 13 h 00 Domicile 13 nov. État de la Floride 12 h 00 À l’extérieur nov. 20 Virginia Tech 12h00 Domicile 27 novembre Duke 12h00 Extérieur

Perspectives des paris sur le football à Miami

En ce qui concerne le calendrier, Miami affrontera l’Alabama lors de la première semaine. Ils affrontent également Appalachian State et Michigan State à domicile en dehors de la conférence. Dans l’ACC, ils se rendent en Caroline du Nord et à Pittsburgh. Leur programme hors conférence est toujours l’un des plus difficiles de la conférence, ce qui les rend moins susceptibles de remporter l’ACC Coastal. Les pertes potentielles de Miami sont l’Alabama et la Caroline du Nord. Ils devraient être favorisés dans tous les autres matchs.

