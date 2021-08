Tableau des œufs Pokemon Go pour août 2021 : 2 km, 5 km, 7 km, 10 km, 12 km liste d’éclosions d’œufs étranges

L’un des moyens les plus fiables de mettre la main sur de nouveaux Pokémon dans Pokémon Go est à travers éclosion des œufs. Mais quel Pokémon pouvez-vous attendre de chaque type d’œufs ?

Dans Pokémon Go, Oeufs Pokémon sont récompensés au hasard par le joueur en visitant des Pokestops à travers le monde ou en recevant des cadeaux de vos amis. Faire éclore des œufs est un excellent moyen de cultiver des bonbons et a en fait de bonnes chances de fournir de meilleurs Pokémon avec de meilleures statistiques que celles que vous pourriez trouver dans la nature. Certains des Pokémon les plus rares et les meilleurs de Pokemon Go sont le plus facilement obtenus grâce à des œufs à couver, ce qui est pratique. Si un Pokémon à éclore a une forme brillante dans le jeu, il peut aussi éclore à partir d’œufs, soit dit en passant.

Les œufs de Pokémon sont un mystère : vous n’avez aucune idée de ce que vous allez faire éclore jusqu’à ce qu’il éclose, bien qu’il existe différents types d’œufs dans le jeu, ce qui vous donne une idée générale de ce à quoi vous attendre en termes de temps d’éclosion et le Pokémon potentiel à l’intérieur. Répertorier un tableau des œufs de tous les Pokémon pouvant éclore de chaque type d’œuf est l’un des objectifs de cette page. Mais d’abord, parlons plus en détail du fonctionnement des œufs.

août 2021

Pokemon Go Egg Hatching: obtenir des œufs, faire éclore des œufs et accélérer l’éclosion

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les œufs Pokemon peuvent être obtenus dans Pokemon Go via Pokestops, des cadeaux d’amis, vaincre des chefs au combat et synchroniser l’aventure. Les types d’œufs sont les suivants, nommés d’après la distance que vous devez parcourir pour les faire éclore : 2 km, 5 km, 7 km, 10 km, 11 km et 12 km.

La plupart des œufs de Pokémon sont obtenus simplement en allant sur Pokestops et en les glissant, comme avec d’autres objets. Certains œufs sont cependant différents. Les œufs de 7 km ne peuvent être obtenus qu’à partir de colis cadeaux envoyés par des amis. Les œufs de 5 km et de 10 km peuvent tomber via Adventure Sync, mais les œufs d’Adventure Sync ont un pool d’éclosion différent de celui des versions standard de ces mêmes œufs. L’« œuf étrange » de 12 km est une chute aléatoire après avoir vaincu un chef de la Team Go Rocket au combat, tant que vous avez suffisamment d’espace dans votre inventaire d’œufs.

Vous ne pouvez transporter que 9 œufs Pokémon à la fois – si vous en avez 9 et en trouvez un dans un Pokestop, vous serez obligé de le laisser derrière vous. Aucun ne tombera des cadeaux si votre inventaire d’œufs est plein. Tu as été prévenu.

Une fois que vous avez des œufs de Pokémon, vous les faites éclore en les mettant dans des incubateurs – il suffit de toucher un œuf, puis de choisir un incubateur pour le mettre. Vous avez un incubateur illimité qui a des utilisations infinies (c’est l’orange), et ce l’incubateur est mieux utilisé pour faire éclore ces œufs à éclosion rapide de 2 km. Vous pouvez acheter d’autres types d’incubateurs ou les obtenir en récompense – ils ont trois utilisations limitées, après quoi ils se briseront. L’incubateur régulier (bleu) éclot à vitesse normale, tandis que le super incubateur (violet) éclot 1,5 fois plus vite – bien que certains événements spéciaux aient encore augmenté ces vitesses.

Pour éclore, tout ce que vous avez à faire est de marcher avec eux dans l’incubateur. Pokemon Go doit être ouvert, mais vous devriez envisager d’activer le mode d’économie de batterie avant de glisser votre téléphone dans votre poche. Vous pouvez également activer Adventure Sync, qui utilise le suivi de localisation intégré de votre téléphone pour renvoyer des informations à Pokemon Go. L’éclosion des œufs est également l’endroit où le Pokemon Go Plus est le plus utile – vous pouvez l’utiliser pour verrouiller complètement votre téléphone et vous promener tout en accumulant de la distance pour l’éclosion des œufs de Pokemon Go – ce qui vous permettra d’économiser beaucoup de batterie.

Une fois que vous avez parcouru la distance indiquée par le nom de l’œuf, un Pokémon apparaîtra. Comme vous vous en doutez, des Pokémon plus rares proviennent d’œufs à plus longue distance. Gardez à l’esprit que si vous faites du vélo ou que vous roulez en tant que passager dans une voiture, Pokemon Go ne semble suivre la distance parcourue vers l’éclosion de vos œufs que si vous voyagez à des vitesses plus lentes – environ 10 mph ou moins.

Voici ce que Pokemon peut éclore à partir de chaque type d’œuf, répertorié dans l’ordre Pokedex pour chaque type d’œuf. Nous ferons de notre mieux pour le tenir au courant des correctifs et des modifications, qui correspondent à la saison (actuellement la saison des légendes) et à d’autres événements en cours dans le jeu, qui ce mois-ci est le plus pressant l’événement de Pâques 2021, qui ajuste les éclosions d’œufs de 5 km :

Tableau des œufs Pokemon Go 2 km

Cette liste d’œufs de 2 km pour Pokemon Go détaille simplement tous les Pokemon qui peuvent actuellement éclore à partir des œufs Pokemon de base, verts, de 2 km. PokemonTypeEvolutions? SlowpokeEau / PsychiqueSlowbrow, Slowking MagikarpWaterGyarados MedititeCombat / PsychicMedicham Wailmer WaterWailord BuizelWaterFloatzel TympoleWaterPalpitoad, Seismitoad BunnelbyNormalDiggersby FletchlingNormal / FlyingFletchinder, Talonflame Normal LitleoFire

Tableau des œufs Pokemon Go 5 km

Ensuite, voici la liste des œufs de 5 km pour Pokemon Go – tout ce qui peut actuellement éclore de ces œufs jaunes. PokemonTypeEvolutions? EeveeNormalMany Eevee Evolutions TogepiFairyTogetic, Togekiss GilgarSol / VolGliscor SkarmorySteel / Flying WynautPsychicWobuffet BronzorSteel / PsychicBronzong BonslyRockSudowoodo Mime Jr. (région exclusive)Psychic / FairyMr. Mime ChespinGrassQuilladin, Chesnaught FennekinFeuBraixen, Delphox FroakieEauFrogadier, Greninja

Tableau des œufs de Pokemon Go 7 km

Voici une liste de chaque Pokémon qui peut actuellement éclore d’un œuf de 7 km. PokemonTypeEvolutions Alolan SandshrewIce / SteelAlolan Sandslash Alolan VulpixIceAlolan Ninetales Alolan DiglettGround / SteelAlolan Dugtrio Alolan MeowthDarkAlolan persan Galarian MeowthSteelPerrserker Alolan GeodudeRock / ElectricAlolan Graveler, Alolan Golem Galarian Farfetch’dFighting Galarian ZigzagoonDark / NormalGalarian Linoone, Galarian Obstagoon Galarian DarumakaIceGalarian Darmanitan Galarian StunfiskGround / Acier

Liste des œufs Pokemon Go 10 km

C’était le plus gros œuf, mais plus maintenant. Voici le tableau des œufs de 10 km pour Pokemon Go en ce moment. PokemonTypeEvolution? NincadaBug / SolNinjask GibleDragon / SolGabite, Garchomp RioluCombatLucario TimburrCombatGurdurr, Conkeldurr EmolgaÉlectrique / Vol KlinkAcierKlang, Klinklang Axew RuffletNormal / VolBraviary EspurrPsychicMeowstic GoomyDragonFligoNobatyDragonSliggo

Tableau des œufs Pokemon Go 12 km

Les œufs rouges de 12 km de Pokemon Go sont également appelés «œufs étranges» et fournissent des Pokémon de haut niveau en guise de récompense. PokemonTypeEvolution? QwilfishEau / Poison LarvitarTerre / RochePupitar, Tyranitar AbsolDark SkorupiPoison / BugDrapion SandileTerre / DarkKrookodile ScraggyDark / FightingScrafty PawniardAcier / DarkBisharp VullabyDark / FlyingMandibuzz DarkHydroZweinoDragonous,

Tableau des œufs de synchronisation Pokemon Go Adventure

En plus des œufs réguliers de 5 km et 10 km dans Pokemon Go, il existe également une poignée d’œufs spéciaux de ces distances récompensés en récompense pour avoir atteint certains objectifs de synchronisation d’aventure.

Selon la distance que vous parcourez, vous serez récompensé par des œufs spéciaux qui ont de grandes chances de faire éclore l’un des six Pokémon, ce qui signifie qu’il y a 12 récompenses possibles dans cette catégorie, six pour chaque taille d’œuf.

PokemonTypeTaille des œufs CranidosRock5km ShieldonRock / Steel5km SwaddleBug / Grass5km TynamoElectric5km SkrelpPoison / Water5km ClauncherWater5km BagonDragon10km BeldumSteel / Psychic10km GibleDragon / Ground10km RioluFighting10km