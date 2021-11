Tableau des types de Pokémon pour Brilliant Diamond, Shining Pearl Remakes

Image : Nintendo / Kotaku

Un nouveau Pokémon est dans la nature. Eh bien, un vieux Pokémon est dans la nature, repeint pour ressembler à un nouveau Pokémon. Oui, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, sortis sur Switch le 19 novembre, sont à tous égards des remakes fidèles mais sans imagination des jeux DS de génération IV 2006. Cela signifie qu’ils fonctionnent selon le même manuel de jeu, y compris le tableau des types de Pokémon, qui n’est en réalité que l’écriture de la série à l’heure actuelle.

Depuis sa toute première itération, Pokémon est régi par un ensemble de règles semblables à celles de pierre-papier-ciseaux. Sauf que, plutôt que trois éléments, cela dépend de plus d’une douzaine, dont chacun est fort (super efficace) ou faible (pas très efficace) contre les autres. Par exemple, attaquez un Charmander (type feu) avec le mouvement Pistolet à eau (type eau) et vous infligerez le double de dégâts. Mais essayez l’attaque Razor Leaf (type herbe) et vos dégâts seront réduits de moitié.

La faiblesse va souvent dans les deux sens : un Pokémon de type herbe est également susceptible de doubler les dégâts des mouvements de type feu de Charmander. Mais parfois, c’est à sens unique : les mouvements de type combat sont super efficaces contre les Pokémon de type normal, mais les mouvements de type normal n’infligent pas de dégâts réduits contre les Pokémon de type combat. Cela peut devenir compliqué.

À cette fin, il est essentiel de mémoriser le tableau des types de Pokémon. Ou vous pouvez simplement ajouter cette ressource à vos favoris : un aperçu définitif des forces et des faiblesses de Pokémon dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Tableau des attaques Pokémon

Bogue Beats herbe, sombre, psychique mais est faible contre fée, feu, combat, en volant, poison, acier, féeSombre Beats fantôme, psychique mais est faible contre sombre, fée, combatDragon Beats dragon mais est faible contre acier et n’affecte pas FéeÉlectrique Beats voler, eau mais est faible contre électrique, herbe, dragon et n’affecte pas solFée Beats combat, sombre, dragon mais est faible contre feu, poison, acierCombat Beats sombre, glace, normal, roche, acier mais est faible contre punaise, fée, en volant, psychique et n’affecte pas fantômeFeu Beats punaise, herbe, glace, acier mais est faible contre dragon, feu, rocher, eauEn volant Beats insecte, combat, herbe mais est faible contre électrique, rock, acierFantôme Beats fantôme, psychique mais est faible contre foncé et n’affecte pas OrdinaireHerbe Beats eau, sol, rocher mais est faible contre punaise, dragon, feu, en volant, herbe, poison, acierSol Beats électrique, feu, poison, roche, acier mais est faible contre herbe, insecte et n’affecte pas en volant du toutNormal ne bat absolument rien, n’affecte pas fantôme du tout, et est faible contre roche, acierPoison Beats fée, herbe mais est faible contre fantôme, sol, rocher, poison et n’affecte pas acier du toutPsychique Beats combat, poison mais est faible contre insecte, acier et n’affecte pas foncé du toutRoche Beats insecte, feu, voler, glace mais est faible contre combat, sol, acierAcier Beats fée, glace, rocher mais est faible contre électrique, feu, acier, eauL’eau Beats feu, sol, rocher mais est faible contre dragon, herbe, eau

Tableau de défense Pokémon

Bogue perd contre feu, voler, rocher mais est dur contre combat, herbe, solSombre perd contre bug, combat mais est dur contre fantôme sombre et n’est pas du tout affecté par psychiqueDragon perd contre dragon, fée, glace mais est dur contre électrique, feu, herbe, eauÉlectrique perd contre sol mais est dur contre électrique, volant, en acierFée perd contre poison, acier mais est dur contre bug, sombre, combat et n’est pas du tout affecté par dragonCombat perd contre fée, volant, psychique mais est dur contre insecte, sombre, rocherFeu perd contre sol, rocher, eau mais est dur contre punaise, fée, feu, herbe, glace, acierEn volant perd contre électrique, glace, rocher mais est dur contre insecte, herbe, combat et n’est pas du tout affecté par solFantôme perd contre fantôme sombre mais est dur contre insecte, poison et n’est pas du tout affecté par combat, normalHerbe perd contre punaise, feu, voler, glace, poison mais est dur contre électrique, herbe, sol, eauSol perd contre herbe, glace, eau mais est dur contre contre poison, rocher et n’est pas du tout affecté par électriqueNormal perd contre combat mais n’est pas du tout affecté par fantômePoison perd contre sol, psychique mais est dur contre punaise, fée, herbe, poisonPsychique perd contre insecte, sombre, fantôme mais est dur contre combat, psychiqueRoche perd contre herbe, sol, combat, acier, eau mais est dur contre feu, voler, normal, poisonAcier perd contre feu, combat, sol mais est dur contre (respiration profonde) punaise, dragon, fée, en volant, herbe, glace, normal, psychique, roche, acier et n’est pas du tout affecté par poison

À la fin de la journée, vous pourriez probablement vous frayer un chemin à travers la plupart des batailles de l’histoire avec une équipe de haut niveau et un approvisionnement sain d’objets de guérison. (La formation EV peut aussi aider énormément.) Mais le jeu est juste plus amusant lorsque vous respectez le tableau des types pour combattre le plus efficacement possible. Pokémon file à toute allure lorsque vous éliminez tous les membres d’une équipe adverse en un seul coup super efficace. Et connaître le tableau comme sa poche est essentiel pour les batailles multijoueurs d’après-match qui définissent si largement la communauté Pokémon. Après tout, votre adversaire le fait probablement.