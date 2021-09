Pour Angel Di Matteo @shadowargel De pair avec Coinbase Ventures, OKEx et d’autres sociétés, le projet appelé Portal a levé un total de 8,5 millions de dollars US pour développer la solution qui apportera DeFi à la Blockchain Bitcoin. *** Coinbase Ventures, l’aile d’investissement de la bourse internationale basée aux États-Unis, Coinbase, a participé à […] More