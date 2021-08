Tableau final des médailles de Cuba aux Jeux Olympiques : médailles d’or, d’argent et de bronze et place à Tokyo

in

Avant le début des Jeux olympiques, Cuba avait un objectif en tête que beaucoup considéraient comme compliqué : terminer dans les 20 premières places du tableau final des médailles. L’île a non seulement rencontré mais dépassé les attentes.

Cuba a surpassé ce qui avait été réalisé à Rio 2016, en remportant cinq médailles d’or, deux d’argent et quatre de bronze, soit un total de 11 médailles. Pour Tokyo, les insulaires ont remporté 15 médailles, dont sept d’or, trois d’argent et cinq de bronze.

La boxe reste son sport

Sur le total des sept médailles d’or remportées par Cuba, quatre provenaient de son sport favori : la boxe. Andy Cruz, Arlen López, Julio De la Cruz et Roniel Iglesias ont remporté la médaille d’or. Lázaro Álvarez a également contribué une médaille de bronze au tableau des médailles.

Deux autres médailles d’or sont venues avec la lutte gréco-romaine. Mijaín López est entré dans l’histoire en devenant quadruple champion olympique, tandis que Luis Orta lui a décerné l’autre médaille d’or en lutte aux insulaires. Enfin, Serguey Torres et Fernando Jorge ont offert à Cuba la dernière médaille d’or en Speed ​​Boating.

L’athlétisme a également contribué

L’athlétisme a décerné trois autres médailles à Cuba : une d’argent et deux de bronze. Juan Miguel Echeverría et Maykel Massó ont remporté respectivement l’argent et le bronze au saut en longueur, tandis que Yaimé Pérez a ajouté le bronze au lancer du disque.

médaillés cubains

Médaillés d’or

Andy Cruz (Boxe-Hommes Léger)

Arlen López (Boxe – Poids mi-lourds hommes)

Julio De la Cruz (Boxe-Hommes Poids Lourd)

Roniel Iglesias (Boxe-Hommes poids welter)

Félix Jorge et Serguey Torres (Canoe vitesse-C2-100 mètres hommes)

Mijaín López (Lutte – 130 kg gréco-romaine hommes)

Luis Orta (Combat gréco-romain Hommes-60 kg)

Médaillés d’argent

Juan Miguel Echeverría (Athlétisme-Saut en longueur Hommes)

Idalys Ortiz (Judo- + 78 kg femmes)

Leuris Pupo (Tir sportif-25 mètres pistolet tir rapide hommes)

Médaillés de bronze

Yaime Pérez (Athlétisme – Lancer du disque Féminin)

Maykel Massó (Athlétisme-Saut en longueur Hommes)

Lázaro Álvarez (Boxe-Hommes poids plume)

Reineris Salas (Combat Libre Hommes-97 kg)

Rafael Castillo (Taekwondo- + 80 kg hommes)