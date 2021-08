Tableau final des médailles de la Colombie aux Jeux Olympiques : médailles d’or, d’argent et de bronze et place à Tokyo

Tokyo 2020 restera dans les mémoires comme l’un des Jeux Olympiques les plus insolites de l’histoire. Ses performances tardives, l’absence de personnes dans les tribunes et la pandémie, en ont fait l’un des événements sportifs les plus remis en cause, mais finalement, ils ont fini par être un succès.

La Colombie, avec 70 athlètes, a tenté d’égaler ce qui a été fait à Rio 2016, lorsque le pays a ajouté un total de huit médailles, trois d’or, deux d’argent et trois de bronze, cette fois, la médaille d’or n’est jamais venue. Cela ne veut pas dire que les triomphes obtenus par les cinq athlètes ne sont pas d’une grande importance.

La première médaille pour le pays est arrivée le dimanche 27 juillet lorsque Luis Javier Mosquera (haltérophilie), dans la catégorie des 67 kilogrammes, a soulevé 331 kg et remporté la médaille d’argent. Le dernier a été obtenu par Sandra Lorena Arenas (mars) qui a terminé deuxième avec un temps de 1:29:13.

En plus des cinq médailles, La Colombie a obtenu 12 diplômes olympiques dans différents sports. Rigoberto Urán, qui a participé à l’épreuve de cyclisme sur route et au contre-la-montre individuel, a réussi à terminer en huitième position dans les deux épreuves, obtenant les deux reconnaissances du Comité International Olympique. La Colombie n’a obtenu aucune médaille d’or à Tokyo 2020

Médailles d’argent, il y en avait quatre pour la Colombie

Luis Javier Mosquera – Haltérophilie, catégorie 67 kg – 331 kg

Mariana Pajón – BMX – Temps : 44.448

Anthony Zambrano – Athlétisme, 400 mètres – Temps : 44.08

Sandra Lorena Arenas – Mars, 20 kilomètres – Temps : 1:29:13.

Médailles de bronze

Carlos Alberto Ramírez – BMX – Temps : 40.572

Tableau des médailles olympiques Tokyo 2020

1 – États-Unis – 39 médailles d’or, 41 médailles d’argent et 33 médailles de bronze. Total : 113

2 – Chine – 38 médailles d’or, 32 médailles d’argent et 18 médailles de bronze. Total : 88

3 – Japon – 27 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 17 médailles de bronze. Total : 58

4 – Royaume-Uni – 22 médailles d’or, 21 médailles d’argent et 22 médailles de bronze. Total : 65