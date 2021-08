Tableau final des médailles de l’Espagne aux Jeux Olympiques : médailles d’or, d’argent et de bronze et place à Tokyo

Fatima Galvez, Alberto Fernández, Sandra Sánchez et Alberto Ginés ont été quatre des grands noms de la Participation espagnole aux JO de Tokyo. Protagonistes pour leurs médailles d’or – obtenus en piège mixte dans le cas des deux premiers, karaté et escalade– mener le tableau des médailles espagnoles dans cette épreuve olympique, qui a atteint égales aux 17 médailles obtenues dans le citta de Rio 2016, mais avec moins de métaux d’or cette fois -trois contre sept à l’époque-.

Les médailles d’Espagne

Trois médailles d’or, huit d’argent et six de bronze est le dernier bagage des Espagnols à Tokyo 2020 -sept médailles d’or, quatre d’argent et six de bronze était l’exploit de Rio 2016-.

L’Espagne au tableau des médailles de Tokyo 2020

L’Espagne et les médailles à Tokyo 2020

MÉDAILLE



CONCURRENT



SPORT

Or Fátima Galvez et Alberto Fernández Tir olympique Or Alberto Ginés López Escalade sportive Or Sandra Sánchez Jaime Kárate Argent Rayderley Zapata Gymnastique artistique Argent Teresa Portela Canoë Sprint Argent Maialen Chourraut Kayak Slalom Argent Adriana Cerezo Carlos Saúlo Argent Taekwondo Argenté Taekwondo Argent Dáva Marcus Cooper et Rodrigo Germade Canoë Argent Sprint Équipe féminine Water-polo Argent Équipe masculine Football Bronze Pablo Carreño Busta Tennis Bronze Ana Peleteiro Athlétisme Bronze David Valero Serrano Cyclisme Montagne Bronze Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez García-Paz Voile Bronze Joan Cardona Méndez Vela Bronze Équipe masculine Handball

Enfin, après avoir lutté pour entrer dans le Top 20 du tableau final des médailles des Jeux de Tokyo, l’Espagne a été reléguée à la 22e position du classement, en tête du groupe de pays qui ont également ajouté trois médailles d’or pour avoir un plus grand nombre de médailles d’argent que l’Espagne. .repos.

Tableau des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo 2020