in

La participation du Mexique dans les Jeux olympiques de Tokyo 2020 C’est fini, avec performances exceptionnelles dans différentes compétitions, qui nous a tenus éveillés pendant deux semaines vibrantes.

Avec quelques médailles à son actif, Le Mexique s’est terminé en 84ème place du tableau des médailles avec quatre médailles de bronze. Passons en revue les Mexicains qui sont montés sur le podium à Tokyo 2020.

Tir à l’arc mixte

La première médaille pour le Mexique est arrivée très rapidement, grâce au performance exceptionnelle d’Alejandra Valencia et de Luis el ‘Abuelo’ lvarez.

Le duo de tireurs mexicains a atteint les demi-finales, où ils ont affronté les favoris pour remporter la médaille d’or, Corée du sud, dans ce duel les asiatiques ont pris le jeu, alors les représentants aztèques mesuré contre le couple de Turquie pour la médaille de bronze, même ils ont obtenu dans le premier jour d’actions à Tokyo 2020.

Tableau final des médailles du Mexique aux Jeux Olympiques : médailles d’or, d’argent et de bronze et place à Tokyo David Leah (David Leah)

Saut synchronisé de 10 mètres femmes

La deuxième médaille mettra un peu plus de temps à arriver et c’était dans un sport où le Mexique historiquement a excellé aux Jeux olympiques.

De la main de Gabriela Agúndez et Alejandra Orozco, la délégation mexicaine a obtenu sa deuxième médaille de bronze à Tokyo 2020 en Plongées synchronisées de 10 mètres, ont été dépassés par les équipes de La Chine et les États-Unis.

Alejandra Orozco et Gabriela Agúndez avec leur médaille de bronze Jorge Martinez (Jorge Martinez)

Haltérophilie Femmes 76 kg

La avant-dernière médaille que le Mexique a ajoutée au tableau des médailles est venu grâce à Aremi Fuentes en haltérophilie dans la catégorie féminine de 76kg, seulement derrière Équateur et États-Unis.

Fuentes a ajouté le troisième médaille de bronze pour le Mexique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et au quatrième médaille au tableau historique des médailles d’haltérophilie, où la délégation mexicaine s’est progressivement positionnée en favorite dans la catégorie féminine.

Aremi Fuentes, médaillé olympique à Tokyo 2020 Adrian Macias (Adrian Macias)

Football masculin

La sélection olympique voulait répéter l’exploit réalisé à Londres 2012, où l’équipe mexicaine a accroché la médaille d’or, cependant, A Tokyo 2020, dans une autre participation historique, ils ont réussi à accrocher la médaille de bronze.

Mexique a commencé à battre la France quatre buts à un, puis a subi une revers devant l’hôte, Japon deux buts à un et a terminé la phase de groupes en battant facilement Afrique du Sud en marquant trois buts à zéro.

Le Mexique a battu le Japon pour remporter la médaille de bronze Adrian Macias (Adrian Macias)

Dans la phase finale, ils ont été mesurés par rapport à La Corée du Sud, où les Aztèques l’ont emporté sur le score de six buts à trois. En demi-finale, ils Ils t’ont joué pour toi contre le Brésil et ont emmené le match aux tirs au but, où quatre buts à un ont été éliminés. Enfin, encore une fois, ils ont affronté le Japon pour la médaille de bronzeDans ce duel, le Mexique a battu les Japonais trois buts à un.