Tableau lance de nouveaux plans d’entreprise, des outils Big Data

La société d’analyse cloud Tableau a dévoilé un certain nombre de nouvelles capacités de plate-forme de données et d’analyse en plus de nouveaux plans d’abonnement d’entreprise conçus pour aider les efforts de transformation numérique des clients.

La société appartenant à Salesforce vise à responsabiliser tous les membres d’une organisation en leur donnant accès à des données fiables et régies à un moment où 87 % des responsables informatiques et commerciaux craignent que la sécurité et la gouvernance ralentissent le rythme de l’innovation, selon un nouveau rapport de Mulesoft.

Les nouveaux plans d’abonnement d’entreprise de Tableau faciliteront également l’achat et le déploiement de sa plate-forme d’analyse dans l’ensemble d’une organisation. En effet, l’entreprise a pris la décision de regrouper l’analyse avec la gestion des données et la gestion des serveurs.

Chef de produit chez Tableau, François Ajenstat a expliqué comment la dernière mise à jour de l’entreprise à sa plate-forme peut aider les organisations à faire évoluer les analyses dans un communiqué de presse, en déclarant :

« Tableau est depuis longtemps un favori pour aider les individus à voir et à comprendre les données », a déclaré François Ajenstat, directeur des produits, Tableau. « Nous aidons les responsables informatiques à en faire un favori dans toute l’entreprise et à fournir une solution de bout en bout pour tirer parti de toute la puissance de l’analyse de données. »

Nouvelles capacités et améliorations

Avec sa dernière mise à jour de plate-forme, Tableau rend les défis liés aux données plus faciles à gérer, à faire évoluer et à faire confiance aux entreprises.

Tableau Prep permet désormais aux utilisateurs de réduire automatiquement les charges ainsi que les coûts des ressources du serveur et de générer des lignes pour cartographier plus facilement les tendances des données.

La gouvernance est également plus facile avec de nouvelles fonctionnalités pour aider à garantir et à maintenir la qualité des données en alertant les organisations de tout problème potentiel tout en offrant une visibilité plus facile sur le type de données dont elles disposent et leur provenance. Dans le même temps, les administrateurs Tableau pourront configurer de manière centralisée quels utilisateurs et groupes ont accès à quelles tranches de données configurent l’accès.

En ce qui concerne la mise à l’échelle de l’analyse, les directives de déploiement d’entreprise (EDG) fournissent à l’architecture de référence de Tableau pour les entreprises clientes de l’entreprise une méthodologie prescriptive pour répondre aux exigences en matière de disponibilité, d’évolutivité et de sécurité. La mise à l’échelle dynamique est une nouvelle fonctionnalité de la plate-forme qui aide les entreprises à ressourcer leurs déploiements de manière appropriée tout en garantissant la disponibilité de suffisamment de conteneurs pendant les périodes de pointe de la demande.

Les améliorations de la préparation des données et du catalogue de Tableau ainsi que les nouveaux plans d’abonnement d’entreprise de l’entreprise seront disponibles plus tard ce mois-ci avec la sortie de Tableau 2021.3.