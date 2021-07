tableaux de bord, temps et pneus · .

in

Avec des pilotes libres de choisir leurs pneus, mais contraints par les choix de pneus effectués plus tôt dans le week-end, chaque voiture sur la grille de départ a commencé la course avec des pneus à gomme moyenne. Le starter de la voie des stands, Sergio Perez, était le seul pilote sur les durs.

Charles Leclerc était le leader surprise à la fin du premier tour. il a pu en partie conserver son avance de la course si longtemps car il a effectué un relais de 27 tours avec son deuxième train de pneus de départ.

Le pilote Ferrari avait l’avantage de l’air pur et a su préserver ses pneus. Cependant, il était les deux pilotes d’AlphaTauri sont allés encore plus loin, Tsunoda faisant son premier train de pneus pendant 30 tours dans le trafic avant de finalement s’arrêter, le plus long relais de tous les pilotes sur le composé moyen.

Sergio Perez a déclaré que Red Bull était entré dans la course avec une approche flexible de sa stratégie. Mais ils n’ont pas pu trouver de solution à ses problèmes de circulation persistants.

En partant de la voie des stands, il n’a couru que 18 tours sur sa gomme dure, avant d’effectuer 20 autres tours sur les médiums, de ravitailler pour un nouveau set identique, puis de finalement transformer la course en trois arrêts, étant troisième fois pour les pneus tendres.

Perez était revenu aux points, mais son dernier arrêt au stand lui permettait de réaliser le meilleur tour de Hamilton, préservant ainsi l’avance de Verstappen au titre.

Plusieurs pilotes ont également subi des arrêts aux stands très lents. Carlos Sainz Jnr en a fait les frais, perdant 10 secondes supplémentaires par rapport à l’arrêt le plus rapide en raison d’un problème de montage du pneu avant gauche. Lando Norris a également connu un arrêt particulièrement lent et celui de Fernando Alonso a également été légèrement retardé.

Mais bien sûr, l’arrêt le plus lent a été effectué par Lewis Hamilton – non pas à cause d’un problème, mais parce qu’il a dû purger une pénalité de 10 secondes. Néanmoins, il a récupéré pour remporter la victoire, aidé par Bottas qui s’est dépêché de se dégager au 40e tour.

Contrairement au moment où ils ont échangé leurs positions en Espagne, Bottas a veillé à ce que son coéquipier ne soit pas retardé. C’était important, car Hamilton a dépassé Leclerc pour gagner avec seulement trois tours à faire.

Tableau des tours du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2ème relais 3 relais 4 Lewis HamiltonC2 (27)C1 (25)Charles LeclercC2 (29)C1 (23)Valtteri BottasC2 (22)C1 (30)Lando NorrisC2 (21)C1 (31)Daniel RicciardoC2 (20)C1 (32)Carlos Sainz JnrC2 (28)C1 (24)Fernando AlonsoC2 (24)C1 (28)Lance StrollC2 (23)C1 (29)Esteban OconC2 (19)C1 (33)Yuki TsunodaC2 (30)C1 (22)Pierre GaslyC2 (28) C1 (18)C3 (6)George RussellC2 (18)C1 (33)Antonio GiovinazziC2 (23)C1 (28)Nicholas LatifiC2 (19)C1 (32)Kimi RaikkonenC2 (18)C1 (33)Sergio PerezC1 (18)C2 (20)C2 (10)C3 (3)Nikita MazepinC2 (25)C1 (26)Mick SchumacherC2 (24)C1 (27)Sebastian VettelC2 (18)C1 (22)Max Verstappen

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Nicholas LatifiWilliams27.543192George RussellWilliams27.8120.269183Sergio PerezRed Bull27.8480.305384Sergio PerezRed Bull27.8920.349185Kimi RaikkonenAlfa Romeo28.1100.567186Antonio GiovinazziAlfa Romeo28.1370.594237Sebastian VettelAston Martin28.1450.602188Pierre GaslyAlphaTauri28.1800.637469Valtteri BottasMercedes28.2090.6662210Lance StrollAston Martin28.2130.6702311Charles LeclercFerrari28.4330.8902912Pierre GaslyAlphaTauri28.6851.1422813Esteban OconAlpine28.7721.2291914Daniel RicciardoMcLaren28.8171.2742015Sergio PerezRed Bull29.0821.5394816Yuki TsunodaAlphaTauri29.1341.5913017Nikita MazepinHaas29.2531.7102518Mick SchumacherHaas29.3191.7762419Fernando AlonsoAlpine29.7432.2002420Lando NorrisMcLaren31.7064.1632121Carlos Sainz JnrFerrari37.5099.9662822Lewis HamiltonMercedes40.26612.723272021 grand Prix d’AngleterreParcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

