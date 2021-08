tableaux de bord, temps et pneus · .

La séparation des stratégies entre Mercedes et Red Bull avant le début du Grand Prix de Hongrie n’a abouti à rien. Peu importait que la Mercedes de la première ligne choisisse des médiums et que les Red Bull derrière eux aient choisi des pneus tendres, en raison de l’averse qui s’est abattue sur la piste avant le début de la course, et a permis aux pilotes de choisir des pneus pluie.

Chaque pilote a donc choisi de partir sur des intermédiaires – à l’exception d’Antonio Giovinazzi, qui s’est retiré dans les stands avant que le départ initial ne soit donné pour monter des slicks. Une demi-heure plus tard, lorsque la course a repris à la suite d’un accident désordonné au premier virage, chaque pilote est également parti de la voie des stands lors du redémarrage de la course avec des intermédiaires.

Mais maintenant, la piste s’était asséchée et tout le chef de barre Hamilton s’est arrêté avant le redémarrage. Après le premier accident de virage, Hamilton semblait sur la bonne voie pour une victoire facile, mais au moment où il est entré pour les slicks, il était dernier, et il est devenu clair que nous allions voir un vainqueur surprise.

Les inquiétudes avant la course quant à savoir s’il s’agirait d’une stratégie à un ou deux arrêts ont disparu à cause de la pluie. Hamilton et Verstappen se sont tous deux retrouvés obligés de remonter sur la grille, les efforts de Hamilton étant beaucoup plus efficaces puisque sa Mercedes était en bon état de fonctionnement par rapport à la Red Bull fortement endommagée de Verstappen.

Les voitures en tête de course suivaient une stratégie beaucoup plus « normale ». Si quelqu’un avait choisi de monter des pneus durs au lieu de moyens lorsqu’ils se sont débarrassés de leurs intermédiaires, ils auraient pu essayer de courir jusqu’au bout, mais la difficulté de réchauffer les pneus plus durs a probablement dissuadé les équipes de ce pari.

Une fois qu’ils avaient hérité des deux premières places, Esteban Ocon et Sebastian Vettel étaient en concurrence très serrée et devaient éviter d’être sous ou surcoupés dans les stands. Tous deux ont opté pour de longs premiers relais, parcourant plus de la moitié de la distance de course avant de se rendre aux stands.

Carlos Sainz Jnr, qui a couru à la troisième place pendant une grande partie de la course, a volé une fois qu’il a dépassé les voitures AlphaTauri, mais a eu beaucoup de mal avec le rythme de fin de course après s’être arrêté relativement tôt. Il était attentif à la menace posée par Hamilton, mais impuissant à garder la Mercedes derrière lorsqu’elle apparaissait dans ses rétroviseurs. Les temps au tour de Hamilton, comparés à ceux de Verstappen, montrent le grave déficit que Red Bull souffrait en raison des dommages.

Pierre Gasly a réalisé le meilleur tour du tour final, s’attaquant aux pneus tendres dans les derniers tours de la course. Cependant, son coéquipier Yuki Tsunoda s’est plaint que Gasly n’allait pas assez vite après avoir changé de position à mi-course et que le rythme des deux voitures AlphaTauri était assez variable, se battant au milieu du peloton.

Tableau des tours du Grand Prix de Hongrie 2021

Tableau des tours du Grand Prix de Hongrie 2021

Tableau des courses du Grand Prix de Hongrie 2021

Tableau des courses du Grand Prix de Hongrie 2021

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix de Hongrie 2021

Temps au tour du Grand Prix de Hongrie 2021

Meilleurs tours du Grand Prix de Hongrie 2021

Meilleurs tours du Grand Prix de Hongrie 2021

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de Hongrie 2021

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de Hongrie 2021

Relais 1Transfert 2Transfert 3Stint 4Stint 5Esteban OconIntermédiaire (3)C3 (34)C2 (33)Sebastian VettelIntermédiaire (3)C3 (33)C2 (34)Lewis HamiltonIntermédiaire (2)Intermédiaire (2)C3 (15)C2 (28)C3 ( 23)Carlos Sainz JnrIntermédiaire (3)C3 (29)C2 (38)Fernando AlonsoIntermédiaire (3)C3 (36)C2 (31)Pierre GaslyIntermédiaire (3)C3 (27)C2 (38)C4 (2)Yuki TsunodaIntermédiaire (3 )C3 (19)C2 (48)Nicholas LatifiIntermédiaire (3)C3 (20)C2 (47)George RussellIntermédiaire (3)C3 (18)C2 (49)Max VerstappenIntermédiaire (1)Intermédiaire (2)C3 (17)C2 ( 20)C3 (30)Kimi RaikkonenIntermédiaire (3)C3 (12)C2 (38)C4 (16)Daniel RicciardoIntermédiaire (3)C3 (17)C2 (49)Mick SchumacherIntermédiaire (3)C3 (31)C2 (35)Antonio GiovinazziC3 (1)Intermédiaire (2)Intermédiaire (8)C3 (22)C2 (36)Nikita MazepinIntermédiaire (1)Intermédiaire (2)Lando NorrisIntermédiaire (1)Intermédiaire (1)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Hongrie 2021

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Hongrie 2021

ChauffeurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull20.848402Max VerstappenRed Bull21.0470.199203Kimi RaikkonenAlfa Romeo21.1720.324534Lewis HamiltonMercedes21.2080.360475Pierre GaslyAlphaTauri21.2950.447306Lewis HamiltonMercedes21.5160.668197Fernando AlonsoAlpine21.5230.675398Pierre GaslyAlphaTauri21.5430.695689Daniel RicciardoMcLaren21.6230.7752010Esteban OconAlpine21.6420.7943711Lewis HamiltonMercedes21.7310.883412Yuki TsunodaAlphaTauri21.8190.9712213 Antonio Sainz GiovinazziAlfa Romeo21.8741.0263314Carlos JnrFerrari21.9511.1033215Mick SchumacherHaas22.1131.2653416George RussellWilliams22.1861.3382117Max VerstappenRed Bull22.5691.721118Sebastian VettelAston Martin22.7031.8553619Nicholas LatifiWilliams22.7041.8562320Nikita MazepinHaas23.7152.867121Antonio GiovinazziAlfa Romeo26.5735.725122Antonio GiovinazziAlfa Romeo29.1918.3431123George RussellWilliams29.3748.526324 Daniel RicciardoMcLaren34.49213.644325Max VerstappenRed Bull35.24514.397326Kimi RaikkonenAlfa Romeo35.45114.603327Kimi RaikkonenAlfa Romeo36.45715.60 91528Mick SchumacherHaas36.81315.965329Antonio GiovinazziAlfa Romeo36.89916.051330Fernando AlonsoAlpine37.12216.274331Lando NorrisMcLaren38.26717.419132Nicholas LatifiWilliams39.08118.233333Esteban OconAlpine39.52218.674334Pierre GaslyAlphaTauri39.83918.991335Yuki TsunodaAlphaTauri40.74019.892336Sebastian VettelAston Martin40.88220.034337Carlos Sainz JnrFerrari42.78621.938338Lewis HamiltonMercedes1449.2591428.41122021 Grand Prix de HongrieParcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

