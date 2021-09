tableaux de bord, temps et pneus · .

Lando Norris a perdu la victoire du Grand Prix de Russie avec un mauvais arrêt au stand. Mais jusqu’à ce que la pluie s’intensifie dans les derniers tours, il semblait capable de s’accrocher pour la deuxième victoire consécutive de McLaren.

Comme les données ci-dessous montrent que Lewis Hamilton n’a dépassé la fenêtre DRS de Norris qu’avec six tours à faire. L’énorme écart que la paire avait sur le reste signifiait qu’ils pouvaient se permettre de jouer un jeu conservateur tout en accumulant des points importants – mais Norris a risqué tout en restant à l’écart et a gravement perdu.

L’ascension de Max Verstappen dans l’ordre à partir de la 20e place est visible dans ses temps au tour, une ligne en dents de requin qui crée un visuel saisissant de chaque fois que Verstappen a dû dépasser puis rattraper le prochain pilote sur la route. Cette progression rapide dans son premier relais en pneus durs a calé lorsqu’il est passé aux médiums, mais il a profité de la pluie tardive pour terminer deuxième.

George Russell a déclaré qu’il était désavantagé parce qu’il n’avait utilisé (et fortement frotté) que des pneus intermédiaires pour monter. Bien qu’il n’ait pas été le seul pilote à devoir utiliser des pneus usés à la fin de la course (Daniel Ricciardo et Carlos Sainz l’ont fait aussi), il a effectué le plus long relais sur eux.

Russell et Valtteri Bottas se sont arrêtés au 47e tour, ce qui signifie qu’ils ont dû tirer six tours de leurs pneus intermédiaires – et les ont utilisés sur les tours les plus secs, pour commencer.

AlphaTauri a connu un week-end très compliqué en général. Pierre Gasly est sorti en Q2 malgré un rythme suffisant pour un départ dans le top 10. Il était mécontent de terminer la course 13e après avoir devancé Bottas qui a terminé cinquième.

Pendant ce temps, Yuki Tsunoda avait, même dans un peloton de derniers tours mouvementés, sûrement la barre la plus spectaculaire de Norris. Lorsqu’il est entré dans les stands pour la première fois, AlphaTauri l’a équipé de pneus tendres avant de concéder deux tours plus tard que les conditions obligeaient Tsunoda à passer à un ensemble d’intermédiaires.

Tableau des tours du Grand Prix de Russie 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix de Russie 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix de Russie 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix de Russie 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de Russie 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

Relais 1Stint 2Stint 3Stint 4Lewis HamiltonC4 (26)C3 (23)Intermédiaire (4)Max VerstappenC3 (26)C4 (22)Intermédiaire (5)Carlos Sainz JnrC4 (14)C3 (34)Intermédiaire (5)Daniel RicciardoC4 (22)C3 (26)Intermédiaire (5)Valtteri BottasC3 (28)C4 (19)Intermédiaire (6)Fernando AlonsoC3 (36)C4 (14)Intermédiaire (3)Lando NorrisC4 (28)C3 (23)Intermédiaire (2)Kimi RaikkonenC4 (15 )C3 (32)Intermédiaire (6)Sergio PerezC3 (36)C4 (14)Intermédiaire (3)George RussellC4 (13)C3 (34)Intermédiaire (6)Lance StrollC4 (12)C3 (36)Intermédiaire (5)Sebastian VettelC4 (26)C3 (24)Intermédiaire (2)Pierre GaslyC3 (33)C4 (17)Intermédiaire (2)Esteban OconC4 (15)C3 (35)Intermédiaire (2)Charles LeclercC3 (35)C4 (16)Intermédiaire (1) Antonio GiovinazziC3 (36)C4 (14)Intermédiaire (2)Yuki TsunodaC4 (13)C3 (34)C5 (2)Intermédiaire (3)Nikita MazepinC4 (14)C3 (32)Intermédiaire (5)Nicholas LatifiC4 (13)C3 ( 34)Mick SchumacherC4 (20)C3 (12)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Russie 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Sebastian VettelAston Martin29.242262Pierre GaslyAlphaTauri29.3540.112333Valtteri BottasMercedes29.5690.327474Max VerstappenRed Bull29.5780.336265Lando NorrisMcLaren29.8240.582286Lewis HamiltonMercedes29.8780.636267Esteban OconAlpine29.9010.659158Valtteri BottasMercedes29.9360.694289Mick SchumacherHaas29.9960.7542010Lewis HamiltonMercedes30.0450.8034911Nicholas LatifiWilliams30.0560.8141312Antonio GiovinazziAlfa Romeo30.0810.8393613 Kimi RaikkonenAlfa Romeo30.1020.8601514Yuki TsunodaAlphaTauri30.1120.8701315Nikita MazepinHaas30.1270.8851416Kimi RaikkonenAlfa Romeo30.1310.8894717Fernando AlonsoAlpine30.1570.9153618Lance StrollAston Martin30.2410.9991219George RussellWilliams30.6651.4231320Carlos Sainz JnrFerrari30.6771.4354821Fernando AlonsoAlpine30.7021.4605022Carlos Sainz JnrFerrari30.7151.4731423Yuki TsunodaAlphaTauri30.9721.7304924Yuki TsunodaAlphaTauri30.9801.7384725Daniel RicciardoMcLaren31.0161.7744826Max VerstappenRed Bull31.0171.7754827Charles LeclercFerrari31.8492.6073528Pierr e GaslyAlphaTauri31.9152.6735029George RussellWilliams32.0812.8394730Sebastian VettelAston Martin32.1282.8865031Sergio PerezRed Bull32.3133.0715032Charles LeclercFerrari32.6483.4065133Lando NorrisMcLaren32.6703.4285134Esteban OconAlpine33.2644.0225035Daniel RicciardoMcLaren33.6174.3752236Nikita MazepinHaas33.9314.6894637Antonio GiovinazziAlfa Romeo33.9614.7195038Sergio PerezRed Bull36.0266.7843639Lance StrollAston Martin43.12413.882482021 Grand Prix de RussieParcourir tous les articles du Grand Prix de Russie 2021

