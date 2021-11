tableaux de bord, temps et pneus · .

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Pour le deuxième après-midi consécutif, Lewis Hamilton a envoyé près de la moitié du peloton pour sauver un résultat autour d’Interlagos qui semblait à peine possible la veille. porte pour lui de prendre la troisième. Le champion du monde a dépassé Sergio Perez au 19e tour après que le pilote Red Bull se soit montré beaucoup moins accommodant.

Avec de multiples cas de débris jonchant la surface de brazlink, l’interférence de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle a non seulement donné à Bottas un arrêt gratuit pour pincer le troisième d’un malheureux Perez, elle a également mis les quatre leaders dans une fenêtre d’opportunité marginale pour étirer leur pneus durs jusqu’à la fin de la course sur un seul arrêt.

Cependant, avec Max Verstappen aux stands pour la deuxième fois à la fin du 40e tour, Mercedes a rapidement emboîté le pas à Bottas d’abord, puis à Hamilton. L’adhérence supérieure de Verstappen dans le secteur intermédiaire ne lui a pas suffi pour garder son rival hors de portée du DRS, Hamilton attaquant immédiatement une fois qu’il a finalement atteint une seconde de son rival au tour 47 et évitant de justesse le contact alors qu’ils contournaient le virage quatre pour le 48e fois.

Verstappen a une fois de plus montré son courage en absorbant la pression au cours des 10 tours suivants avec Hamilton rarement plus d’une seconde derrière. Mais lorsque la Mercedes a réussi à se rapprocher de Descida do Lago au 59e tour, le leader du championnat ne pouvait plus résister.

Hamilton a étendu son avance sur Verstappen après le dépassementMaintenant libéré du sillage de Verstappen, Hamilton s’est régulièrement échappé de la vue de son rival, confirmant que Red Bull ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme ultime de la Mercedes de tête cet après-midi-là.

Plus loin dans le peloton, les deux Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon sont repris et rapidement expédiés dans les dernières étapes par Pierre Gasly. Le pilote AlphaTauri a ensuite été contraint de se contenter de la septième place derrière les deux Ferrari, tout comme ils ont dû se contenter d’être derrière lui un week-end précédent.

La crevaison de Lando Norris dans le premier tour l’a vu près d’une minute derrière Kimi Raikkonen, 19e, avant que la voiture de sécurité ne lui permette heureusement de rejoindre le peloton et de récupérer dans le peloton, prenant finalement le dernier point en dixième position.

Une fois la course redémarrée, Raikkonen a eu une double dose de maux de tête Haas – premier contact avec Mick Schumacher, puis coincé derrière Nikita Mazepin. Tout temps perdu dans les querelles serait ressenti durement dans les derniers tours, lorsque le pilote Alfa Romeo s’est assis à seulement huit secondes de Norris et qu’un potentiel de points termine à la dixième place sous le drapeau à damier.

Le contact de Yuki Tsunoda avec Lance Stroll et la pénalité de 10 secondes qui a suivi ont mis fin à l’après-midi de la recrue. Mais alors que le repli était inévitable en raison de la pénalité, l’incapacité de Tsunoda à rattraper Antonio Giovinazzi et George Russell dans le dernier tiers de la course sera probablement examinée lors du long vol d’AlphaTauri vers le Qatar pour la troisième étape du week-end prochain de ce triple de fin de saison. entête.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Tableau des tours du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Tableau des courses du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Temps au tour du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et basculez les pilotes à l’aide de la commande ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Meilleurs tours du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4 Lewis HamiltonC3 (26)C2 (17)C2 (28)Max VerstappenC3 (27)C2 (13)C2 (31)Valtteri BottasC3 (30)C2 (11)C2 (30)Sergio PerezC3 (28)C2 ( 14)C2 (27)C4 (2)Charles LeclercC3 (27)C3 (25)C2 (19)Carlos Sainz JnrC3 (26)C3 (27)C2 (18)Pierre GaslyC3 (25)C2 (26)C2 (19) Esteban OconC3 (30)C2 (40)Fernando AlonsoC3 (34)C2 (36)Lando NorrisC3 (1)C2 (36)C2 (33)Sebastian VettelC3 (28)C2 (27)C3 (15)Kimi RaikkonenC3 (28)C2 (24)C3 (18)George RussellC3 (6)C2 (35)C2 (29)Antonio GiovinazziC3 (29)C2 (13)C3 (28)Yuki TsunodaC3 (4)C2 (35)C2 (31)Nicholas LatifiC3 (13 )C2 (26)C2 (31)Nikita MazepinC3 (34)C2 (35)Mick SchumacherC3 (11)C2 (18)C3 (32)C3 (8)Daniel RicciardoC3 (30)C2 (19)Lance StrollC3 (22)C2 (25)

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Sergio PerezRed Bull22.656422Lewis HamiltonMercedes22.6640.008433Kimi RaikkonenAlfa Romeo22.6660.010524Charles LeclercFerrari22.6670.011275Lewis HamiltonMercedes22.6900.034266Max VerstappenRed Bull22.7220.066277Carlos Sainz JnrFerrari22.7450.089538Max VerstappenRed Bull22.7660.110409Antonio GiovinazziAlfa Romeo22.8300.1744210Daniel RicciardoMcLaren22.8390.1833011Valtteri BottasMercedes22.8560.2004112Sergio PerezRed Bull22.9160.2606913Nicholas LatifiWilliams22.9360.2801314Nicholas LatifiWilliams22.9580.3023915George RussellWilliams22.9780.322616Sebastian VettelAston Martin22.9780.3225517Pierre GaslyAlphaTauri23.0390.3835118Charles LeclercFerrari23.0640.4085219Pierre GaslyAlphaTauri23.1160.4602520George RussellWilliams23.1320.4764121Sergio PerezRed Bull23.1650.5092822Valtteri BottasMercedes23.2630.6073023Carlos Sainz JnrFerrari23. 3210.6652624Esteban OconAlpine23.5040.8483025Kimi RaikkonenAlfa Romeo23.5410.8852826Nikita MazepinHaas23.5460.8903427Antonio GiovinazziAlfa Romeo23.6180.962292 8Lando NorrisMcLaren24.2111.5553729Fernando AlonsoAlpine24.3751.7193430Sebastian VettelAston Martin24.4641.8082831Mick SchumacherHaas24.6271.9716132Lance StrollAston Martin24.9972.3412233Mick SchumacherHaas25.5972.9412934Lando NorrisMcLaren27.3134.657135Yuki TsunodaAlphaTauri31.9399.283436Yuki TsunodaAlphaTauri35.41612.7603937Mick SchumacherHaas41.17318.517112021 Sao Paulo Grand PrixParcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :