tableaux de bord, temps et pneus · .

Dans la lutte pour la victoire, peu importait que Max Verstappen ait fait un ou deux arrêts dans la bataille pour la victoire dans le Grand Prix d’Autriche, mais le timing jouait toujours un rôle.

Les quatre premiers ont commencé la course comme s’ils n’avaient besoin que d’un seul arrêt pour parcourir la distance de 71 tours, mais seuls deux d’entre eux l’ont fait et aucun d’eux n’a été le vainqueur de la course.

Simplement, l’attrait de la stratégie à un arrêt sur un tour aussi court est qu’elle réduirait le temps passé dans le trafic après un arrêt au stand. Cependant, pour ceux qui sont en tête, ne faire qu’un seul arrêt risquerait de passer plus de temps derrière les voitures à doubler. Le sous-coupage réduirait le temps passé dans le trafic doublé, mais perdrait plus probablement la position de la piste, tandis que le surcoupage n’aurait pas d’avantage de rythme si vous rencontriez des backmarkers avant votre arrêt.

Cependant, pour Max Verstappen de Red Bull, tout cela n’avait pas d’importance car il avait un tel avantage sur les pilotes Mercedes et Lando Norris de McLaren qu’il a pu faire son premier arrêt sans perdre la tête, puis accumuler une telle avance qu’il a eu un deuxième arrêt « gratuit » qui a réduit son avance mais lui a donné un train de pneus plus frais pour viser le point du tour le plus rapide à la fin de la course.

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en imagesValtteri Bottas et Norris de Mercedes avaient leur propre espace sur la bonne voie pour réagir à cela avec leurs propres deuxièmes arrêts, et refusaient donc à Verstappen un point supplémentaire, mais ont choisi de ne pas le faire car ils ont terminé deuxième et troisième.

L’élément stratégique comptait plus loin, avec Carlos Sainz Jnr de Ferrari qui a emmené son train de pneus C3 de départ à la fin du tour 48, puis a terminé la course sur le composé C4 plus rapide. Prendre ce pneu avec une faible consommation de carburant l’a aidé à terminer cinquième (devant Sergio Perez pénalisé) à partir de la 10e place sur la grille et à n’être surpassé que par Verstappen en ce qui concerne les meilleurs tours en course.

Moins de quatre secondes, mais quatre positions, derrière Sainz se trouvait Pierre Gasly d’AlphaTauri. Il a commencé avec le pneu C5 le plus tendre et s’est engagé dans la stratégie à deux arrêts dès le départ, mais le trafic s’est avéré coûteux dans une voiture suffisamment rapide pour terminer plus haut. Vous pouvez regarder ci-dessous les écarts qu’il a dû surmonter, ainsi que le déroulement de la bataille au front.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Tableau des tours du Grand Prix d’Autriche 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Tableau des courses du Grand Prix d’Autriche 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix d’Autriche 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Meilleurs tours du Grand Prix d’Autriche 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Stratégies pneumatiques du Grand Prix d’Autriche 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

Relais 1Stint 2Stint 3Max VerstappenC4 (32)C3 (28)C3 (11)Valtteri BottasC4 (30)C3 (41)Lando NorrisC4 (30)C3 (41)Lewis HamiltonC4 (31)C3 (22)C3 (18)Sergio PerezC4 ( 32)C3 (39)Carlos Sainz JnrC3 (48)C4 (23)Daniel RicciardoC4 (29)C3 (42)Charles LeclercC4 (34)C3 (37)Pierre GaslyC5 (13)C3 (32)C3 (26)Fernando AlonsoC4 ( 32)C3 (38)George RussellC4 (30)C3 (40)Yuki TsunodaC5 (12)C3 (39)C3 (19)Lance StrollC5 (14)C3 (32)C3 (24)Antonio GiovinazziC4 (1)C3 (28) C3 (41)Nicholas LatifiC4 (33)C3 (37)Kimi RaikkonenC3 (37)C4 (33)Sebastian VettelC5 (17)C3 (32)C3 (20)Mick SchumacherC4 (34)C3 (35)Nikita MazepinC4 (27)C3 (18)C3 (24)

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix d’Autriche 2021

Combien de temps ont duré les arrêts au stand de chaque pilote :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Sebastian VettelAston Martin20.841492Pierre GaslyAlphaTauri20.8500.009453Lewis HamiltonMercedes21.0050.164314Valtteri BottasMercedes21.0710.230305Sebastian VettelAston Martin21.0860.245176Max VerstappenRed Bull21.0900.249327Antonio GiovinazziAlfa Romeo21.1290.28818Charles LeclercFerrari21.1430.302349Yuki TsunodaAlphaTauri21.1450.3041210Daniel RicciardoMcLaren21.1510.3102911Nicholas LatifiWilliams21.1520.3113312Max VerstappenRed Bull21 .2360.3956013Lance StrollAston Martin21.3910.5501414Lewis HamiltonMercedes21.4210.5805315Carlos Sainz JnrFerrari21.4310.5904816Lance StrollAston Martin21.4720.6314617George RussellWilliams21.6060.7653018Sergio PerezRed Bull21.7350.8943219Mick SchumacherHaas21.7980.9573420Kimi RaikkonenAlfa Romeo21.8961.0553721Nikita MazepinHaas22.0001.1592722Pierre GaslyAlphaTauri22.5641.7231323Fernando AlonsoAlpine22. 6631.8223224Nikita MazepinHaas23.1822.3414525Lando NorrisMcLaren26.4745.6333026Yuki TsunodaAlphaTauri26.6045.7635127Antonio GiovinazziAlfa Romeo27.1226.2812 2021 Grand Prix d’AutricheParcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :