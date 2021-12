tableaux de bord, temps et pneus – .

Ce qui s’est joué en piste n’est peut-être pas, en fin de compte, ce qui décide du Grand Prix d’Abou Dhabi. La décision du championnat du monde semble se diriger vers la Cour d’appel internationale alors que Mercedes s’énerve sur la gestion d’une période de voiture de sécurité en fin de course.

Lewis Hamilton a pris le dessus jusqu’à ce point, grâce à un départ rapide qui a permis à sa Mercedes de pneus médium d’avoir une longueur d’avance sur la Red Bull à chaussures souples. Il a creusé un écart important sur la Red Bull tandis que les pneus de Verstappen se sont fanés.

Bien que les messages radio des pilotes soient parfois un peu théâtraux pour décrire l’état de leurs pneus, il ne fait aucun doute qu’au moment où Verstappen s’est arrêté au 14e tour, il perdait beaucoup de temps car ses softs pleuraient suffisamment.

Hamilton, sur les médiums, ne l’était pas. Néanmoins, Mercedes, ne risquant rien, a choisi de l’opposer pour couvrir une stratégie à deux arrêts pour Verstappen.

Son coéquipier Valtteri Bottas a montré combien de temps Hamilton aurait pu durer, en parcourant plus de la moitié de la longueur du Grand Prix avant de se rendre aux stands. Bottas avait pris un mauvais départ, perdant une place face à Yuki Tsunoda, mais finalement son passage montre que Hamilton aurait pu rester dehors pour renforcer un surcoup, plutôt que de s’inquiéter de couvrir un deux arrêts.

Perez a freiné la progression de HamiltonCompte tenu de la situation du championnat, Mercedes a décidé de ne pas prendre ce risque. Peut-être l’auraient-ils laissé aller un peu plus longtemps s’ils avaient su que Sergio Perez lui coûterait bien plus de cinq secondes en un seul tour.

Verstappen a fini par s’arrêter trois fois, profitant des périodes VSC et Safety Car dans la seconde moitié de la course, cette dernière s’avérant finalement profondément controversée. Il n’était pas le seul pilote avec une stratégie d’arrêt aux stands inattendue – Lando Norris, comme au Qatar, a dû faire face à une crevaison lente. Quelques instants auparavant, il aurait pu le faire avec relativement peu d’impact, lorsque la voiture de sécurité est sortie.

Yuki Tsunoda a connu un grand prix très réussi, tout comme son coéquipier d’AlphaTauri, Pierre Gasly. Gasly a commencé en dehors du top 10 et a terminé cinquième, tandis que la quatrième place de Tsunoda marque son meilleur résultat en F1.

Le troisième, Carlos Sainz Jnr, a également réalisé une excellente course, profitant finalement de l’abandon en fin de course de Sergio Perez pour monter sur le podium – mais pas son coéquipier Charles Leclerc, finissant par tomber dans l’ordre via une fosse intempestive. s’est arrêté après la chute de ses temps au tour, aux prises avec des pneus frottés à cause d’un blocage après avoir évité que Verstappen ne rejoigne la voie des stands.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Tableau des tours du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Tableau des courses du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Meilleurs tours du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Stratégies pneumatiques du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4Max VerstappenC5 (13)C3 (23)C3 (17)C5 (5)Lewis HamiltonC4 (14)C3 (44)Carlos Sainz JnrC5 (19)C3 (39)Yuki TsunodaC4 (23)C3 (30)C5 (5)Pierre GaslyC3 (36)C4 (22)C5 (4)Valtteri BottasC4 (30)C3 (28)Lando NorrisC5 (17)C3 (31)C4 (10)Fernando AlonsoC3 (36)C4 (22)Esteban OconC5 ( 15)C3 (43)Charles LeclercC5 (15)C3 (20)C4 (23)Sebastian VettelC4 (23)C3 (35)Daniel RicciardoC5 (18)C3 (34)C5 (5)Lance StrollC4 (21)C3 (31) C5 (5)Mick SchumacherC5 (10)C3 (42)C5 (5)Sergio PerezC5 (21)C3 (15)C3 (17)C5 (2)Nicholas LatifiC4 (28)C3 (22)Antonio GiovinazziC4 (17)C3 ( 16)George RussellC4 (26)Kimi RaikkonenC4 (21)C3 (4)

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ChauffeurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull21.152132Charles LeclercFerrari21.1730.021353Sebastian VettelAston Martin21.2210.069234Nicholas LatifiWilliams21.2410.089285Fernando AlonsoAlpine21.3040.152366Lando NorrisMcLaren21.3800.228177Sergio PerezRed Bull21.3850.233538Sergio PerezRed Bull21.4130.261369Daniel RicciardoMcLaren21.4490.2971810Max VerstappenRed Bull21.4530.3015311Sergio PerezRed Bull21.4710.3192112Lewis HamiltonMercedes21.5950.4431413Valtteri BottasMercedes21.6690.5173014Esteban OconAlpine21.6770.5251515Max VerstappenRed Bull21.8710.7193616Yuki TsunodaAlphaTauri21.9090.7575317Pierre GaslyAlphaTauri21.9200.7685418Daniel RicciardoMcLaren22.0560.9045219Mick SchumacherHaas22.0700.9185220Mick SchumacherHaas22.1240.9721021Pierre GaslyAlphaTauri22.1330.9813622Lando NorrisMcLaren22.1731.0214823Carlos Sainz JnrFerrari22.2131.0611924Antonio GiovinazziAlfa Romeo22.2831.1311725Lance StrollAston Martin22.2881.1362126Kimi RaikkonenAlfa Romeo22.3381.1862127Yuki TsunodaAlphaTauri22.4551.3032328Charles Leclerc Ferrari22.4611.3091529Lance StrollAston Martin22.6611.509522021 Grand Prix d’Abu DhabiParcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :